Здесь больше не принимают: Германия ушла от политики гостеприимства к беженцам

Власти Германии приняли комплекс мер, нацеленный на ограничение притока мигрантов. Страна говорит, что не справляется с количеством беженцев, которое неуклонно растет. Часть общества обеспокоена усилением ультраправой риторики.

РЕКЛАМА

Германия - страна мигрантов. Здесь живут более 3 миллионов приезжих, соискателей убежища - больше, чем в любой другой европейской стране. До сих пор Германию выбирали благодаря ее динамичному рынку труда и щедрым социальным льготам, однако система приема здесь достигла своего предела: в прошлом году число заявок на получение убежища выросло более чем на 50%.

Крайне правые тем временем завоевывают все больше симпатий общества, обвиняя правительство в неспособности контролировать столь масштабный приток людей. На этом фоне канцлер Олаф Шольц принял историческое решение об ужесточении иммиграционной политики.

Мест больше нет

Миграционный кризис очень заметен в бывшем берлинском аэропорту Тегель. Власти переоборудовали его в центр приема в 2022 году, когда в страну хлынули десятки тысяч украинских беженцев (сегодня их уже более миллиона).

Тегель стал крупнейшим лагерем Германии, там живут около 5 тысяч беженцев. Лагерь несколько раз расширялся и теперь может принять до 7 тысяч человек. На этом его вместимость исчерпана. В том числе и из-за рекордного притока беженцев в 2023 году: в Германию приехали почти 300 тысяч человек. Это самый высокий показатель с 2015, когда она приняла более миллиона приезжих, в основном сирийцев. Сегодня большинство беженцев едут сюда из Турции, Сирии и Афганистана. Людей так много, что их вынуждены селить в гостиницах. Система - на грани коллапса, в результате чего страдает и интеграция.

Общество расколото

Политические дебаты вокруг мигрантов разгорелись с особой силой после того, как крайне правая AfD одержала историческую победу на местных выборах.

В стране идет закручивание гаек: введен пограничный контроль с Польшей, Швейцарией и Чехией, а помощь просителям убежища будет сокращена. Новая политика направлена на то, чтобы не допустить прибытия мигрантов...

"Благодаря таким большим потокам и ощущению потери контроля у многих избирателей, дискурс стал гораздо эмоциональнее", - объясняет Дэвид Кипп, эксперт по миграции из Немецкого института международных отношений и безопасности.

В январе более миллиона жителей Германии вышли на демонстрации в знак протеста против усиления ультраправых. Эта мобилизация последовала за сообщениями СМИ о том, что AfD обсуждала с неонацистами планы массовой высылки беженцев и даже немцев с иностранными корнями, которые признаны "не ассимилировавшимися"....Массовые акции пока мало что изменили: в целом по стране партия AfD потеряла лишь 3% голосов.