Rendez-vous: о неизвестном Бобе Дилане и вечной жизни

"Бескрайнее шоссе", "красный закат", "джентльменский клуб" – это не названия песен Боба Дилана об американской глубинке. В римском MAXXI проходит первая в Европе ретроспектива, раскрывающая менее известные грани творчества культового автора-исполнителя и лауреата Нобелевской премии по литературе, который в перерывах между написанием текстов и музыки и выступлениями на сцене, делал зарисовки. Затем они превращались в произведения изобразительного искусства.

На выставке представлены более 100 работ, включая картины маслом, акварели, рисунки тушью, пастелью и углём, а также скульптуры, охватывающие более 50 лет творчества мастера.

Может ли человек перехитрить смерть? В то время как совершенствуются технологии борьбы со старением, наш образ жизни приближает климатические катаклизмы, а наличие ядерного оружия позволяет уничтожить всё живое на планете.

В галерее "Лильевалькс" (Liljevalchs) в Стокгольме при поддержке Музея Нобеля открылась выставка, исследующая тему вечной жизни с точки зрения религии, философии и науки.

Выставка-конкурс "Пряничный город" (The Gingerbread City) вновь возвращается в лондонский музей архитектуры. Тема этого года – глобальное потепление. Более 100 архитекторов, ландшафтных дизайнеров и инженеров выпекают городскую среду будущего, где меньше стресса, больше зеленых насаждений и доступного экологичного жилья.

Участники экспозиции распределили между собой пять климатических зон – от Арктики до пустыни. Их съедобные творения отражают специфику местных ресурсов, материалов и методов строительства.