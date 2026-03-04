Сын аятоллы Али Хаменеи Моджтаба избран новым Верховным лидером Ирана, сообщили иранский телеканал Iran International, базирующийся в Лондоне, и Deutsche Welle со ссылкой на источники в Исламской республике.

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По словам собеседников изданий, такое решение принял Совет экспертов, состоящий из 88 представителей шиитского духовенства.

Ни власти Ирана, ни иранские государственные СМИ пока не подтвердили информацию.

В свою очередь газета The New York Times, ссылаясь на трех местных чиновников, пишет, что Моджтаба Хаменеи стал лишь главным претендентом на пост Верховного лидера страны. Издание отмечает, что изначально о его избрании планировалось официально объявить утром в среду, но затем от этой идеи отказались из опасений, что это сделает сына убитого аятоллы мишенью для ударов США и Израиля.

Как утверждают NYT и DW, Моджтаб Хаменеи имеет тесные связи с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), и именно КСИР настаивал на его избрании. Его кандидатуру поддержали не все: передача власти от отца к сыну не приветствуется шиитским мусульманским духовенством, а должность Верховного лидера — выборная, а не наследственная.

Другие кандидаты

Верховный лидер Ирана избирается пожизненно Советом экспертов — государственным органом, состоящим из представителей духовенства, считающихся специалистами в области исламского права. Их избирают на прямых выборах на восемь лет.

Убитый в ходе американо-израильской операции аятолла Али Хаменени был Верховным лидерм с 1989 года и считался фактическим руководителем Ирана.

После его гибели временное руководство страной взял на себя совет из трех человек. В его состав вошли президент Масуд Пезешкиан (политик на этой должности избирается напрямую народом и имеет значительно меньше власти, чем Верховный лидер), глава судебной власти Голям Хосейн Мохсени-Эджеи и член Совета стражей конституции аятолла Алиреза Арафи.

По данным NYT, последний также был одним из кандидатов на пост Верховного лидера, вышедших в финал голосования. Еще один кандидат — Хассан Хомейни — внук лидера исламской революции, аятоллы Рухоллы Хомейни. Оба они, отмечает газета, считаются умеренными политиками. Хомейни связан с реформаторским крылом, которое выступает за ослабление политических и социальных ограничений в Иране.

Чем известен Моджтаба Хаменеи

56-летний Моджтаба Хаменеи считается еще более радикальной фигурой, чем его отец Али Хаменеи.

Он родился 8 сентября 1969 года в иранском Мешхеде, который считается одним из священных городов для мусульман-шиитов. Он был вторым ребенком в семье.

В 1999 году поступил учиться в религиозный центре города Кум, стал священнослужителем и преподавал теологию в местной семинарии. В 2004 году женился на дочери председателя Меджлиса — парламента Ирана — Голям-Али Аделя.

Моджтаба был сторонником шестого президента Ирана Махмуда Ахмадинежада (2005–2013), при котором в стране были свернуты либеральные реформы и активно начали развивать иранскую ядерную программу. Считается также, что он был одной из ключевых фигур во время подавления протестов, начавшихся после избрания Ахмадинежада на второй срок.

Тогда же, в 2009 году, сын Али Хаменеи вступил в ряды Корпуса стражей исламской революции.

В 2019 году США ввели против него санкции.

Моджтаба никогда не занимал государственных должностей и всегда избегал внимания общественности, выступав скорее в качестве закулисного посредника между иранскими властями и КСИР.