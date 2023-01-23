Связывая Восток и Запад: сокровища оазисов Узбекистана представили в Париже

Посетители парижского Лувра могут отправиться в путешествие по Великому шёлковому пути. Выставка "Сокровища оазисов Узбекистана. На пересечении караванных путей" позволяет окунуться в историю, которая насчитывает около 2-х тысячелетий, на протяжении которых верблюды бороздили пустыни Средней Азии, связывая Восток и Запад.

Большинство из этих уникальных экспонатов, таких, как деревянная инкрустированная дверь восточного входа в мечеть Гур-Эмир, мавзолей Тимура, впервые покинули Узбекистан.

"Нам удалось собрать лучшие произведения по всей республике, здесь представлены 13 музеев. Некоторые экспонаты прошли очень долгий этап реставрации в Узбекистане, над ними трудились французские реставраторы. Мы готовились к этой выставке в течение четырёх лет, была произведена реставрация 70 экспонатов", – говорит Гаянэ Умерова, исполнительный директор Фонда развития культуры и искусства при кабинете министров Узбекистана.

Фрагмент росписи послов, представленной на выставке в Париже. программа "Cult", Euronews

Жемчужиной экспозиции называют росписи послов изфресок Афрасиаба. Этот уникальный образец доисламского искусства повествует о дипломатических обменах в оазисах древней Согдианы, которая находилась на перекрестке караванных путей Центральной Азии. Послы из разных стран воздают дань уважения правителю Самарканда.

"Есть версия, что фрески датируются 21 июня 660 года, в этот день в Самарканде отмечали зороастрийский Новый год, а в Китае это был праздник драконьих лодок. На эту же дату выпало летнее солнцестояние. Такое символическое наложение календарей разных народов было на руку правителю Самарканда, подчёркивало, что именно в его руках – торговые пути Азии", – пояснил историк, археолог и профессор Коллеж де Франс Франц Грене.

Ещё один чрезвычайно ценный экспонат, проделавший путь из Узбекистана, – это фрагменты рукописи Корана из Катта Лангара. Считается, что свиток был создан в конце VII – начале VIII века. Его представила куратор выставки Янник Линтц: "Это один из старейших Коранов в мире, его написали в Узбекистане примерно через сто лет после возникновения ислама. Рукопись является одной из копий Корана Османа. Она входит в список объектов всемирного наследия".

Фрагмент Корана из Катта Лангара. программа "Cult", Euronews

Статуя владыки Кушанского царства датируется 1 веком нашей эры. Буддийские статуи, обнаруженные на городище Дальверзин-Тепе, были созданы во II или III веке нашей эры. Все они сделаны из необожженной глины. История буддизма в Узбекистане стала одной из тем посвящённого выставке коллоквиума, который состоялся в Лувре.

До появления ислама на юге Узбекистана распространилась буддистская религия, с буддистского центра Cтарый Термез пошла ретрансляция буддизма на восток, в первую очередь в Китай и на Запад в Парфию. Шокир Пидаев Директор института искусствознания при Академии Наук Республики Узбекистан.

На выставке представлены около 180 работ, в том числе экспонаты из западных коллекций, например, "Книга чудес света", записанная со слов Марко Поло.

Рокко Ранте, археолог, куратор выставки: "Эта выставка – очень важный, я бы сказал, особенный момент для Лувра, для посетителей музея, которые хотят узнать больше о ключевом центре Великового Шёлкового пути – караванного маршрута с двухтысячилетней историей".

Погружение в прошлое Узбекистана можно продолжить на другом берегу Сены – в Институте арабского мира. Выставка "Дорога в Самарканд. Чудеса шёлка и золота" посвящена произведениям ремесленников, живших при дворе эмиров в 19 веке.

Главный куратор выставка Яффа Ассулин представила один из экспонатов:"Это совершенно особенная вышивка, она покрывает всю ткань. Она прекрасно сохранилась, без всяких реставраций! Вся ткань покрыта золотом, а золото не портится. Вы видите этот мотив? Это изображение пиявки, которая высасывает « вредную » кровь и избавляет от недугов".

Эти сокровища также впервые покинули музеи Узбекистана.

В Узбекистане все те техники, которые вы видите на этой выставке до сих пор существуют… для нас на самом деле важно показать, что мы не растеряли этих традиций, что наши мастера продолжают работать в этой технике и что традиции прикладного искусства живы. Гаянэ Умерова Исполнительный директор Фонда развития культуры и искусства при кабинете министров Узбекистана.

Для Узбекистана парижские выставки – важный элемент культурной дипломатии и возможность познакомить европейцев с богатым наследием страны. Заместитель председателя Совета Фонда развития культуры и искусстваСаида Мирзиёева назвала их "историческими":

Я приветствую всех гостей и партнёров на открытии исторических для нашей страны выставок. Саида Мирзиёева Заместитель председателя Совета Фонда развития культуры и искусства

Экспозиции в Лувре и Институте арабского мира делают ближе уникальное прошлое Узбекистана – важную страницу истории нашей цивилизации.