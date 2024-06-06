Испанцы голосуют кошельком, несмотря на малое присутствие темы экономики в кампании

Уровень жизни, инфляция, рост цен и занятость - важные вопросы, о которых думают испанцы накануне выборов в Европарламент

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Несмотря на хорошие экономические перспективы Испании, экономика по-прежнему остается самым важным вопросом для испанских избирателей. При этом она отошла на второй план из-за борьбы за идентичность между правыми и левыми. Испанцы, скорее всего, будут голосовать, думая о своих кошельках и о том, как новая европейская политика может отразиться на их жизни.

Жители Испании переживают из-за роста стоимости жизни. Карлос Морено, известный здесь как "Арбузный король", стал популярен в Испании, когда инфляция в стране достигла 15%. Два года спустя цены снизились повсюду, но его супермаркет продолжает привлекать десятки покупателей.

Карлос Морено, владелец супермаркета La Trastienda: "Люди недостаточно зарабатывают, поэтому нам приходится все больше и больше снижать цены".

Испания – одна из самых быстрорастущих экономик Европы. Это не мешает многим гражданам говорить о значительных затратах на поддержание определенного уровня жизни.

- Послушайте, сейчас, учитывая то, как обстоят дела, этого недостаточно. Вы хотите снять квартиру, но не можете себе этого позволить.

- Когда видишь, что литр масла в супермаркете стоит 10 евро, думаешь, что мы все сошли с ума.

Согласно последним данным, безработица в Испании достигла 16-летнего минимума. В настоящее время в стране трудоустроены более 21 миллиона человек.

Хайеме Веласкес, Euronews:

"В Испании работает больше людей, чем когда-либо прежде. Несмотря на то, что большинство испанцев говорит, что их положение лучше, чем раньше, экономия средств - по-прежнему главная забота испанцев".

Разница в экономических прогнозах и оценках может быть связана с геополитической неопределенностью. Так считает и Хорхе Галиндо, заместитель директора EsadeEcPOL:

"Мы пережили пандемию, нарушение цепочки поставок. Мы столкнулись с войной на европейской территории, которая все еще продолжается. Сейчас у нас европейские выборы, итог которых, я бы сказал, будет более значим, чем когда-либо. И я думаю, это очевидно для всех".

Несмотря на хорошие данные по занятости, инфляция продолжает ухудшать экономические перспективы испанцев.

"В Испании до прошлого года наблюдалось значительное сдерживание заработной платы,направленное на поддержание ее на умеренном уровне,чтобы инфляция не росла дальше, - говорит Хорхе Галиндо. - И хотя инфляция сглаживается, возникает ощущение снижения покупательной способности".

Несмотря на то, что экономика является главной заботой испанцев, эта тема практически не присутствует в предвыборной кампании. Хорхе Галиндо впрочем указывает на то, что "эта тема присутствует в списке политических требований,в сознании избирателей": "Я думаю, что в разговорах по этому поводу в семьях, в барах экономика присутствует. Так что политики в целом должны подумать, стоит ли больше включать экономику в дебаты и что это даст".

В нынешней европейской избирательной кампании доминирует жесткое столкновение между левыми и правыми политическими блоками. Но людей, полагают аналитики, скорее интересуют их экономические программы, а потому избиратели будут голосовать кошельком.