Швейцария заморозила все активы Николаса Мадуро и обещает "вернуть их народу"

Николас Мадуро
Николас Мадуро
Авторское право AP Photo/Ariana Cubillos
By Vincent Reynier
Опубликовано
Поделиться
Поделиться

Швейцария пообещала вернуть венесуэльскому народу все средства незаконного происхождения, если судебное расследование подтвердит это

Федеральный совет Швейцарии принял решение немедленно заблокировать все находящиеся в стране активы президента Венесуэлы Николаса Мадуро и связанных с ним лиц. Об этом было объявлено через два дня после того, как венесуэльский лидер был захвачен Соединенными Штатами в ходе громкой военной операции в Каракасе.

Швейцарские власти заявили, что таким образом_"намерены предотвратить утечку капитала",_ уточнив при этом, что_"эта мера не затрагивает ни одного члена действующего венесуэльского правительства"._

Если в ходе последующих судебных разбирательств выяснится, что эти средства имеют незаконное происхождение,"Швейцария обеспечит их возвращение венесуэльскому народу", - говорится в заявлении.

"Заморозка дополняет санкции, уже действующие в отношении Венесуэлы в соответствии с Законом об эмбарго, которые применяются с 2018 года и также включают меры по замораживанию активов", - добавляет правительство Швейцарии.

В понедельник Николас Мадуро предстал перед федеральным судом Манхэттена. Свергнутому лидеру предъявлены четыре обвинения, в том числе "заговор с целью совершения наркотерроризма" и_"хранение автоматического оружия_". Некоторые из обвинений также касаются его жены, Силии Флорес, сына и нескольких высокопоставленных правительственных чиновников.

Это первое слушание, известное как "обвинительное заключение", знаменует собой начало судебного процесса, который должен определить, можно ли судить президента Венесуэлы в Соединенных Штатах.

В день задержания Мадуро госсекретарь США Марко Рубио заявил на платформе X, что тот "не является президентом Венесуэлы", а возглавляет "картель Лос-Солес, наркотеррористическую организацию, захватившую контроль над страной".

ЦРУ обнаружило военного США в Иране по сигналу его сердца. Сейчас он в госпитале в Ландштуле

Ультиматум Трампа Ирану: США и правда "все взорвут"?

Трамп: США провели успешную операцию по спасению второго летчика сбитого Ираном истребителя F-15E