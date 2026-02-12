Данные спутниковых снимков: Иран модернизирует ядерный комплекс в горном массиве Загрос

Американский Институт науки и безопасности сообщил, что cогласно спутниковым снимкам под горой Коланг Газ Ла в массиве Загрос ведутся постоянные работы по модернизации объекта, включая перемещение большого количества транспортных средств, в том числе самосвалов, бетономешалок, механических экскаваторов и кранов.

По данным наблюдения, бетонирование вдоль западного входа в туннель продолжается по крайней мере с 10 февраля.

На одном из восточных входов в туннель можно увидеть, как скалы и грунт оттеснены и выровнены над порталом туннеля. Кроме того, в течение последнего месяца было добавлено укрепление из бетона для расширения входа в туннель. Это позволяет усилить нагрузку в виде дополнительных камней, грунта или бетона. Такие меры укрепляют порталы туннеля и обеспечивают дополнительную защиту от авиаударов. Рядом с восточными порталами туннеля на земле видны груды строительных материалов.

По данным Института науки и международной безопасности, продолжающееся присутствие тяжелой строительной техники и материалов, вероятно, указывает на то, что объект еще не готов к эксплуатации. Однако в последние два месяца возле входов были замечены небольшие транспортные средства, а также автомобили с закрытой крышей, что может свидетельствовать о действиях Ирана по обустройству интерьеров комплекса.

Неясно, какие у Ирана планы в отношении этого объекта и есть ли у него все еще оборудование, необходимое для их реализации после израильских и американских атак во время 12-дневной войны в июне.

В 2020 году Иран утверждал, что целью является строительство завода по сборке центрифуг. Но по данным Института науки и международной безопасности, размер объекта, а также степень защиты, которую предлагает компания High Mountain, с самого начала вызвали опасения по поводу возможных видов деятельности на объекте, включая возможность обогащения урана.

В сентябре газета The Washington Post сообщила, что после ударов в июне Иран ускорил строительство объекта, расположенного в глубине горы Кланг к югу от ядерного объекта в Натанзе.

Согласно американской газете и оценке нескольких независимых аналитиков, продолжающееся строительство объекта в горном массиве Загрос, указывает на то, что Тегеран не полностью отказался от своей ядерной программы после атак США и Израиля и, вероятно, осторожно восстанавливает ее.

Сообщения о модернизации объекта на горе Кланг появились в пятницу в Маскате, столице Омана, в ходе первого раунда переговоров между Ираном и США после июньской войны.

Президент Дональд Трамп, который неоднократно угрожал, что США снова нанесут удар по иранским ядерным объектам, если Иран возобновит свою ядерную деятельность, заявил в среду после встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме, что он подчеркнул необходимость продолжения переговоров с Ираном для выяснения возможности достижения соглашения.