Президент США Дональд Трамп опроверг научное заключение, лежащее в основе усилий США по регулированию выбросов парниковых газов, что стало крупнейшей попыткой Трампа демонтировать климатические нормы.

Новое правило Агентства по охране окружающей среды (EPA) отменяет "заключение об угрозе", вынесенное в 2009 году, согласно которому углекислый газ и другие парниковые газы представляют опасность для здоровья и благополучия населения. Заключение, принятое при администрации Обамы, является правовой основой для большинства климатических норм в рамках Закона о чистом воздухе, охватывающих выбросы от автомобилей, электростанций и других источников, способствующих глобальному потеплению. Ожидаются судебные иски.

По мнению экспертов, отмена этих стандартов полностью аннулирует все нормы выбросов парниковых газов для легковых и грузовых автомобилей и может открыть путь к смягчению правил для электростанций и нефтегазовых объектов.

Президент Дональд Трамп назвал этот шаг "самым крупным дерегулированием в американской истории", а администратор Агентства по охране окружающей среды Ли Зелдин назвал вывод об опасности "Святым Граалем федерального регулирования".

Трамп назвал заключение об угрозе для окружающей среды "одной из величайших афер в истории", ложно утверждая, что оно "не имеет под собой никаких оснований" или закона. "Напротив, на протяжении поколений ископаемое топливо спасло миллионы жизней и вывело миллиарды людей из нищеты по всему миру", — заявил Трамп, в то время как ученые в целом согласны с тем, что парниковые газы являются причиной катастрофических волн жары и штормов, повышения уровня моря и засух.

Агентство по охране окружающей среды также заявило, что предложит отложить на два года вступление в силу правила, введенного Байденом и ограничивающего выбросы парниковых газов легковыми автомобилями и легкими грузовиками.

Зельдин, бывший конгрессмен-республиканец, которого Трамп выбрал на пост главы EPA, обвинил прошлые демократические администрации в том, что они "готовы разорить страну" во имя борьбы с изменением климата.

Американские семьи почувствуют последствия

Экологические организации назвали отмену заключения самым серьезным ударом по федеральным органам по контролю за изменением климата за всю историю, заявив, что доказательства, лежащие в основе первоначального вывода, только укрепились. Фред Крупп из Фонда защиты окружающей среды сказал: "Это действие приведет только к увеличению загрязнения окружающей среды, а это, в свою очередь, повлечет за собой увеличение затрат и реальный вред для американских семей", а также ухудшение здоровья американцев, снижение стоимости недвижимости, ухудшение водоснабжения и многое другое.

В 2007 году Верховный суд постановил, что парниковые газы являются загрязнителями воздуха в соответствии с Законом о чистом воздухе. С тех пор суды неоднократно подтверждали вывод Агентства по охране окружающей среды об опасности парникового эффекта.

Это заключение считается правовой основой климатических правил, призванных противостоять усугубляющимся угрозам, таким как наводнения, тепловые волны, лесные пожары и другие бедствия.

Критики отмены, в том числе бывший администратор EPA Джина Маккарти, назвали этот шаг безрассудным: "Это EPA предпочитает проводить время в судах, работая на ископаемое топливо, а не защищая нас от загрязнения и нарастающих последствий изменения климата", - сказала она.

Бывший президент Барак Обама написал в социальных сетях, что отмена вывода об опасности сделает американцев "менее защищенными, менее здоровыми и менее способными бороться с изменением климата — и все это для того, чтобы индустрия ископаемого топлива могла заработать еще больше денег".

Доктор Лиза Патель, педиатр и глава Консорциума медицинского общества по климату и здоровью, заявила, что шаг Трампа "ставит прибыль крупных нефтегазовых компаний и загрязнителей окружающей среды выше чистого воздуха и воды" и здоровья детей. Она предупредила, что "я увижу больше больных детей, поступающих в отделение неотложной помощи с приступами астмы, и больше детей, родившихся преждевременно", добавив, что ее коллеги увидят больше сердечных приступов и рака.

Дэвид Донигер из Совета по защите природных ресурсов считает, что Трамп и Зельдин используют отмену закона как "выстрел на поражение", чтобы уничтожить большинство климатических правил. По его словам, это может свести на нет ограничения на загрязнение парниковыми газами от автомобилей, заводов и электростанций и затруднить будущим администрациям принятие мер по борьбе с глобальным потеплением.

Решение EPA последовало за указом Трампа, предписывающим агентству пересмотреть "законность и дальнейшую применимость" вывода об опасности. Консерваторы и некоторые законодатели-республиканцы уже давно утверждают, что климатические правила слишком ограничительны и вредят экономике.