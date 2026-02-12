Власти Волгоградской области России вынуждены были эвакуировать жителей поселка Котлубань после украинского удара по расположенному рядом арсеналу главного ракетно-артиллерийского управления армии РФ. По словам губернатора региона Андрея Бочарова, при отражении ракетной атаки обломки упали на территорию военного объекта, вызвав там пожар и угрозу детонации.

"Пострадавших жителей и повреждений гражданских объектов нет, - говорится в сообщении Бочарова в Telegram. - В целях обеспечения безопасности гражданского населения от угрозы детонации во время пожаротушения объявлена и ведется эвакуация населения близлежащего населенного пункта Котлубань".

По данным мониторинговых каналов, под удар попал крупный арсенал комплексного хранения боеприпасов российской армии. Местные жители сообщают о мощных взрывах и сильном пожаре в районе военного объекта.

Позднее Генштаб ВСУ сообщил, что удар по арсеналу был нанесен украинскими ракетами "Фламинго". "

"В рамках системных мероприятий по снижению наступательного потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины в ночь на 12 февраля в районе Котлубани (Волгоградская область, Россия) нанесли удар по арсеналу комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатки Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны Российской Федерации, - говорится в сообщении ведомства. - Этот арсенал является одним из крупнейших мест хранения боеприпасов российской армии. Удар по арсеналу был нанесен украинскими средствами дальнейшего поражения fp-5 "Фламинго". На территории объекта зафиксированы мощные взрывы с дальнейшей вторичной детонацией".

В Мичуринске Тамбовской области пришлось эвакуировать студентов Промышленно-технологического колледжа, учебный корпус которого, по словам губернатора региона Евгения Первышова, был поврежден в результате удара украинского беспилотника, там произошел пожар. Студенты из общежития были эвакуированы в детскую больницу. "Пожар ликвидирован. Пострадавших нет", - сообщил губернатор.

Как сообщал Telegram-канал ASTRA, целью атаки стал расположенный рядом машиностроительный завод "Прогресс", выпускающий в том числе оборудование для систем управления авиационной и ракетной техники.

Россия продолжает обстрелы городов Украины

Тем временем Россия продолжила массированные удары по городам Украины, атаковав дронами и баллистическими ракетами Киев, Днепр, Павлоград и Одессу. В Днепре, по данным местных властей, были повреждены жилые дома, 4 человека, в том числе дети, получили ранения. В Одессе поражены объекты инфраструктуры. В Харьковской области под удар российских войск минувшей ночью попал магазин в городе Барвинково, 7 человек пострадали.

После продолжающейся почти 4 года войны Москва и Киев под давлением США начали прямые переговоры по урегулированию, но они пока не дают видимых результатов из-за серьезных разногласий сторон. Москва требует от Украины крупных территориальных и политических уступок. В Киеве считают, что они будут равносильны капитуляции.

Россия начала масштабное военное вторжение Украину в феврале 2022 года и теперь контролирует около пятой части страны, в том числе Крым, аннексированный еще в 2014 году.