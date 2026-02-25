Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
В Германии арестован подозреваемый в убийстве бывшего замглавы администрации Януковича

Сотрудники полиции оцепили район после того, как помощник бывшего президента Украины Виктора Януковича был застрелен возле школы в Мадриде, Испания, 2025 год.
Сотрудники полиции оцепили район после того, как помощник бывшего президента Украины Виктора Януковича был застрелен возле школы в Мадриде, Испания, 2025 год. Авторское право  Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.
Авторское право Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.
By Ирина Шелудкова & Euronews
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

Андрей Портнов был застрелен в Испании в прошлом году. Расследование продолжается.

Национальная полиция Испании сообщила, что в Германии арестован предполагаемый исполнитель убийства бывшего заместителя главы Администрации президента Украины Андрея Портнова. Убийство было совершено 21 мая 2025 года возле школы в городе Посуэло-де-Аларкон в провинции Мадрид.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

52-летний Андрей Портнов был застрелен утром возле престижной американской школы, куда он привез своих детей.

Портнов был вовлечен в работу администрации бывшего президента Украины Януковича в период высокой политической напряженности в Украине и считался пророссийским политиком.

Подозреваемый в его убийстве был арестован в городе Хайнсберг на западе Германии благодаря расследованию, проведенному испанскими агентами в сотрудничестве с немецкими властями.

Выдан европейский ордер на арест задержанного и на обыск его жилья.

Расследование продолжается. Испанский суд с самого начала постановил засекретить ход расследования.

В июне 2022 года Портнов выехал из Украины в Венгрию. Украинские СМИ провели ряд расследований, показавших связи Портнова с представителями российской власти.

Поделиться Комментарии

