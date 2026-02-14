Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

На фоне конференции в Мюнхене Россия нанесла серию ударов по Украине: 5 погибших

Мужчина идет по разрушенному городскому рынку после удара РФ по Одессе, Украина, четверг, 12 февраля 2026 года.
Мужчина идет по разрушенному городскому рынку после удара РФ по Одессе, Украина, четверг, 12 февраля 2026 года. Авторское право  Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved
Авторское право Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved
By Sertac Aktan и AFP, AP
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Россия атакует Украину дронами и ракетами, пока в Мюнхене обсуждают "июньский крайний срок" для достижения мира в преддверии трехсторонних переговоров в Женеве

Российские войска нанесли в ночь на субботу массированный авиаудар по территории Украины с использованием 112 беспилотников-камикадзе типа "Шахед", "Гербера", а также баллистической ракеты "Искандер-М". Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Сообщается, что 91 беспилотников был обезврежен, зафиксировано попадание в 11 местах.

В Одессе в результате удара, вызвавшего пожар в жилом доме, погибла женщина.

"Пожар был быстро потушен спасателями. К сожалению, в результате нападения погибла женщина", - написал утром в субботу в Telegram глава Одесской областной администрации Олег Кипер.

В Сумской области жертвой атаки БПЛА стала 44-летняя женщина, три человека ранены. На Херсонщине в результате российских атак погиб один человек, еще 4 получили ранения, сообщают местные власти.

Кроме того, в Киевской области с ранениями госпитализированы мужчина и женщина, а в Харьковской в результате удара российского беспилотника по селу Феськи ранен 22-летний мужчина.

Украина наносит ответный удар

Тем временем губернатор российской Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что в пятницу в результате украинского ракетного удара погибли два человека и пятеро получили ранения.

В тот же день был нанесен удар по российскому складу боеприпасов в районе поселка Новоэкономное в оккупированной Россией части Донецкой области, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

На фоне конференции по безопасности

Нанесение ударов совпало с Мюнхенской конференцией по безопасности, на которой канцлер Германии Фридрих Мерц и госсекретарь США Марко Рубио обсуждают вопросы военной помощи и "июньский дедлайн" для мирного соглашения - срок, якобы установленный администрацией Трампа, который публично признал президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский также находится в Мюнхене с пятницы и встречается с многочисленными союзниками.

На следующей неделе продолжатся трехсторонние переговоры по урегулированию между Россией, Украиной и США. Они состоятся во вторник и среду в Женеве, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Рубио пропустил переговоры по Украине в Мюнхене в рамках Берлинского формата

Украина: массированная атака российских дронов по порту Одессы и энергообъектам

Призыв Украины вступить в ЕС в 2027 году заставляет серьезно пересмотреть правила расширения