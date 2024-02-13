В Германии началось строительство завода по производству боеприпасов

By Euronews

На фоне войны в Украине в Германии стоят новый завод по производству боеприпасов. Он должен не только удовлетворить потребности бундесвера, но и помочь снарядами Украине.

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Крупнейший оборонный концерн Германии Rheinmetall начинает строительство завода по производству боеприпасов. В церемонии закладки фундамента в Унтерлюсе приняли участие премьер-министры Германии и Дании Олаф Шольц и Метте Фредериксен. Новый завод должен не только удовлетворить потребности бундесвера, но и помочь снарядами Украине.

Метте Фредериксен, премьер-министр Дании:"Независимо от того, что произойдет в США в этом году, я думаю, что вывод должен быть сделан уже сейчас. Европа должна быть сильнее, и мы должны больше самостоятельно. Я говорю это, хотя я искренне верю в трансатлантический альянс".

Ожидается, что строительство завода в Нижней Саксонии продлится 12-15 месяцев. Стоимость проекта, по данным концерна Rheinmetall - 300 миллионов евро. Планируется, что в первый год завод будет выпускать 50 тысяч артснарядов, а затем выйдет на мощность в 200 тысяч.