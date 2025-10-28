Французские сенаторы: система безопасности Лувра "не соответствует современным стандартам"

Во вторник французские сенаторы раскритиковали систему безопасности Лувра и призвали принять более эффективные меры после дерзкого ограбления самого популярного художественного музея мира 19 октября.

Воры похитили драгоценности стоимостью 88 миллионов евро из коллекции Наполеона и императрицы Жозефины, в том числе сапфировую диадему, ожерелье и серьги. На ограбление у них ушло всего 8 минут.

По данным следствия, злоумышленники воспользовались подъёмником, чтобы подняться на фасад Лувра, взломали окно, прорезали пролом в витринах, взяли ценнейшие экспонаты и скрылись.

Кража среди бела дня драгоценностей, представляющих значительную культурную и материальную ценность, шокировала весь мир как своей дерзостью, так и напоминающими сюжет боевика деталями.

Полицейские снимают отпечатки с подъёмника, который использовали воры во время кражи из Лувра, Париж, 19 октября 2025 г. Thibault Camus/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Выступая перед журналистами во вторник, после посещения Лувра вместе с коллегами-сенаторами, Лоран Лафон - глава комитета по культуре верхней палаты французского парламента заявил, что систему безопасности музея "предстоит значительно улучшить", поскольку она "не соответствует современным стандартам".

Лафон уточнил, что у камер наружного наблюдения была "слепая зона", которой и воспользовались злоумышленники, но не стал раскрывать подробностей по "соображениям конфиденциальности".

Сенаторы призвали к скорейшему началу масштабных ремонтных работ, которые уже запланированы. По их мнению, обсуждение проекта бюджета на 2026 год, которое сейчас идёт в Национальной ассамблее, должно тому способствовать.

Десятилетний план "Возрождение Лувра", включающий в себя меры по повышению безопасности ведущего музея Франции, был представлен в начале этого года. Предполагается, что на модернизацию инфраструктуры, регулирование потоков посетителей и обеспечение специальной галереи для "Моны Лизы" к 2031 году потребуются до 800 миллионов евро.

В воскресенье полиция задержала двух подозреваемых, в настоящее время их допрашивают, их личности не разглашаются. Одного из них остановили в аэропорту Парижа при попытке покинуть страну, по словам столичного прокурора Лор Бекко.

По словам прокурора, двум проникшим в Лувр 19 октября ворам помогали ещё двое. Они ждали у входа в музей, затем скрылись по реке Сене. Лор Бекко выразила надежду, что по мере продолжения расследования последуют дополнительные аресты.

Полицейские собирают улики в музее Лувр 19 октября 2025 года после громкого ограбления в Париже. Thibault Camus/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Уголовное дело возбуждено по обвинениям в преступном сговоре и организованной краже, это может повлечь за собой огромные штрафы и длительные тюремные сроки.

В расследовании принимают участие более 100 человек, они в частности изучают 150 собранных образцов ДНК, записи с камер наблюдения и другие брошенные ворами улики.

Возвращение драгоценностей, отмечают специалисты, - одна из самых сложных аспектов их работы. Французские власти внесли украшения в базу данных Интерпола "Украденные произведения искусства", где зарегистрированы около 57 000 пропавших культурных ценностей.