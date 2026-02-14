Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении 15 марта референдума по принятию новой конституции после того, как в среду Конституционная комиссия представила окончательный вариант проекта.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

"Предлагаемые поправки позволят перераспределить полномочия, укрепить систему сдержек и противовесов, а главное - повысить эффективность и устойчивость всех политических институтов", - заявил Токаев на заседании правительства во вторник.

По словам Токаева, прежняя конституция сыграла огромную роль в достижениях страны за последние 30 лет, но она уже не отражает реалии сегодняшнего экономического, геополитического и технологического ландшафта.

"Мы должны учитывать, что она была принята, когда наша страна только становилась на ноги, и несет на себе отпечаток первых трудных лет становления нашей независимости. С тех пор наше общество существенно изменилось, - пояснил президент.

Именно поэтому важно "обновить цели, ценности и принципы страны и закрепить их на конституционном уровне", добавил он.

Если предложенная конституция будет принята, поправки изменят 84% старого текста.

Усиление роли президента

В новой конституции усилена роль президента. В настоящее время президент с одобрения Сената может назначать председателей Конституционного суда, Высшего судебного совета, Национального банка, Комитета национальной безопасности и Генерального прокурора.

Новая конституция дает ему право назначать также глав Верховного суда, Центральной избирательной комиссии, Высшей аудиторской палаты, Службы государственной безопасности и Уполномоченного по правам человека.

Конституционная комиссия представила окончательный проект конституции 11 февраля. Copyright: Kazakhstan President's press service

Президент также сможет назначать 10 судей Конституционного суда, шесть членов Центральной избирательной комиссии и восемь членов Высшей контрольно-счетной палаты - все это с одобрения нового однопалатного парламента, получившего название Курултай.

Однако, согласно положению, если Курултай Казахстана дважды отклонит эти кандидатуры, президент будет иметь право распустить парламент.

В случае его временного отсутствия он будет иметь право "издавать указы, имеющие силу конституционных законов или законов Республики Казахстан".

На председателя Курултая и вице-президента также будет распространяться это правило.

Возвращение должности вице-президента

Реформа также предусматривает восстановление должности вице-президента. Эта должность существовала в стране с 1991 по 1996 год, но затем была упразднена.

Теперь в его обязанности будет входить представление интересов страны за рубежом, представление президента на парламентских и других заседаниях, взаимодействие с общественными, культурными и научными кругами внутри страны и за рубежом. Остальные полномочия и обязанности будут определяться президентом.

Восстановление этой должности также означает изменение порядка передачи власти. Согласно действующей конституции, если президент не может больше исполнять свои обязанности из-за отречения, болезни или смерти, его преемником становится спикер сената, спикер нижней палаты, а затем премьер-министр.

Согласно предлагаемым новым правилам, мантию сначала передадут вице-президенту, затем спикеру парламента и, наконец, премьер-министру.

Однопалатный парламент и Народный совет

Однопалатный парламент, Курултай, о смене которого впервые было объявлено в сентябрьском обращении Токаева, также будет реформирован и будет состоять из 145 депутатов - против 148 в двух палатах - и избираться на пять лет.

Курултай будет обладать всеми полномочиями обеих палат, включая право принимать новые законы. Все законы будут проходить три чтения. Президент, члены Курултая, премьер-министр и члены Народного совета будут иметь право инициировать законопроекты.

Народный совет - это, по сути, еще одно нововведение. В январе Токаев упразднил Национальный курултай, который собирался для обсуждения важных вопросов с народом, и Ассамблею народа Казахстана, которая представляла интересы всех этносов, проживающих в стране.

Новая структура объединит в себе суть этих двух структур, но при этом получит право предлагать законы и инициировать референдумы.

Другие положения

Изменениям подверглись и формулировки положений о свободе слова: в действующей конституции говорится, что "свобода слова и искусства гарантируется".

Однако в предложенном варианте эти гарантии распространяются также на "научное, техническое и художественное творчество".

Одно из самых обсуждаемых положений - незначительное изменение формулировки об использовании казахского и русского языков. По мнению экспертов, вместо того, чтобы использовать их "на равных основаниях", они будут использоваться "наряду", что подразумевает приоритет казахского языка.

"Официальные документы на казахском языке будут иметь наивысшую степень аутентичности. Это означает, что если версии одного и того же документа на разных языках будут противоречить друг другу, то правильной будет считаться версия на казахском языке", - пояснил политолог Газиз Абишев.

Расширена сфера защиты персональных данных. Также теперь четко прописано, что религия отделена от государства.

Брак больше не будет союзом двух людей, а будет союзом мужчины и женщины, это положение фиксируется на фоне недавнего запрета на пропаганду ЛГБТК+.

Казахстан является членом многих международных организаций и подписантом таких соглашений, как ООН и Парижское соглашение. Согласно действующей конституции, международные обязательства Казахстана имеют приоритет над внутренним законодательством. Новая версия больше не дает такого обещания.

Хотя конституция по-прежнему требует соблюдения международного права, а основными принципами внешней политики останутся дружественные отношения, диалог и невмешательство во внутренние дела других стран, Казахстан хочет исключить положение, требующее "отказаться от применения вооруженной силы первым".

Некоммерческие организации и политические партии, финансируемые из международных источников, должны будут открыто показывать, что деньги поступают не только от иностранных правительств и организаций, но и от иностранных компаний и компаний с иностранным участием.

Если новая конституция будет принята на референдуме, она вступит в силу 1 июля, после чего примерно в августе пройдут парламентские выборы, так что новый сезон начнется с нового созыва.

Третья конституция

Если новая конституция будет принята, то это будет уже третья ее итерация. Первая была принята в 1993 году, но была быстро отменена, и 30 августа 1995 года была принята другая конституция.

С тех пор в конституцию вносились шесть поправок, последняя из которых была принята в 2022 году.

После беспорядков в январе 2022 года поправки стали частью политической реформы в стране, и новая конституция, как утверждается, является продолжением этого процесса.

Казахстанское международное бюро по правам человека и верховенству закона провело сравнительный анализ трех версий конституции.

Признав, что оценка политических режимов не входит в его задачу, оно заявило, что конституция 1993 года была наименее строгой.

"Мы отмечаем более авторитарный характер Конституции 1995 года и Проекта и явное усиление в них роли и полномочий Президента по сравнению с Конституцией 1993 года", - говорится в пресс-релизе организации.