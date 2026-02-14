Россия "отравила" Навального редким токсином, утверждают пять европейских стран

Пять европейских стран, включая Великобританию, Францию и Германию, в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности обвинили Россию в отравлении оппозиционного политика Алексея Навального в тюрьме в 2024 году с помощью редкого токсина.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

"Мы знаем, что российское государство использовало этот смертельный токсин, чтобы напасть на Навального, опасаясь его оппозиции", - говорится в совместном заявлении МИД Великобритании, Швеции, Франции, Нидерландов и Германии накануне второй годовщины со дня смерти яростного критика президента России Владимира Путина.

Великобритания также заявила, что обратилась в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Министерства иностранных дел Великобритании, Франции, Германии, Швеции и Нидерландов заявили в субботу, что анализ проб, взятых у Навального, который умер два года назад, "окончательно подтвердил наличие эпибатидина". Эпибатидин - это токсин, который содержится в южноамериканских лягушках-дендробатах.

Эти страны заявили, что "только у российского государства были средства, мотив и презрение к международному праву, чтобы совершить это нападение".

Навальный, который вел ожесточенную борьбу с коррупцией и организовывал масштабные антикремлевские акции протеста, будучи ярым противником президента Владимира Путина, умер в арктической колонии в феврале 2024 года. Он отбывал 19-летний срок заключения, который, по его мнению, был политически мотивирован.

В прошлом году вдова Навального Юлия Навальная заявила, что две независимые лаборатории пришли к выводу, что он был отравлен незадолго до смерти. Она неоднократно обвиняла Путина в причастности к гибели Навального, что российские власти категорически отрицали.

"Убийство" Навального теперь "научно доказанный факт": вдова

Убийство" российского оппонента Алексея Навального в арктической тюрьме в 2024 году теперь является "научно доказанным фактом", заявила в субботу его вдова Юлия Навальная, после того как пять европейских стран заявили, что Москва использовала против оппонента Кремля смертельное отравляющее вещество.

"Два года назад я приехала сюда и сказала, что Владимир Путин убил моего мужа", - сказала Навальная в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

"Конечно, я была уверена, что это было убийство, но тогда это были просто слова. Сегодня эти слова стали научно доказанными фактами", - добавила она.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала убийство Навального "трусливым поступком ипсуганного лидера".

"Пять европейских стран установили, что Россия отравила Алексея Навального, - написала она на платформе Х. - Это был трусливый поступок испуганного лидера. Россия давно действует как террористическое государство, опираясь на террористические методы. Отравление политических оппонентов. Преследование журналистов. Вторжение в мирные соседние страны. Это истинное лицо современной России. Мы чтим память Алексея Навального и всех тех, кого путинская Россия жестоко заставила замолчать за эти годы".