Россия атакует Украину дронами и ракетами, пока в Мюнхене обсуждают "июньский крайний срок" для достижения мира в преддверии трехсторонних переговоров в Женеве
Российские войска нанесли в ночь на субботу массированный авиаудар по территории Украины с использованием 112 беспилотников-камикадзе типа "Шахед", "Гербера", а также баллистической ракеты "Искандер-М". Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.
Сообщается, что 91 беспилотников был обезврежен, зафиксировано попадание в 11 местах.
В Одессе в результате удара, вызвавшего пожар в жилом доме, погибла женщина.
"Пожар был быстро потушен спасателями. К сожалению, в результате нападения погибла женщина", - написал утром в субботу в Telegram глава Одесской областной администрации Олег Кипер.
В Сумской области жертвой атаки БПЛА стала 44-летняя женщина, три человека ранены. На Херсонщине в результате российских атак погиб один человек, еще 4 получили ранения, сообщают местные власти.
Кроме того, в Киевской области с ранениями госпитализированы мужчина и женщина, а в Харьковской в результате удара российского беспилотника по селу Феськи ранен 22-летний мужчина.
Украина наносит ответный удар
Тем временем губернатор российской Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что в пятницу в результате украинского ракетного удара погибли два человека и пятеро получили ранения.
В тот же день был нанесен удар по российскому складу боеприпасов в районе поселка Новоэкономное в оккупированной Россией части Донецкой области, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
На фоне конференции по безопасности
Нанесение ударов совпало с Мюнхенской конференцией по безопасности, на которой канцлер Германии Фридрих Мерц и госсекретарь США Марко Рубио обсуждают вопросы военной помощи и "июньский дедлайн" для мирного соглашения - срок, якобы установленный администрацией Трампа, который публично признал президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский также находится в Мюнхене с пятницы и встречается с многочисленными союзниками.
На следующей неделе продолжатся трехсторонние переговоры по урегулированию между Россией, Украиной и США. Они состоятся во вторник и среду в Женеве, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.