На грани рецессии: чем больна немецкая экономика

Последствия пандемии, рост цен на энергоносители на фоне войны в Украине и закручивание гаек со стороны ЕЦБ – третья экономика мира в последнее время демонстрирует нулевой или отрицательный рост, оказывая давление на страны еврозоны.

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В четверг был опубликован отчёт о валовом внутреннем продукте (ВВП) Германии за IV квартал 2023 года. По данным федерального статистического управления (Destatis), в последнем квартале прошлого года года крупнейшая экономика Европы сократилась на 0,3%. Это совпало с ожиданиями аналитиков.

Германия чудом избежала состояния технической рецессии (сокращение показателя два квартала подряд), поскольку цифры за третий квартал 2023 демонстрируют стагнацию или нулевой рост. Прежняя оценка предполагала снижение на 0,1%.

Тем не менее риск рецессии не исключён, поскольку, как пишет Reuters, "восстановления экономики Германии по-прежнему не наблюдается, а ВВП может снова немного снизиться в первом квартале 2024 года".

Экономический спад объясняется ростом цен, а также резким повышением процентных ставок и подорожанием кредитов. Снижение спроса на иностранную продукцию в строительном и обрабатывающем секторах также оказывают негативное влияние на экономику.

Валовое накопление основного капитала сократилось на 1,9% в IV квартале 2023 года, в основном из-за снижения инвестиций в машинное оборудование (-3,5% в IV квартале 2023 года против 1,4% в III квартале 2023 года). Инвестиции в строительство также сократились (-1,7% в IV квартале 2023 года по сравнению с -0,8% в III квартале 2023 года).

Частное потребление, напротив, выросло на 0,2% в последнем квартале прошлого года по сравнению с нулевым ростом по итогам предыдущего периода. Государственные расходы также увеличились на 0,3% в IV квартале 2023 года, хотя это было меньше, чем рост на 1,1% в предыдущем квартале.

Рост ВВП в годовом исчислении составил -0,2% в IV квартале 2023 года, что немного лучше, чем -0,3% в III квартале 2023 года, и соответствует ожиданиям рынка.

За весь 2023 год ВВП Германии сжался на 0,3%.

Почему экономический рост Германии замедляется?

Экономический рост Германии замедляется под влиянием целого ряда факторов, главные из которых – снижение активности в жилищном строительстве, а также сокращение промышленного спроса за рубежом. Вероятно, это связано с более осторожным отношением к расходам, поскольку большинство стран мира борются с последствиями пандемии, а также испытывают на себе последствия ужесточения денежно-кредитной политики.

Из-за значительного повышения процентных ставок в ряде крупнейших экономик мира, таких как ЕС и США, инвестиции в новые строительные проекты были либо приостановлены, либо в некоторых случаях отложены. Во многом это связано с тем, что проекты, как правило, финансируются за счёт заёмных средств.

В ФРГ также наблюдается увеличение числа забастовок или протестных акций в ряде секторов, таких как сельское хозяйство. Фермеры, в частности, недовольны тем, что государство перестало субсидировать дизельное топливо.

Участились стачки и в авиационной отрасли: за последние несколько дней национальный перевозчик Lufthansa был вынужден отменить до 80% рейсов.

Как сообщает газета Telegraph, Карстен Бржески, глава глобального макроэкономического отдела ING, заявил: "Мы ожидаем, что нынешнее состояние стагнации и неглубокой рецессии продолжится. Возрос риск того, что 2024-й год станет ещё одним годом рецессии".