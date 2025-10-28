Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Французские сенаторы: система безопасности Лувра "не соответствует современным стандартам"

Полицейская машина паркуется во внутреннем дворе музея Лувр через неделю после ограбления, воскресенье, 26 октября 2025 года, Париж, Франция.
Полицейская машина паркуется во внутреннем дворе музея Лувр через неделю после ограбления, воскресенье, 26 октября 2025 года, Париж, Франция. Авторское право  Thomas Padilla/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
Авторское право Thomas Padilla/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
By Kieran Guilbert
Опубликовано
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button

Делегация французских сенаторов посетила парижский музей, где 19 октября произошло дерзкое ограбление. Сенаторы раскритиковали систему безопасности Лувра, заявив, что она "не соответствует современным стандартам". Они призвали соответствующие ведомства как можно скорее начать масштабный ремонт.

Во вторник французские сенаторы раскритиковали систему безопасности Лувра и призвали принять более эффективные меры после дерзкого ограбления самого популярного художественного музея мира 19 октября.

Воры похитили драгоценности стоимостью 88 миллионов евро из коллекции Наполеона и императрицы Жозефины, в том числе сапфировую диадему, ожерелье и серьги. На ограбление у них ушло всего 8 минут.

По данным следствия, злоумышленники воспользовались подъёмником, чтобы подняться на фасад Лувра, взломали окно, прорезали пролом в витринах, взяли ценнейшие экспонаты и скрылись.

Кража среди бела дня драгоценностей, представляющих значительную культурную и материальную ценность, шокировала весь мир как своей дерзостью, так и напоминающими сюжет боевика деталями.

Полицейские снимают отпечатки с подъёмника, который использовали воры во время кражи из Лувра, Париж, 19 октября 2025 г.
Полицейские снимают отпечатки с подъёмника, который использовали воры во время кражи из Лувра, Париж, 19 октября 2025 г. Thibault Camus/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Выступая перед журналистами во вторник, после посещения Лувра вместе с коллегами-сенаторами, Лоран Лафон - глава комитета по культуре верхней палаты французского парламента заявил, что систему безопасности музея "предстоит значительно улучшить", поскольку она "не соответствует современным стандартам".

Лафон уточнил, что у камер наружного наблюдения была "слепая зона", которой и воспользовались злоумышленники, но не стал раскрывать подробностей по "соображениям конфиденциальности".

Сенаторы призвали к скорейшему началу масштабных ремонтных работ, которые уже запланированы. По их мнению, обсуждение проекта бюджета на 2026 год, которое сейчас идёт в Национальной ассамблее, должно тому способствовать.

Related

Десятилетний план "Возрождение Лувра", включающий в себя меры по повышению безопасности ведущего музея Франции, был представлен в начале этого года. Предполагается, что на модернизацию инфраструктуры, регулирование потоков посетителей и обеспечение специальной галереи для "Моны Лизы" к 2031 году потребуются до 800 миллионов евро.

В воскресенье полиция задержала двух подозреваемых, в настоящее время их допрашивают, их личности не разглашаются. Одного из них остановили в аэропорту Парижа при попытке покинуть страну, по словам столичного прокурора Лор Бекко.

По словам прокурора, двум проникшим в Лувр 19 октября ворам помогали ещё двое. Они ждали у входа в музей, затем скрылись по реке Сене. Лор Бекко выразила надежду, что по мере продолжения расследования последуют дополнительные аресты.

Полицейские собирают улики в музее Лувр 19 октября 2025 года после громкого ограбления в Париже.
Полицейские собирают улики в музее Лувр 19 октября 2025 года после громкого ограбления в Париже. Thibault Camus/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Уголовное дело возбуждено по обвинениям в преступном сговоре и организованной краже, это может повлечь за собой огромные штрафы и длительные тюремные сроки.

В расследовании принимают участие более 100 человек, они в частности изучают 150 собранных образцов ДНК, записи с камер наблюдения и другие брошенные ворами улики.

Возвращение драгоценностей, отмечают специалисты, - одна из самых сложных аспектов их работы. Французские власти внесли украшения в базу данных Интерпола "Украденные произведения искусства", где зарегистрированы около 57 000 пропавших культурных ценностей.

Дополнительные источники • AP

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьей Комментарии