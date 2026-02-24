Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Планета
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

"Каждый сам по себе": украинские беженки становятся жертвами физического и психологического насилия

Женщина надевает венок во время митинга в Бухаресте (иллюстрация)
Женщина надевает венок во время митинга в Бухаресте (иллюстрация) Авторское право  AP Photo/Vadim Ghirda
Авторское право AP Photo/Vadim Ghirda
By Nathan Joubioux
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

После вторжения РФ в Украину, до 2,5 млн украинских женщин нашли убежище в Евросоюзе. Многие из них стали жертвами физического, психологического или сексуального насилия, отмечает Агентство ЕС по основным правам (FRA).

Бежавшие от войны в Украине женщины часто подвергаются физическому, сексуальному и психологическому насилию в странах ЕС, где нашли убежище. Об этом говорится в докладе Агентства ЕС по основным правам (FRA), опубликованном во вторник.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

С февраля 2022 года, когда Россия начала вторжение в Украину, до 2,5 млн украинок покинули страну и получили временную защиту в Евросоюзе, позволяющую им пользоваться определенными правами (как, например, право на работу или медицинское обслуживание). Если этот режим не будет продлён, срок его действия истечет в марте 2027 года.

За последние 4 года четверть опрошенных украинских женщин заявили, что стали жертвами физического или сексуального насилия, что гораздо выше, чем для других категорий населения. Исследование основано на 1 223 интервью, проведенных в Германии, Польше и Чехии.

62 % украинских женщин утверждают, что стали жертвами таких нападений в стране пребывания, а 9 % - во время поездок из Украины.

В исследовании уточняется, что 6 % женщин подверглись сексуальному насилию со стороны сотрудника полиции или пограничной службы, 4 % опрошенных призналичь, что виновником был человек, оказывающий помощь, - врач или гуманитарный работник.

"Поиск убежища в Европе должен был принести утешение. Но несмотря на предоставляемую ЕС защиту, многие женщины страдают от серьёзных нарушений, чувствуют себя неуверенно", - резюмирует Супра Раурио, директор FRA.

Когда началась война, я перестала жить, я существую. Память мгновенно исчезает: ты ничего не помнишь, ты просто живёшь моментом, ты не живёшь ради завтрашнего дня.
украинская беженка в Германии

Трудное возвращение на работу

Даже за тысячи километров от войны конфликт продолжает проникать в повседневную жизнь женщин, решивших бежать. Исследование показывает, что только 45 % опрошенных нашли работу в стране пребывания, только 21 % смогли обеспечить себя "легко или довольно легко".

Столь низкий процент объясняется тем, что 36 % украинских женщин работают без контракта или с контрактом, который не покрывает всё их рабочее время. "24 % женщин недоплачивали или не платили вообще, а 12 % запрещали делать перерывы", - говорится далее в исследовании.

15 % опрошенных рассказали о работе в условиях, которые заставляли их чувствовать себя некомфортно; 13 % подозревали, что предложение было связано с ожиданиями сексуального характера.

Related

Бежавшая в Германию украинка, включенная в отчёт в возрастной категории 18-24 года, рассказала о ситуации с двумя коллегами по работе. "Один предложил научить меня немецкому языку, сказал, что если я приду к нему домой, он научит меня писать сообщения. Я отказалась три или четыре раза. Он продолжал, и я пошла к его старшему брату, который работал там же, - объясняет она. - Он задрал мою рубашку и сказал, что у меня "красивая попка"". По словам этой женщины, сексуальные домогательства продолжались еще долго после этого эпизода.

22 % опрошенных женщин столкнулись с предложениями, охарактеризованными как "оскорбительные" при поисках транспорта, жилья или работы. По их словам, они получили предложение, предполагающее сексуальные услуги и/или конфискацию их удостоверяющих личность документов, "что может свидетельствовать о попытке торговли людьми", - пишут эксперты FRA.

Чувство одиночества

27 % опрошенных украинских женщин заявили, что у них нет доступа к услугам психиатрических клиник, которые помогли бы им преодолеть травмы войны.

"Государства-члены ЕС должны обеспечить женщинам защиту, поддержку и правосудие за то, что они пережили, чтобы они могли заново построить жизнь", - также утверждает Сирпа Раутио, директор FRA. Оказавшись в разлуке с семьями и мужьями, эти женщины часто оказываются в одиночестве.

Я часто замыкалась в себе. Я поняла, что каждый сам по себе. У меня такое чувство, что окружающим безразлично всё, что происходит в Украине
украинская беженка в Польше

По данным FRA, только 12 % опрошенных сообщили европейским властям о случаях насилия в их отношении.

Нет, я не просила о помощи. Я думаю, что если бы это случилось с чешской женщиной, она бы подала на всех в суд. Но я была в чужой стране и я очень боялась просить о помощи
украинская беженка в Чехии

Ещё одна участница опроса рассказала о нападении на неё в трамвае в Чехии. "Я сказала сыну, чтобы он молчал. Тогда один мужчина встал и сказал: "Украинка?" Его жена ответила: "Конечно, Украинка. Зачем вы сюда пришли? Убирайтесь отсюда", - рассказывает эта женщина в возрасте от 35 до 59 лет. Тогда мужчина,"который весил около 120 кг", схватил ее за рукав и приказал уйти, что она и сделала. "Уходите, вам здесь нечего делать. Вы сидите на моих деньгах, - сказал он. - Я ничего не могла сделать. Из людей, сидевших в трамвае, никто не встал на нашу защиту, никто ничего не сказал", заключает она.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Макрон "крайне скептически" относится к возможности скорого достижения мира в Украине

Российские боты запустили фейк-видео знаменитостей для давления на ЕС из-за его позиции по Украине

Четвёртая годовщина вторжения России в Украину: Мерц говорит о "глубочайшем варварстве"