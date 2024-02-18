Тело Алексея Навального находится в морге в Салехарде, на нем есть синяки

By Euronews

Тело оппозиционного политика Алексея Навального находится в морге окружной клинической больницы Салехарда. По данным издания "Новая газета Европа", вскрытие еще не проводили.

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Тело Алексея Навального находится в морге окружной клинической больницы Салехарда. Об этом со ссылкой на источник пишет "Новая газета Европа". По данным журналистов, по состоянию на субботу вскрытие еще не проводили.

Как сообщил собеседник издания, тело политика доставили в больницу вечером 16 февраля. Сотрудник салехардской станции скорой помощи рассказал, что на теле Навального были обнаружены синяки, которые, предположительно, могли появиться от судорог и непрямого массажа сердца.

"Такие повреждения, как описывали их те, кто видел, появляются от судорог. Человек бьется в конвульсиях, его пытаются удержать, вот кровоподтеки и появляются. А еще говорили, что на груди у него тоже синяк имеется. Но такой, который появляется в связи с непрямым массажем сердца. То есть, реанимировать его все-таки пытались, и умер он, скорее всего, от остановки сердца. Но почему произошла эта остановка, пока никто ничего не говорит", - заявил медик.

В субботу мать Алексея Навального Людмила Навальная приехала в колонию, в которой погиб ее сын, где ей вручили официальное уведомление о смерти и заявили, что тело оппозиционного политика находится в морге Салехарда. Однако там эту информацию опровергли.

В Следственном комитете Салехарда сказали адвокату Навального, что причина смерти политика не установлена, а потому будет проведена повторная экспертиза, результаты которой будут известны на следующей неделе. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в ответ на это заявила, что российские власти пытаются "замести следы" и подчеркнула, что "Алексей Навальный убит".

Между тем траурные акции в память об Алексее Навальном не прекращаются по всей России и мире уже третий день, несмотря на агрессивные действия полиции, которые разрушают временные мемориалы и проводят многочисленные задержания. Только за 16 и 17 февраля, по данным "ОВД-Инфо", в России были задержаны более 400 человек.