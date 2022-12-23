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Cult

Rendez-vous: о неизвестном Бобе Дилане и вечной жизни

Картины Боба Дилана "Закат в Долине монументов" и "Когда я напишу свой шедевр", Рим, музей MAXXI.
Картины Боба Дилана "Закат в Долине монументов" и "Когда я напишу свой шедевр", Рим, музей MAXXI.   -   Авторское право  AP Photo/Gregorio Borgia
 Alexander Kazakevich

"Бескрайнее шоссе", "красный закат", "джентльменский клуб" – это не названия песен Боба Дилана об американской глубинке. В римском MAXXI проходит первая в Европе ретроспектива, раскрывающая менее известные грани творчества культового автора-исполнителя и лауреата Нобелевской премии по литературе, который в перерывах между написанием текстов и музыки и выступлениями на сцене, делал зарисовки. Затем они превращались в произведения изобразительного искусства.

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В галерее "Лильевалькс" (Liljevalchs) в Стокгольме при поддержке Музея Нобеля открылась выставка, исследующая тему вечной жизни с точки зрения религии, философии и науки.

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