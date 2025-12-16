Трагедия в подмосковной школе: подросток напал с ножом на учеников

Утро 16 декабря в посёлке Горки-2 Одинцовского округа Московской области обернулось трагедией. В Успенской средней школе ученик девятого класса, пришедший на занятия в балаклаве и с ножом, напал на одноклассников и охранника.

По данным Следственного комитета, один ребёнок погиб от полученных ранений, охранник был ранен и находится в тяжёлом состоянии.

В ряде источников уточняется, что пострадали ещё трое школьников, а нападавший успел взять одного из учеников в заложники, заперевшись с ним в кабинете.

Подростка задержали сотрудники правоохранительных органов, на место происшествия прибыли следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство".

Ученики были эвакуированы, к школе прибыли три машины скорой помощи, два реанимобиля и шесть машин правоохранителей. Пострадавших детей доставили в научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля.

Школу проверяют на взрывчатку - у нападавшего был предмет, похожий на самодельную бомбу.

По данным СМИ, им оказался 9-классник Успенской школы 15-летний Тимофей К. Он снял нападение на охранника и 10-летнего ученика на телефон и выложил в свой личный ТГ-канал.

Выяснилось, что он готовился к нападению несколько дней. За это время он написал манифест "Мой гнев" на 11 страниц и прислал его одноклассникам. Текст пропитан ненавистью к обществу и людям других национальностей и конфессий.

Возможные мотивы

Официальные мотивы нападения пока не названы. В оперативных службах отмечают, что подросток мог быть связан с "деструктивным молодёжным течением". Следственный комитет продолжает работу на месте происшествия. Проверяются все версии, включая психологическое состояние нападавшего и его окружение.

По данным местных СМИ, после убийства подросток сделал селфи на фоне своей 10-летней жертвы. На его футболке было написано No Lives Matter. Это название мизантропической онлайн-группы, которая выступает за насилие, терроризм и уничтожение человечества.

Основные принципы организации — радикальный нигилизм и антигуманизм. Название No Lives Matter — отсылка к движению Black Lives Matter.

Расследование и реакция общества

Трагедия вызвала бурную реакцию в соцсетях. Пользователи выражают соболезнования семье погибшего и возмущение уровнем безопасности в учебных заведениях.

В школах Московской области планируется усиление мер безопасности. Психологи оказывают помощь детям и педагогам, ставшим свидетелями нападения.

Эта трагедия вновь ставит вопрос о подростковой агрессии, доступе к оружию и необходимости системной профилактики подобных случаев.

Общество требует ответов и мер, чтобы подобное больше не повторилось.

Успенская школа считается элитной. Посёлок Горки-2 находится на Рублёвке в паре километров от резиденции президента РФ.

Нападения происходят в российских школах второй день подряд. Накануне в Санкт-Петербурге вооружённый ножом девятиклассник напал на 29-летнюю учительницу математики. Он нанёс ей не менее трех ранений, после чего попытался совершить самоубийство.