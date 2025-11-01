Немецкие компании платят Путину 2 миллиарда долларов в год.

Критики обвиняют их в том, что они пополняют военный кошелек Путина. Даже спустя три года после российского вторжения в Украину 248 немецких компаний все еще работают в России.

С юридической точки зрения, они не делают ничего незаконного. Многие из этих компаний являются производителями быстрореализуемых потребительских товаров. Среди них - производитель сыра Hochland и производитель гипса Knauf. Эти и другие компании, как правило, не нарушают правила ЕС.

"Это лазейка, которую необходимо закрыть", - говорит Незир Синани, генеральный директор B4Ukraine, глобальной коалиции организаций гражданского общества, пытающихся перекрыть доступ к экономическим ресурсам, стоящим за российской агрессией.

Синани призывает международные компании прекратить бизнес с Россией. По словам руководителя B4Ukraine, оставаясь в стране, они будут вносить прямой вклад в российскую экономику и во многих других отношениях будут непосредственно вовлечены в агрессивную войну России.

"Компании поддерживают военную экономику России с помощью налогов"

Но как именно российское государство выигрывает от присутствия немецких компаний в стране? **"**Компании поддерживают военную экономику России через налоги", - говорит Синани.

Согласно докладу Киевской школы экономики (KSE), B4Ukraine и инициативы Squeezing Putin, зарубежные компании, продолжающие работать в России, только в 2024 году заплатили в России не менее 20 миллиардов долларов США (17,2 миллиарда евро) в виде налогов. В это число входят и немецкие компании.

Общая сумма с момента полного вторжения в 2022 году превысила 60 миллиардов долларов США (51,8 миллиарда евро).

Президент РФ Владимир Путин с православными иконами в Центральном военном клиническом госпитале имени Мандрыка в Москве вместе с военнослужащими в среду, 29 октября 2025 года. AP Photo

Но что именно это значит? По данным B4Ukraine, Россия платит около 18 400 долларов США (16 000 евро) за контракт, в зависимости от региона, чтобы завербовать человека на военную службу против Украины. Указанная сумма (60 миллиардов долларов США) соответствует почти половине военного бюджета России на 2025 год (по данным Международного института стратегических исследований (IISS), он составляет 145 миллиардов долларов США или 125 миллиардов евро). Этого достаточно, чтобы финансировать более миллиона российских солдат по контракту. "Эти иностранные компании явно продолжают вносить свой вклад в российскую экономику и поддерживать войну", - говорит глава B4Ukraine.

Какую роль в этом играют немецкие компании?

Немецкие компании занимают второе место по величине вклада в кремлевскую казну. Сразу после США. В 2024 году американские компании заплатили Кремлю 1,2 миллиарда долларов США (1 миллиард евро) налога на прибыль, в то время как немецкие компании - 594 миллиона долларов США (513,5 миллиона евро) налога на прибыль, согласно отчету CFE, подготовленному совместно с B4Ukraine и инициативой Squeezing Putin ("Инициативой по выдавливанию Путина").

По оценкам KSE, только в период с 2022 по 2024 год немецкие компании ежегодно выплачивали России до 2 миллиардов долларов США (1,72 миллиарда евро) в виде различных налогов (около 1,9-2 миллиардов долларов в 2022 году и около 1,7-1,9 миллиардов долларов в год в 2023-2024 годах, как сообщили Euronews в KSE в ответ на запрос).

Украинский офицер показывает груз сбитого российского беспилотника AP Photo

Эти деньги используются для финансирования ракет и бомб, которые разрушают украинские города, говорит Синани. Для сравнения: за 2 миллиарда долларов США Россия может купить 10 000 ударных беспилотников "Шахед"/"Гербера-3" - наиболее широко используемого инструмента террора против мирных украинских городов.

Euronews опросил немецкие компании

Euronews поинтересовался у немецких компаний, почему они не выходят полностью из бизнеса в России?

"Из-за нашей ответственности за примерно 1800 сотрудников и их семьи, а также за давних партнеров Hochland Group в России", - ответил производитель сыра Hochland на вопрос Euronews.

Группа Hochland имеет три завода в России: в Московской области, в Белгородской области, в селе Проховка (около двух часов езды от украинской границы), и в Белинском, небольшом городке в Пензенской области.

