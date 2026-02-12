Полная блокировка: власти РФ удалили WhatsApp и YouTube из "суверенного интернета"

Власти РФ удалили ранее запрещенные и заблокированные сайты из Национальной системы доменных имен (НСДИ), включая популярное приложение для обмена сообщениями WhatsApp, а также платформы YouTube, Instagram, Youtube и сайты ряда СМИ, включенных в список "иноагентов", в том числе "Радио свобода", BBC и Deutsche Welle. На это, в частности, обратил внимание проект "На связи", который проверил 50 ресурсов и обнаружил, что у 13 данные в НСДИ удалены.

Национальная система доменных имён - это российская структура в рамках "суверенного интернета", которая дублирует действующую схему доменных имен, отвечающую за маршруты прохождения трафика. Федеральный закон "о суверенном интернете" вступил в силу в ноябре 2019 года. Он предусматривает создание национальной системы маршрутизации интернет-трафика и инструментов централизованного управления. Удаление из НДСИ означает, что пользователи не смогут найти нужный им сайт по ip-адресу.

Это еще один шаг российских властей к полной блокировке популярных интернет-ресурсов и установлению цифрового контроля над распространением информации на фоне дальнейшего ужесточения законов. По официальной версии, иностранные платформы не соблюдают законы РФ и позволяют террористам осуществлять вербовку.

Звонки по WhatsApp были заблокированы в прошлом году, а доступ ко многим интернет-ресурсам в России недоступен с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Сайт Euronews в России также был заблокирован.

Компания WhatsApp опубликовала заявление, в котором говорится о попытках изолировать россиян.

"Сегодня российские власти попытались полностью заблокировать WhatsApp в попытке заставить людей перейти на государственное, незащищенное от слежки приложение. Попытки изолировать более 100 миллионов пользователей без права на частное и безопасное общение - это шаг назад, который может привести только к снижению безопасности людей в России. Мы продолжаем делать всё возможное, чтобы пользователи оставались на связи".

Во вторник российская служба по надзору за интернетом заявила, что ограничивает работу платформы для обмена сообщениями Telegram.

Власти РФ неоднократно угрожали иностранным технологическим платформам принудительным замедлением работы или полным запретом, если те не будут соблюдать российские правила.

Они требуют, чтобы компании хранили данные российских пользователей на территории страны и принимали меры по предотвращению использования их сервисов в целях, которые Москва называет "преступными и террористическими".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если корпорация Meta вступит в диалог с российскими властями, то появится возможность договориться. "Если корпорация будет занимать такую же бескомпромиссную позицию, и, я бы сказал, проявлять полную неготовность ориентироваться на российское законодательство, то тогда шансов нет", - сказал Песков.