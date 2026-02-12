Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Данные спутниковых снимков: Иран модернизирует ядерный комплекс в горном массиве Загрос

Объект «Гора Кланг»
Объект «Гора Кланг» Авторское право  AP Photo/ Planet Labs PBS
Авторское право AP Photo/ Planet Labs PBS
By Farhad Mirmohammadsadeghi
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

Сообщения о модернизации объекта на горе Кланг появились в пятницу в Маскате, столице Омана, в ходе первого раунда переговоров между Ираном и США после июньской войны.

Американский Институт науки и безопасности сообщил, что cогласно спутниковым снимкам под горой Коланг Газ Ла в массиве Загрос ведутся постоянные работы по модернизации объекта, включая перемещение большого количества транспортных средств, в том числе самосвалов, бетономешалок, механических экскаваторов и кранов.

По данным наблюдения, бетонирование вдоль западного входа в туннель продолжается по крайней мере с 10 февраля.

На одном из восточных входов в туннель можно увидеть, как скалы и грунт оттеснены и выровнены над порталом туннеля. Кроме того, в течение последнего месяца было добавлено укрепление из бетона для расширения входа в туннель. Это позволяет усилить нагрузку в виде дополнительных камней, грунта или бетона. Такие меры укрепляют порталы туннеля и обеспечивают дополнительную защиту от авиаударов. Рядом с восточными порталами туннеля на земле видны груды строительных материалов.

По данным Института науки и международной безопасности, продолжающееся присутствие тяжелой строительной техники и материалов, вероятно, указывает на то, что объект еще не готов к эксплуатации. Однако в последние два месяца возле входов были замечены небольшие транспортные средства, а также автомобили с закрытой крышей, что может свидетельствовать о действиях Ирана по обустройству интерьеров комплекса.

Неясно, какие у Ирана планы в отношении этого объекта и есть ли у него все еще оборудование, необходимое для их реализации после израильских и американских атак во время 12-дневной войны в июне.

В 2020 году Иран утверждал, что целью является строительство завода по сборке центрифуг. Но по данным Института науки и международной безопасности, размер объекта, а также степень защиты, которую предлагает компания High Mountain, с самого начала вызвали опасения по поводу возможных видов деятельности на объекте, включая возможность обогащения урана.

В сентябре газета The Washington Post сообщила, что после ударов в июне Иран ускорил строительство объекта, расположенного в глубине горы Кланг к югу от ядерного объекта в Натанзе.

Согласно американской газете и оценке нескольких независимых аналитиков, продолжающееся строительство объекта в горном массиве Загрос, указывает на то, что Тегеран не полностью отказался от своей ядерной программы после атак США и Израиля и, вероятно, осторожно восстанавливает ее.

Сообщения о модернизации объекта на горе Кланг появились в пятницу в Маскате, столице Омана, в ходе первого раунда переговоров между Ираном и США после июньской войны.

Президент Дональд Трамп, который неоднократно угрожал, что США снова нанесут удар по иранским ядерным объектам, если Иран возобновит свою ядерную деятельность, заявил в среду после встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме, что он подчеркнул необходимость продолжения переговоров с Ираном для выяснения возможности достижения соглашения.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Вооруженные силы США сбили иранский беспилотник в Аравийском море

Тегеран арестовал 139 иностранцев в центре Ирана во время протестов

США и Иран готовят переговоры