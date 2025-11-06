По просьбе ХДС/ХСС и СДПГ в бундестаге прошли дебаты, посвященные отношениям ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) с Россией. Они обвиняют партию в шпионаже.

Основанием для этого послужили многочисленные запросы партии в федеральное правительство по поводу бундесвера и критической инфраструктуры. По словам депутата от ХДС Марка Хенрихманна, парламентская группа AfD за год направила 47 запросов на эту тему. Он является членом парламентского контрольного комитета, который также курирует работу спецслужб.

Хенрихманн также обвинил парламентскую группу AfD в том, что в ее рядах существует "спящая ячейка, лояльная России".

Партнер по коалиции также занял жесткую позицию. Заместитель лидера парламентской фракции СДПГ Соня Айхведе назвала партию AfD "прислужницей российских интересов". Как и Хенрихманн, она также критиковала повторяющиеся запросы AfD.

Засекреченная информация

Запрос AfD от 6 июня 2025 года показывает, насколько секретной может быть информация, полученная в ходе незначительных запросов. Парламентская группа задала более 50 вопросов, в том числе о том, как правительство Германии оценивает оснащение бундесвера беспилотниками и сколько беспилотников "реально работают". Депутаты от AfD также сочли интересным вопрос о том, какие стратегии бундесвер применяет для "защиты от враждебных беспилотников".

В своем ответе федеральное правительство несколько раз ссылается на "VS - только для служебного пользования", информация засекречена.

Федеральное правительство полностью отказывается отвечать на более чем десять вопросов. Оно "опасается, что станут известны подробности об интересах нашего государства, заслуживающих защиты, и о будущей способности работать и выполнять задачи бундесвера". Если информация станет достоянием общественности, это может нанести ущерб государству и бундесверу.

Парламентские группы и партии имеют право задавать парламентские вопросы. Это позволяет им запрашивать у федерального правительства письменную информацию по определенным темам.

Парламентская группа AfD в Бундестаге Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Длинная рука Путина в Германии?

"Уже некоторое время мы с растущей тревогой наблюдаем, что AfD злоупотребляет правом задавать парламентские вопросы, чтобы специально исследовать нашу критически важную инфраструктуру", - предупредил Handelsblatt несколько недель назад министр внутренних дел Тюрингии Георг Майер (СДПГ).

Есть опасения, что Путин может извлечь выгоду из этой информации. В последние недели беспилотники и истребителивсе чаще проникают в воздушное пространство Германии. Несколько раз беспилотникипарализовали работу немецких аэропортов, предположительно, отчасти благодаря российским агентам.

AfD не хочет ничего знать об обвинениях в бундестаге. Маркус Фронмайер, заместитель лидера парламентской фракции, назвал дебаты "постыдным предвыборным маневром". Если бы партия действительно представляла угрозу безопасности, у "контролируемых правительством органов безопасности" были бы доказательства этого. Более того, "они бы давно посадили нас (...) в тюрьму", - сказал депутат.

Путешествие в Россию

Сам Фронмайер считается близким к России политиком. Недавно он заявил о своем намерении отправиться в Россию весной. Этот план растворился в воздухе после того, как подвергся широкой критике. Позже он сказал газете Schwäbische Zeitung: "На данный момент у нас нет конкретных планов поездки".

Однако планы поездок в Россию других членов партии, вероятно, более конкретны. Как сообщает ARD, депутаты от AfD Штеффен Котре и Райнер Ротфус 13 ноября отправляются на несколько дней в российский Сочи. Там они хотят принять участие в "Международном симпозиуме в формате БРИКС-Европа". Ротфус даже планирует выступить с лекцией. Он неоднократно критиковал политику правительства Германии и ЕС в отношении РФ, называя ее "антироссийской военной пропагандой".

Всего несколько месяцев назад бывший сотрудник депутата Европарламента от AfD Максимилиан Кра был приговорен почти к пяти годам тюрьмы за шпионаж в пользу Китая. В настоящее время власти ведут расследование в отношении Кра по обвинению в получении китайских взяток.