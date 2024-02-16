By Euronews

Самый ярый противник Путина умер в тюрьме. Но кем был Навальный? И как юрист, ставший лидером оппозиции, добился широкой известности?

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Критик Кремля Алексей Навальный умер в тюрьме, сообщили в пятницу российские власти.

Юрист, который стал блогером, ютубером, организатором протестов, борцом с коррупцией и лицом российской оппозиции.

За последние десятилетия он прославился как самый яростный противник президента России Владимира Путина, выступая против коррупции в органах власти и организуя массовые антикремлевские протесты.

В путинской России политические оппоненты гибли, исчезали или отправлялись в изгнание после тюремного заключения.

Но Навальный становился все сильнее и сильнее, поднимаясь на вершину оппозиции благодаря упорству и тонкому пониманию того, как социальные сети могут обойти жесткий контроль Кремля над новостями в России.

Алексей Навальный, 2013 год Alexander Zemlianichenko/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Он родился в Бутыни, в 40 километрах от Москвы. В 1998 году получил диплом юриста в Университете дружбы народов, а в 2010 году прошел стажировку в Йельском университете.

Навальный привлек к себе внимание, сделав акцент на коррупции среди российской элиты.

Одним из его первых шагов была покупка акций российских нефтегазовых компаний, что позволяло стать акционером-активистом и добиваться прозрачности.

Сосредоточившись на борьбе с коррупцией, Навальный апеллировал к широко распространенному среди россиян ощущению, что их обманывают, и это вызвало больший резонанс, чем более абстрактные и философские проблемы, связанные с демократическими идеалами и правами человека.

Почему Навальный оказался в тюрьме?

В 2013 году он был осужден за растрату в ходе, как он выразился, политически мотивированного процесса и приговорен к пяти годам лишения свободы, но прокуратура позже неожиданно попросила освободить его до рассмотрения апелляции.

Позднее суд высшей инстанции приговорил его к условному сроку.

За день до вынесения приговора Навальный зарегистрировался в качестве кандидата в мэры Москвы.

Оппозиция расценила его освобождение как результат масштабных протестов в столице против его приговора, но многие наблюдатели объяснили это желанием властей придать выборам градоначальника видимость легитимности.

Навальный занял второе место, показав впечатляющий результат в борьбе с действующим мэром, который пользовался поддержкой политической машины Путина и был популярен в связи с улучшением столичной инфраструктуры и эстетики.

Популярность Навального резко возросла после того, как в 2015 году на мосту возле Кремля был застрелен другой харизматичный политик Борис Немцов.

Всякий раз, когда Путин говорил о Навальном, он старался не называть активиста по имени, явно пытаясь принизить его значимость.

Полиция задерживает Навального на митинге на Пушкинской площади в Москве, 5 марта 2012 года Maria Turchenkova/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Однако он не был лишен противоречий.

Даже в оппозиционных кругах Навального часто считали излишне националистичным в его поддержке прав этнических русских.

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Неоднократно осуждая незаконную аннексию Крыма Россией в 2014 году как акт агрессии и нарушение международного права, Навальный в то же время избегал заявлений о безусловном возвращении Крыма в состав Украины, предпочитая говорить о переговорах и референдумах.

Тем не менее, ему удалось преодолеть последствия этих заявлений благодаря расследованиям, проведенным его Фондом борьбы с коррупцией.

Хотя государственные телеканалы в России игнорируют Навального, его расследования находят отклик у молодых россиян благодаря видеороликам на YouTube и сообщениям на его сайте и в социальных сетях.

Его деятельность расширилась от борьбы с коррупцией до общей критики политической системы, сложившейся при Путине, который руководит Россией уже более двух десятилетий.

Навальный был центральной фигурой, стимулировавшей беспрецедентные по масштабам протесты против сомнительных результатов национальных выборов и недопущения независимых кандидатов.

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Отравление в Сибири

Отбывая в 2019 году тюремный срок за участие в предвыборных протестах, Навальный был доставлен в больницу с аллергической реакцией.

По мнению некоторых врачей, это было отравление.

Через год, 20 августа 2020 года, ему стало плохо во время перелета в Москву из сибирского города Томска, где он поддерживал оппозиционных кандидатов.

Он упал в проходе, возвращаясь из туалета, и самолет совершил экстренную посадку в Омске. Там он провел два дня в больнице, пока его сторонники умоляли врачей разрешить ему отправиться на лечение в Германию.

В Германии медики установили, что он был отравлен штаммом "Новичок" - аналогичным нервно-паралитическому веществу, которое едва не убило бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь в Англии в 2018 году и стало причиной смерти еще одной женщины.

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Навальный находился в медикаментозной коме около двух недель, а затем еще несколько недель боролся за восстановление речи и движений.

Затем российские власти усилили давление, объявив, что Навальный нарушил условия испытательного срока по одному из своих приговоров за растрату, находясь в Германии, и что он будет арестован, если вернется домой.

Алексей Навальный в самолете по дороге в Москву, 17 января 2021 года Mstyslav Chernov/Copyright 2021 The AP. All rights reserved

Но оставаться за границей было не в его характере. 17 января 2021 года Навальный с женой сели в самолет и отправились в Москву. Его задержали в аэропорту. Всего за две недели Навального судили, признали виновным и приговорили к 2,5 годам лишения свободы.

Эти события вызвали массовые протесты, охватившие самые отдаленные уголки России, и привели к тому, что полиция арестовала более 10 000 человек.

Когда 24 февраля 2022 года Путин направил войска на территорию Украины, Навальный решительно осудил войну в социальных сетях, публикуя посты из тюрьмы и выступая в суде.

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Менее чем через месяц после начала войны он был приговорен к дополнительным 9 годам за растрату и неуважение к суду по делу, которое он и его сторонники назвали сфабрикованным.

Следователи немедленно начали новое расследование, и в августе 2023 года Навальный был признан виновным в экстремизме и приговорен к 19 годам лишения свободы.

По данным Федеральной службы исполнения наказаний, в пятницу после прогулки в тюрьме ему стало плохо, и он потерял сознание. Прибывшая скорая помощь попыталась реанимировать его, но он скончался.