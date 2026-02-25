В Германии арестован подозреваемый в убийстве бывшего замглавы администрации Януковича

Национальная полиция Испании сообщила, что в Германии арестован предполагаемый исполнитель убийства бывшего заместителя главы Администрации президента Украины Андрея Портнова. Убийство было совершено 21 мая 2025 года возле школы в городе Посуэло-де-Аларкон в провинции Мадрид.

52-летний Андрей Портнов был застрелен утром возле престижной американской школы, куда он привез своих детей.

Портнов был вовлечен в работу администрации бывшего президента Украины Януковича в период высокой политической напряженности в Украине и считался пророссийским политиком.

Подозреваемый в его убийстве был арестован в городе Хайнсберг на западе Германии благодаря расследованию, проведенному испанскими агентами в сотрудничестве с немецкими властями.

Выдан европейский ордер на арест задержанного и на обыск его жилья.

Расследование продолжается. Испанский суд с самого начала постановил засекретить ход расследования.

В июне 2022 года Портнов выехал из Украины в Венгрию. Украинские СМИ провели ряд расследований, показавших связи Портнова с представителями российской власти.