Московская область, Белгородская область, село Проховка и город Белинский в Пензенской области. Maps

Несмотря на войну, компания держится за свою российскую площадку. Покинуть ее? Ни за что. Семейный бизнес самым решительным образом осуждает "неоправданную войну российского правительства против народа Украины". Тем не менее, производитель сыра не планирует продавать свой бизнес в России, несмотря на "значительное снижение рентабельности в 2024 году", отметили в Hochland в ответе Euronews.

Российское государство в этом случае получит еще большую выгоду, считают в компании. Hochland также "еще не потерял надежду на перспективное возвращение России в сообщество западных ценностей", говорится в письме, направленном в Euronews.

Уход из России обходится компаниям очень дорого. В 2024 году страна объявила, что иностранным компаниям будет дороже уезжать из страны. Об этом рассказал министр финансов России Антон Силуанов, сообщает российское информационное агентство "Интерфакс". Налог на стоимость бизнеса вырос с 15 процентов до 35 процентов. Также увеличилась скидка, которую эти компании должны предоставлять при продаже актива, - с 50 до 60 процентов.

Кроме того, для продажи активов на сумму более 50 миллиардов рублей (около 526 миллионов долларов США) компаниям необходимо получить одобрение президента России Владимира Путина, сообщает ведущий российский канал деловых новостей РБК.

Министр финансов РФ Антон Силуанов . AP Photo

Hochland ведет свой бизнес еще в шести европейских странах: четыре предприятия в Германии, три в Польше, два в Румынии, одно в Болгарии, одно в Бельгии и одно в Испании.

В ответ на вопрос Hochland не захотела сообщить, какая часть ее общего оборота приходится на Россию и сколько налогов компания должна там заплатить.

По данным Федеральной налоговой службы России, налог на прибыль для иностранных компаний в России составляет 25 процентов, как и для российских компаний.

Однако компании в России не только платят налоги, но и получают прибыль. По оценкам CFE, общий оборот немецких компаний в России в 2024 году составил около 21,7 миллиарда долларов США (18,6 миллиарда евро).

55 процентов немецких компаний, работавших до вторжения, по-прежнему остаются в России

По данным CFE, на начало июля 2025 года только 503 или 12 процентов глобальных компаний полностью ушли из России, продав или ликвидировав свои предприятия. Почти треть (33,2%, или 1 387 компаний) прекратили свою деятельность или объявили о планах по выводу активов. 2 287 компаний (54,8%) по-прежнему активно работают на российском рынке.

Что касается Германии, то 55% немецких компаний, действовавших до вторжения, продолжают работать в России, сообщили Euronews в B4Ukraine. Еще 135 официально заявили о полном прекращении своей деятельности или о временном сокращении бизнеса в России. Только 74 компании завершили свой выход, продав или ликвидировав свою деятельность.

Однако Синани предупреждает, что поддержка со стороны немецких компаний выходит далеко за рамки налоговых выплат и включает в себя цепочки поставок, которые они поддерживают, а также технологии и обучение, которые они предоставляют: "Оставаясь в России, немецкие компании рискуют оказаться втянутыми в российскую военную машину".

Серьезные обвинения в адрес производителя гипса Knauf

Именно в этом обвиняют производителя гипса Knauf. Согласно исследованию политической программы ARD Monitor, компания была косвенно вовлечена в восстановление Мариуполя Россией. Уполномоченный дилер Knauf по заказу Министерства обороны России построил жилой объект из строительных материалов Knauf и публично рекламировал его.

Взрыв в жилом доме после обстрела его танком российской армии в Мариуполе, Украина, 11 марта 2022 года. AP Photo

Мариуполь стал символом жестокой войны в Украине. После тяжелой осады со стороны России весной 2022 года город превратился в руины. Люди были убиты и перемещены. Теперь он напоминает современную строительную площадку. При анализе фотографий стройплощадки были замечены мешки с логотипом компании Knauf - одной из самых активных немецких компаний в России.

"Мы решительно отвергаем любые обвинения в прямой или косвенной поддержке этой войны или вооружения российских военных, - ответила компания Knauf на вопрос Euronews. - Knauf не имеет никаких договорных отношений с Министерством обороны России или с органами, находящимися в ведении министерства".

Но как же тогда продукция Knauf используется для восстановления Мариуполя?

Российские дочерние предприятия Knauf не поставляют продукцию государственным учреждениям, утверждает компания. Knauf объясняет, что продукция, произведенная в России, продается почти исключительно независимым торговцам строительными материалами. В письменном заявлении для Euronews компания Knauf сообщила, что у нее не было возможности проинструктировать этих дилеров, с какими клиентами им разрешено вести дела после приобретения продукции.

