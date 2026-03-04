Судно со сжиженным природным газом (СПГ) "Арктик Метагаз" загорелось во вторник в центральном Средиземноморье, у побережья Мальты, и позднее затонуло.

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Предполагается, что судно является частью так называемого "российского теневого флота", перевозящего энергоносители, на которые наложены санкции со стороны США и Европы. По данным Marine Traffic, оно шло под российским флагом с конечным пунктом назначения Порт-Саид (Египет).

Ливийские портовые власти заявили, что танкер затонул после "внезапных взрывов" к северу от порта Сирт.

"На танкере "Арктик Метагаз" произошли внезапные взрывы, за которыми последовал сильный пожар, что в конечном итоге привело к его полному затоплению, - говорится в сообщении. - Обломки находятся в морской зоне между Ливией и Мальтой, в пределах ливийской поисково-спасательной зоны примерно в 240 километрах к северу от порта Сирт".

Как сообщил ​​Центр координации спасательных операций Вооруженных сил Мальты, выжившие были обнаружены в пределах Ливийской зоны поиска и спасения во время поисковой операции. Сообщалось, что все члены экипажа находились в безопасности на борту спасательной шлюпки.

По данным Vessel Finder,"Арктик Метагаз" - грузовое судно, построенное в 2003 году и находящееся под санкциями с 2024 года. Оно вышло из Мурманска 24 февраля после погрузки груза на плавучее хранилище и проследовало транзитом через Великобританию и Испанию в Средиземное море, а его последняя обнаруженная позиция находилась в южной части Средиземного моря недалеко от Сицилии.

Россия обвинила Украину в атаке на судно

Министерство транспорта РФ в среду заявило, что российский газовоз атакован безэкипажными катерами Украины.

"3 марта в непосредственной близости от территориальных вод государства-члена Евросоюза Республики Мальта совершена атака на российское судно - газовоз "Арктик Метагаз", - говорится в сообщении министерства. - Танкер следовал с грузом, оформленным по всем международным правилам, из порта Мурманск".

Нападение на судно было совершено с побережья Ливии безэкипажными катерами Украины, сообщил Минтранс, добавив, что благодаря "слаженным действиям мальтийских и российских спасательных служб все 30 членов экипажа, граждане России, были спасены".

Министерство назвало атаку на российский газовоз "актом международного терроризма и морского пиратства".

Украинские власти инцидент не комментировали.

Ранее Украина уже демонстрировала способность наносить удары по российским военно-морским и логистическим активам далеко за пределами Черного моря, например, в декабре прошлого года, когда в районе между Критом и Мальтой был нанесен удар по судну "Кендил", еще одному кораблю "теневого флота" под флагом Омана, по данным украинских СМИ и компаний, занимающихся вопросами безопасности на море.