Связывая Восток и Запад: сокровища оазисов Узбекистана представили в Париже

Посетители парижского Лувра могут отправиться в путешествие по Великому шёлковому пути. Выставка "Сокровища оазисов Узбекистана. На пересечении караванных путей" позволяет окунуться в историю, которая насчитывает около 2-х тысячелетий, на протяжении которых верблюды бороздили пустыни Средней Азии, связывая Восток и Запад.
Большинство из этих уникальных экспонатов, таких, как деревянная инкрустированная дверь восточного входа в мечеть Гур-Эмир, мавзолей Тимура, впервые покинули Узбекистан.
"Нам удалось собрать лучшие произведения по всей республике, здесь представлены 13 музеев. Некоторые экспонаты прошли очень долгий этап реставрации в Узбекистане, над ними трудились французские реставраторы. Мы готовились к этой выставке в течение четырёх лет, была произведена реставрация 70 экспонатов", – говорит Гаянэ Умерова, исполнительный директор Фонда развития культуры и искусства при кабинете министров Узбекистана.
Жемчужиной экспозиции называют росписи послов изфресок Афрасиаба. Этот уникальный образец доисламского искусства повествует о дипломатических обменах в оазисах древней Согдианы, которая находилась на перекрестке караванных путей Центральной Азии. Послы из разных стран воздают дань уважения правителю Самарканда.
"Есть версия, что фрески датируются 21 июня 660 года, в этот день в Самарканде отмечали зороастрийский Новый год, а в Китае это был праздник драконьих лодок. На эту же дату выпало летнее солнцестояние. Такое символическое наложение календарей разных народов было на руку правителю Самарканда, подчёркивало, что именно в его руках – торговые пути Азии", – пояснил историк, археолог и профессор Коллеж де Франс Франц Грене.
Ещё один чрезвычайно ценный экспонат, проделавший путь из Узбекистана, – это фрагменты рукописи Корана из Катта Лангара. Считается, что свиток был создан в конце VII – начале VIII века. Его представила куратор выставки Янник Линтц: "Это один из старейших Коранов в мире, его написали в Узбекистане примерно через сто лет после возникновения ислама. Рукопись является одной из копий Корана Османа. Она входит в список объектов всемирного наследия".
Статуя владыки Кушанского царства датируется 1 веком нашей эры. Буддийские статуи, обнаруженные на городище Дальверзин-Тепе, были созданы во II или III веке нашей эры. Все они сделаны из необожженной глины. История буддизма в Узбекистане стала одной из тем посвящённого выставке коллоквиума, который состоялся в Лувре.
На выставке представлены около 180 работ, в том числе экспонаты из западных коллекций, например, "Книга чудес света", записанная со слов Марко Поло.
Рокко Ранте, археолог, куратор выставки: "Эта выставка – очень важный, я бы сказал, особенный момент для Лувра, для посетителей музея, которые хотят узнать больше о ключевом центре Великового Шёлкового пути – караванного маршрута с двухтысячилетней историей".
Погружение в прошлое Узбекистана можно продолжить на другом берегу Сены – в Институте арабского мира. Выставка "Дорога в Самарканд. Чудеса шёлка и золота" посвящена произведениям ремесленников, живших при дворе эмиров в 19 веке.
Главный куратор выставка Яффа Ассулин представила один из экспонатов:"Это совершенно особенная вышивка, она покрывает всю ткань. Она прекрасно сохранилась, без всяких реставраций! Вся ткань покрыта золотом, а золото не портится. Вы видите этот мотив? Это изображение пиявки, которая высасывает « вредную » кровь и избавляет от недугов".
Эти сокровища также впервые покинули музеи Узбекистана.
Для Узбекистана парижские выставки – важный элемент культурной дипломатии и возможность познакомить европейцев с богатым наследием страны. Заместитель председателя Совета Фонда развития культуры и искусстваСаида Мирзиёева назвала их "историческими":
Экспозиции в Лувре и Институте арабского мира делают ближе уникальное прошлое Узбекистана – важную страницу истории нашей цивилизации.