Украинские спасатели и полицейские эвакуируют беременную женщину в Мариуполе, 9 марта 2022 года. AP Photo

Но это именно то, от чего предостерегает Синани: по его словам, цена, которую платят компании, намного выше, чем стоимость ухода из страны. Ведь на карту поставлены сотни тысяч жизней.

С начала российского вторжения в Украину только 74 немецкие компании полностью прекратили свою деятельность в России

Компания Knauf объявила о своем выходе из бизнеса в России в 2024 году. Однако до сих пор переговоры с потенциальным покупателем не привели к соглашению, о чем компания с сожалением сообщила Euronews. Заинтересованный партнер прервал переговоры, говорится в сообщении. В настоящее время компания изучает другие возможные варианты реализации выхода из России, сообщили Euronews в Knauf.

"С момента объявления о выходе группа Knauf больше не получает прибыли от российского бизнеса", - говорится в сообщении. Бизнес в России будет вестись отдельно и управляться местным руководством.

Инвестиции в Украину будут ослаблены за счет поддержания российской экономики

Knauf также подчеркивает свою приверженность восстановлению и дальнейшей поддержке Украины. У компании есть завод с 420 сотрудниками в Киеве, и она строит два новых завода на западе страны. Knauf также оказывает поддержку Украине, предоставляя продукцию и ремонтируя многочисленные здания, такие как учебные заведения и клиники, говорится в сообщении.

Однако, по словам Синани, международные компании в России ослабляют инвестиции в Украину. Например, правительство Германии и немецкий народ до сих пор выделили на поддержку Украины в общей сложности 44 миллиарда евро в виде военной, гуманитарной и финансовой помощи. Многие из немецких компаний, которые продолжают работать на российском рынке, подрывают эту поддержку и способствуют поддержанию агрессивной войны за счет налогов, которые они платят, говорит Синани.

Владимир Путин принимает участие в церемонии награждения инструкторов российской "спецоперации" в Краснодаре в пятницу, 3 октября 2025 года. AP Photo

Экономические санкции, введенные против России, также не столь эффективны, как могли бы быть, потому что международные компании, в том числе немецкие, способствуют росту российской экономики. "Компании поддерживают военную экономику России не только за счет налогов, которые они платят, но и за счет цепочек поставок, которые они поддерживают, а также технологий и обучения, которые они предоставляют", - объясняет глава B4Ukraine.

Санкции не были введены "в полном объеме"

С момента начала российской агрессивной войны в Украине 24 февраля 2022 года ЕС ввел масштабные санкции против России в дополнение к мерам, введенным против нее с 2014 года в связи с аннексией Крыма и невыполнением Минских соглашений. Помимо санкций в отношении физических лиц, дипломатических и визовых мер, они также включают экономические санкции. Эти меры призваны оказать максимально возможное давление на Россию.

Но война продолжается уже три с половиной года. Почему же санкции не работают так, как хотелось бы?

Единственная причина, по которой некоторые люди не верят в то, что санкции могут сработать, заключается в том, что они не полностью соблюдаются, говорит Синани. Под этим он подразумевает компании, которые не включены в санкционный список ЕС, но вносят вклад в российскую экономику и косвенно в войну.

20 сентября 2023 года в штаб-квартире ЕС в Брюсселе: в понедельник, 18 декабря 2023 года, ЕС объявил о введении новых санкций против России. AP Photo

"Бросить ключи и немедленно уехать"

Количество оставшихся в России компаний, например из Германии, "неоправданно велико", считает глава B4Ukraine. По мнению Синани, правительство не оказывает достаточного давления и поддержки, чтобы эти компании быстро ушли с российского рынка.

"Спустя одиннадцать лет после начала российской агрессии против Украины мы видим очень незначительный прогресс в плане вывода этих компаний с рынка, который напрямую связан с финансированием российской военной машины в Украине", - сказал Синани в интервью Euronews.

Он призывает к полному уходу. Как? "Бросить ключи и немедленно уйти, - говорит Синани. - Потому что у других компаний уже есть достаточный опыт, как это можно сделать". Синани рекомендует списать убытки и добиваться возмещения ущерба через международный арбитраж. Руководитель B4Ukraine убежден, что бизнес в России вести нельзя.