Вокзал Льежа стал арт-объектом

Его работы считаются одними из самых дорогих на рынке современного искусства. Даниель Бюрен, автор знаменитых "Колонн" в парижском Пале-Рояль, решил оставить след в памяти пассажиров бельгийских поездов, раскрасив стеклянную конструкцию вокзала в Льеже.

"Цвета, словно упавшие с неба" – так называется эфемерный проект художника концептуалиста.

"Невозможно просто пройти мимо. То что мы здесь видим, вызывает реакцию, заставляет задуматься. Моему сыну 13 лет, не сказать, что его интересует искусство, на даже он под впечатлением", – говорит историк архитектуры Себастьен Шарлье.

Монументальное произведение площадью один гектар – это ещё и архитектурный подвиг. Для его реализации потребовалось уложить около 5 тысяч самоклеящихся полупрозрачных пластин из ПВХ разных цветов. Инсталляция покрывает половину стеклянной поверхности здания.

"Сначала нужно было подготовить виниловую плёнку, очистить её от грязи и жира, нанести мыльный раствор, и только тогда укладывать. Затем предстояло идеально обрезать плитку, оставляя зазор для шва", – пояснил промышленный альпинист Фредерик Ренье.

Сам по себе вокзал Льежа без боковых фасадов – творение испанца Сантьяго Калатравы – уникальная достопримечательность Бельгии. Жители города и туристы смогут наблюдать за игрой цветов в преобразившемся здании до середины октября.