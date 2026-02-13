Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Европа может защитить себя от России без США, если захочет

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции
By Karl-Heinz Kamp, ehemaliger Präsident der Bundesakademie für Sicherheitspolitik
Трамп отдаляет США от Запада, в то время как угроза со стороны России становится все более реальной. Даже без Америки Европа сможет самостоятельно обеспечить свою оборону в будущем. Об этом в своей статье для Euronews пишет бывший президент Федеральной академии политики безопасности Карл-Хайнц Камп.

Мюнхенская конференция по безопасности, которая начинается сегодня, проходит на одном из самых сложных этапов существования трансатлантического альянса. Помимо опасности, исходящей от агрессивной и жестокой России, в последний год или около того возникла вторая угроза изнутри - отход США от того, что раньше называлось "западным сообществом".

Под личиной колесничего непутевый американский президент отталкивает от себя как друзей, так и врагов и видит в Европе уже не союзника, а прежде всего врага. Бессмысленный "план из 28 пунктов" Дональда Трампа по прекращению войны в Украине и его угроза аннексировать Гренландию - лишь самые яркие примеры. Его заявление о поглощении Канады или идея превратить сектор Газа в Лазурный берег Ближнего Востока даже не стоит вспоминать. Не случайно организаторы конференции по безопасности в этом году озаглавили ее "В условиях разрушения".

Экономика России слабеет

Окончательный разрыв трансатлантических отношений в сфере безопасности стал бы катастрофой, поскольку он, вероятно, означал бы конец НАТО как самого успешного союза безопасности в истории. Удастся ли сохранить США в альянсе в ближайшие три года правления Трампа, сейчас предвидеть невозможно, но попытаться это сделать необходимо во что бы то ни стало.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в беседе с президентом США Дональдом Трампом на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария, 21 января 2026 года
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в беседе с президентом США Дональдом Трампом на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария, 21 января 2026 года

Но даже если США собираются развалить Североатлантический альянс, в ущерб себе, в последние месяцы появились признаки осторожного оптимизма, когда речь заходит о защите Европы от реваншистской России. Военные возможности Москвы для нападения и возможности Европы для сдерживания и обороны не являются статичными, а динамично развиваются в противоположных направлениях. Военное и экономическое положение России ухудшается с каждым днем боевых действий в Украине, в то время как обороноспособность Европы медленно, но неуклонно повышается.

Если в первые два года войны российская экономика была неожиданно стабильной, несмотря на санкции и нефтяной бойкот, то с 2024 года все показатели направлены вниз. Экономический рост, который и так обеспечивался в основном оборонной промышленностью, стремится к нулю. В 2025 году доходы от продажи нефти и газа упали на 24%, а в 2026 году ожидается дальнейшее падение на 46%. Инвестиции идут почти исключительно в оборонную промышленность, из-за чего гражданская экономика терпит значительное поражение, а Россия перестает играть роль, особенно в сфере высоких технологий. Увеличивается разрыв между претензиями России на роль великой державы и экономическими реалиями.

Более миллиона погибших и раненых российских солдат

Это не означает, что следует ожидать полного краха экономики или что Россия не может продолжать войну в Украине. Пропаганда идет полным ходом, и русский народ привык к страданиям. Однако маловероятно, что Россия сможет создать большой военный потенциал для нападения на НАТО в дополнение к восполнению своих потерь в войне. Экономика, номинальный валовой внутренний продукт которой примерно равен валовому продукту Италии и которая продолжает падать, вряд ли будет в состоянии сделать это.

В военном отношении Россия сейчас имеет около 1,3 миллиона убитых и раненых солдат. Хотя она импортирует и производит огромное количество беспилотников, количество ее обычных крупных вооружений резко сокращается. Запасы хранящейся (старой) бронетехники, которая была отправлена на поле боя после модернизации, подходят к концу. Военно-воздушные силы и спутниковые войска России особенно страдают от многолетних санкций и, соответственно, устарели. Москва не может компенсировать отключение интернет-системы "Старлинк" Илона Маска и с тех пор может лишь в ограниченной степени поддерживать связь на поле боя.

Люди на рынке после нападения России на Одессу, Украина, 12 февраля 2026 года
Люди на рынке после нападения России на Одессу, Украина, 12 февраля 2026 года

Европейский союз, с другой стороны, остается второй по величине экономической державой в мире, несмотря на жалобы на экономический застой в ключевых европейских странах. Валовой внутренний продукт европейских стран НАТО и Канады, составляющий около 25 триллионов долларов США, более чем в десять раз превышает российский. В то время как Россия сейчас больше всех страдает от того, что Европа отказалась от поставок российских энергоносителей, Европа в основном справилась с этим энергетическим шоком. Таким образом, экономические предпосылки для значительного наращивания военной мощи в основном созданы.

В политическом плане большинство европейцев взяли курс в правильном направлении. Так, начиная с 2023 года, расходы на оборону в Европе ежегодно значительно увеличиваются и к 2025 году примерно удвоятся и составят около 580 миллиардов долларов США (включая Канаду). Оборонный бюджет Германии вырос с примерно 50 миллиардов евро до запланированных 108 миллиардов евро в период с 2022 по 2026 год. Гражданская и военная поддержка Украины также будет продолжаться. Только Германия выделит на эти цели 11,5 миллиарда евро в 2026 году.

Европа должна привыкнуть к тому, что Америка отходит от дел

Это отражается в заметном укреплении военного потенциала, хотя из-за многолетнего забвения остаются значительные пробелы. Однако эти пробелы могут быть постепенно ликвидированы, если увеличение расходов на оборону продолжится до конца десятилетия.

Если смотреть в будущее, то в нем есть и пресловутый плюс. Да, распад НАТО стал бы трагедией как для Европы, так и для США. Однако Европе придется смириться с возможностью далеко идущего отрыва Америки от Европы. В этом случае европейские партнеры по НАТО вполне смогут выстроить собственную оборону против России, находящейся в упадке. У Европы есть экономическая мощь, финансовые ресурсы, оборонная промышленная база и ноу-хау, чтобы сделать этот шаг в ближайшие годы.

Для этого не нужны бессмысленные дебаты о "европейской армии" или "европейском ядерном оружии", нужна лишь политическая воля, чтобы воплотить в жизнь обязательство европейского самоутверждения.

Карл-Хайнц Камп - младший научный сотрудник Германского совета по международным отношениям, президент Федеральной академии политики безопасности.

