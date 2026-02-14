Российские войска нанесли в ночь на субботу массированный авиаудар по территории Украины с использованием 112 беспилотников-камикадзе типа "Шахед", "Гербера", а также баллистической ракеты "Искандер-М". Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

Сообщается, что 91 беспилотников был обезврежен, зафиксировано попадание в 11 местах.

В Одессе в результате удара, вызвавшего пожар в жилом доме, погибла женщина.

"Пожар был быстро потушен спасателями. К сожалению, в результате нападения погибла женщина", - написал утром в субботу в Telegram глава Одесской областной администрации Олег Кипер.

В Сумской области жертвой атаки БПЛА стала 44-летняя женщина, три человека ранены. На Херсонщине в результате российских атак погиб один человек, еще 4 получили ранения, сообщают местные власти.

Кроме того, в Киевской области с ранениями госпитализированы мужчина и женщина, а в Харьковской в результате удара российского беспилотника по селу Феськи ранен 22-летний мужчина.

Украина наносит ответный удар

Тем временем губернатор российской Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что в пятницу в результате украинского ракетного удара погибли два человека и пятеро получили ранения.

В тот же день был нанесен удар по российскому складу боеприпасов в районе поселка Новоэкономное в оккупированной Россией части Донецкой области, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

На фоне конференции по безопасности

Нанесение ударов совпало с Мюнхенской конференцией по безопасности, на которой канцлер Германии Фридрих Мерц и госсекретарь США Марко Рубио обсуждают вопросы военной помощи и "июньский дедлайн" для мирного соглашения - срок, якобы установленный администрацией Трампа, который публично признал президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский также находится в Мюнхене с пятницы и встречается с многочисленными союзниками.

На следующей неделе продолжатся трехсторонние переговоры по урегулированию между Россией, Украиной и США. Они состоятся во вторник и среду в Женеве, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.