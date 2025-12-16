Трагедия в подмосковной школе: подросток напал с ножом на учеников

В школе в Горках-2 ученик с ножом напал на одноклассников и охранника. Погиб ребёнок, пострадали несколько человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Утро 16 декабря в посёлке Горки-2 Одинцовского округа Московской области обернулось трагедией. В Успенской средней школе ученик девятого класса, пришедший на занятия в балаклаве и с ножом, напал на одноклассников и охранника.
По данным Следственного комитета, один ребёнок погиб от полученных ранений, охранник был ранен и находится в тяжёлом состоянии.
В ряде источников уточняется, что пострадали ещё трое школьников, а нападавший успел взять одного из учеников в заложники, заперевшись с ним в кабинете.
Подростка задержали сотрудники правоохранительных органов, на место происшествия прибыли следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство".
Ученики были эвакуированы, к школе прибыли три машины скорой помощи, два реанимобиля и шесть машин правоохранителей. Пострадавших детей доставили в научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля.
Школу проверяют на взрывчатку - у нападавшего был предмет, похожий на самодельную бомбу.
По данным СМИ, им оказался 9-классник Успенской школы 15-летний Тимофей К. Он снял нападение на охранника и 10-летнего ученика на телефон и выложил в свой личный ТГ-канал.
Выяснилось, что он готовился к нападению несколько дней. За это время он написал манифест "Мой гнев" на 11 страниц и прислал его одноклассникам. Текст пропитан ненавистью к обществу и людям других национальностей и конфессий.
Возможные мотивы
Официальные мотивы нападения пока не названы. В оперативных службах отмечают, что подросток мог быть связан с "деструктивным молодёжным течением". Следственный комитет продолжает работу на месте происшествия. Проверяются все версии, включая психологическое состояние нападавшего и его окружение.
По данным местных СМИ, после убийства подросток сделал селфи на фоне своей 10-летней жертвы. На его футболке было написано No Lives Matter. Это название мизантропической онлайн-группы, которая выступает за насилие, терроризм и уничтожение человечества.
Основные принципы организации — радикальный нигилизм и антигуманизм. Название No Lives Matter — отсылка к движению Black Lives Matter.
Расследование и реакция общества
Трагедия вызвала бурную реакцию в соцсетях. Пользователи выражают соболезнования семье погибшего и возмущение уровнем безопасности в учебных заведениях.
В школах Московской области планируется усиление мер безопасности. Психологи оказывают помощь детям и педагогам, ставшим свидетелями нападения.
Эта трагедия вновь ставит вопрос о подростковой агрессии, доступе к оружию и необходимости системной профилактики подобных случаев.
Общество требует ответов и мер, чтобы подобное больше не повторилось.
Успенская школа считается элитной. Посёлок Горки-2 находится на Рублёвке в паре километров от резиденции президента РФ.
Нападения происходят в российских школах второй день подряд. Накануне в Санкт-Петербурге вооружённый ножом девятиклассник напал на 29-летнюю учительницу математики. Он нанёс ей не менее трех ранений, после чего попытался совершить самоубийство.