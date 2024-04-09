Компании ЕС учатся самозащите от демпинга

Дешевый импорт - один из серьезных факторов, подрывающих стабильность и конкурентоспосбность европейского производства. Приток выигрышной по цене продукции часто идет из стран с иными трудовыми и экологическими стандартами. В ЕС выстраивают линию защиты.

Эмилия-Романья - сердце керамической промышленности Италии, отрасли с оборотом в 8 миллиардов евро. Но что происходит, когда промышленный сектор наводняет дешевый импорт?

На предприятии Italcer трудятся около 20 тысяч человек. И рабочие места, и само производство находятся под угрозой из-за ценовой конкуренции со стороны плитки из Индии. "Всего за несколько лет они достигли 7 % доли рынка Европы, - говорит Грациано Верди, управляющий директор фирмы, - и только за последний год их рост составил более 60%".

Сектор уже сталкивался с подобной ситуацией, но тогда быстро справился: речь шла о притоке китайского импорта. "Сегодня их продукция не закрывает и 1% европейского рынка, - отмечает Верди. - В случае с Китаем Европа действовала очень быстро, введя грамотное налогообложение".

Совсем иначе обстоят дела на рынке посуды и столовых принадлежностей. "В Италии и Европе в целом осталось очень мало компаний, которые еще производят посуду, - признает наш собеседник. - Большинство предприятий уничтожено".

"Мы так не играем"

На помощь европейским компаниям приходят защитные инструменты, направленные на противодействие демпингу или незаконному субсидированию. Так, в прошлом году в ЕС приняли Положение об иностранных субсидиях, оно не позволит иностранцам выигрывать многомиллионные гостендеры с опорой на государственные субсидии и дотации.

Инес Ван Льерде - член Европейского промышленного альянса Aegis Europe. Она объяснила правила так называемых нерыночных экономик. "Государство там действует как безлимитный банкир, но без банковских правил, - говорит эксперт. - - Вливая деньги снова и снова, можно создавать бесконечные мощности. Мы так не играем, мы конкурируем иначе".

В европейской велопромышленности интересы компаний защищают введенные в 2019 году антидемпинговые пошлины. В итоге импорт из Китая сократился более чем на 80%. Семья Нейланд уже три поколения производит велосипеды разного назначения в городе Хитен. Начал дело там дед нынешнего директора Коэна Нейланда. Коэн также твердо верит в то, что продукция должна быть местного производства. Его визитная карточка - велосипеды для лиц с ограниченными возможностями передвижения. "Велосипеды должны быть действительно безопасными и качественными, - говорит Нейланд. - Мы абсолютно все делаем сами: дизайн, конструкцию, покраску, сборку колес, окончательный монтаж велосипеда и контроль качества".

А компания Cargo Cycling производит велосипеды для доставки грузов. "Чтобы убедиться в долговечности и безопасности нашей продукции, мы проводим множество тестов. Разумеется, установление норм и стандартов очень важно для будущего нашей отрасли", - комментирует Йерун Боймер, директор по продажам Cargo Cycling.

Велосипеды, керамика или другие европейские продукты - все без исключения промышленники четко осознают: чтобы выжить и процветать, они должны иметь возможность конкурировать на равных с иностранцами.