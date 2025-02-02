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Россия и Украина обвиняют друг друга в атаке на интернат в Курской области

FILE - Российский вертолет Ми-35М запускает ракеты в сторону украинских позиций в районе российско-украинской границы в Курской области, Россия, 23 января 2025 г.
FILE - Российский вертолет Ми-35М запускает ракеты в сторону украинских позиций в районе российско-украинской границы в Курской области, Россия, 23 января 2025 г. Авторское право AP/Russian Defense Ministry Press Service
Авторское право AP/Russian Defense Ministry Press Service
By Daniel Bellamy и AP
Опубликовано
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В связи со смертоносным ударом по школе-интернату в Судже, городе в Курской области России, который уже пять месяцев находится под контролем Украины, появились противоречивые заявления.

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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что в результате удара по интернату в Судже погибли четыре человека, еще четверо получили тяжелые ранения, а 84 человека были спасены украинскими военнослужащими из-под завалов здания. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Москва разбомбила интернат, где укрывались и готовились к эвакуации мирные жители.

Украинские власти говорят, что те, кто нуждался в дополнительной медицинской помощи, были эвакуированы в медицинские учреждения в Украине.

Российское министерство обороны в воскресенье заявило, что ракетный удар по интернату нанесли украинские войска, сообщив, что ракеты были выпущены из Сумской области Украины.

Тем временем число погибших в результате российского ракетного удара по жилому дому в украинском городе Полтава в субботу возросло до 14 человек, включая двух детей, сообщила в воскресенье Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Семнадцать человек получили ранения в результате атаки на пятиэтажное здание, говорится в сообщении.

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В ночь на воскресенье Москва выпсутила по территории Украины 55 беспилотников, по данным украинских ВВС. 40 из них, как сообщается, были уничтожены, еще 13 - "потеряны", скорее всего, из-за электронных помех.

Два человека получили ранения в результате атаки беспилотника в Харьковской области, сообщил в воскресенье глава региона Олег Синегубов.

В России Министерство обороны сообщило, что пять украинских беспилотников были сбиты за ночь в пяти областях на западе России: три над Курской областью, по одному над Белгородской и Брянской.

В Белгородской области в результате удара беспилотника погиб один человек, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

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