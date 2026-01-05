Федеральный совет Швейцарии принял решение немедленно заблокировать все находящиеся в стране активы президента Венесуэлы Николаса Мадуро и связанных с ним лиц. Об этом было объявлено через два дня после того, как венесуэльский лидер был захвачен Соединенными Штатами в ходе громкой военной операции в Каракасе.

Швейцарские власти заявили, что таким образом_"намерены предотвратить утечку капитала",_ уточнив при этом, что_"эта мера не затрагивает ни одного члена действующего венесуэльского правительства"._

Если в ходе последующих судебных разбирательств выяснится, что эти средства имеют незаконное происхождение,"Швейцария обеспечит их возвращение венесуэльскому народу", - говорится в заявлении.

"Заморозка дополняет санкции, уже действующие в отношении Венесуэлы в соответствии с Законом об эмбарго, которые применяются с 2018 года и также включают меры по замораживанию активов", - добавляет правительство Швейцарии.

В понедельник Николас Мадуро предстал перед федеральным судом Манхэттена. Свергнутому лидеру предъявлены четыре обвинения, в том числе "заговор с целью совершения наркотерроризма" и_"хранение автоматического оружия_". Некоторые из обвинений также касаются его жены, Силии Флорес, сына и нескольких высокопоставленных правительственных чиновников.

Это первое слушание, известное как "обвинительное заключение", знаменует собой начало судебного процесса, который должен определить, можно ли судить президента Венесуэлы в Соединенных Штатах.

В день задержания Мадуро госсекретарь США Марко Рубио заявил на платформе X, что тот "не является президентом Венесуэлы", а возглавляет "картель Лос-Солес, наркотеррористическую организацию, захватившую контроль над страной".