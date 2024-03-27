Новый пессимистичный прогноз роста экономики Германии

Рост ВВП на грани стагнации – ведущие немецкие аналитические институты понизили свои прогнозы на 2024 год до 0,1%. Повышение реальных зарплат может "оживить" экономику страны и поддержать потребление.

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Ещё осенью аналитики прогнозировали крупнейшей экономике Евросоюза рост в 1,3% на 2024 год – в новом докладе эти цифры значительно понизились.

ВВП Германии теперь прочат лишь минимальный рост в 0,1% из-за слабого внутреннего спроса и неопределённой международной обстановки. "Диагноз" ведущих немецких институтов близок к прогнозам правительства ФРГ (0,2%) и Еврокомиссии (0,3%).

Некоторые эксперты даже ожидают, что в начале года объём производства в Германии снова сократится и страна окажется в состоянии технической рецессии – так описывают ситуацию, когда экономика сжимается в течение двух кварталов подряд.

В 2023-м немецкая экономика ушла в красную зону: в последнем квартале года ВВП снизился на 0,3%. В институте Ifo ожидают дальнейшего снижения в первом квартале 2024 года.

"Восстановление экономики, вероятно, начнётся весной"

"Экономика Германии переживает трудности, – говорит Штефан Кутс, руководитель отдела экономических исследований Кильского института. – До недавнего времени мы наблюдали лишь вялость общего экономического развития, сопровождаемую снижением темпов роста. Таким образом, циклические и структурные факторы накладываются друг на друга. Восстановление экономики, вероятно, начнётся весной. Но в целом импульс к росту будет не очень сильным".

Перспективы на 2025 год выглядят лучше: по оценкам экспертов, рост ВВП ускорится до 1,4%.

В докладе говорится, что рост покупательной способности немцев по мере замедления инфляции и повышения заработной платы во многих секторах станут "самым важным топливом для восстановления экономики".Зар

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