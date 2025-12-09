Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Германия: стартап LifeTeachUs приглашает экспертов в школы

Хенрик Шобер в Берлинской гимназии Роза-Люксембург, 05.12.2025
Хенрик Шобер в Берлинской гимназии Роза-Люксембург, 05.12.2025 Авторское право  Franziska Zimmer, Euronews
Авторское право Franziska Zimmer, Euronews
By Laura Fleischmann
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Каждую неделю в берлинских школах отменяется около 21 000 уроков. Стартап "LifeTeachUs" превращает свободное время в специализированные знания с помощью экспертов-волонтеров. Цель инициативы — наполнить практическим содержанием заменяющие уроки и отменённые занятия.

Они внимательно слушают: около двух десятков учеников берлинской гимназии "Роза-Люксембург" в этот день получают знания совсем другого рода. По расписанию у них должен был быть учеников должен был быть урок немецкого языка. Но поскольку учитель находится в командировке, его заменяет Хенрик Шобер.

Политолог объясняет механизмы появления фальшивых новостей - эту тему он предложил сам. Обычно в берлинской школе упраления Hertie, где он преподает, напротив него сидят взрослые.

"Некоторые молодые люди проводят по несколько часов в день на YouTube, в Instagram, Snapchat и TikTok, - говорит Шобер. - Но и тех, кто мало общается с Интернетом, важно просвещать о рисках и опасностях. Я убеждён, что такие программы необходимы".

Уже в пятый раз Шобера привозит в школу стартап "LifeTeachUs". Такие добровольцы, как он, помогают стабилизировать перегруженную школьную систему. Кроме того, дети получают важные знания, которые в противном случае остались бы за бортом.

Школьницы выходят вперед, Берлин, 05.12.2025
Школьницы выходят вперед, Берлин, 05.12.2025 Franziska Zimmer, Euronews

"Цель инициативы - наполнить практическим содержанием заменяющие уроки и отмененные занятия. В настоящее время в ней участвуют более 300 школ по всей Германии. Каждый день к ним присоединяются четыре новые школы, - объясняет основатель стартапа Людвиг Тиде. - Работа, которую мы проводим, находит огромный отклик. Мы понимаем, что многие родители и сами принимают в ней участие".

21 000 отмененных уроков в неделю

Поначалу учителя и родители относились к идее настороженно: ведь перед детьми выступали незнакомые люди без педагогического образования. Но теперь многие педагоги благодарны за то, что их занятия дополняются опытом экспертов.

Идея возникла у Тиде ещё десять лет назад, когда он сам был школьником и регулярно сталкивался с отменой уроков. Проблема нехватки учителей и отмененных уроков в немецких школах остаётся актуальной и сегодня.

Для учеников класса 7.2 "LifeTeacher" Шобера - желанное изменение по сравнению с обычными уроками-заменами. Дети внимательно слушают и с энтузиазмом принимают участие.

"Если бы пришел учитель-заместитель, я думаю, мы бы смотрели фильм", - говорит 12-летняя Паула. Она часто высказывалась во время урока.

"Мне это показалось интересным, потому что это пригодится в жизни, и ты научишься распознавать фальшивые новости", - резюмирует Элли, которой тоже 12 лет.

Только в Берлине каждую неделю отменяется почти 21 000 уроков без замены. Об этом говорится в отчете департамента образования, молодежи и семьи Сената Берлина. Кроме того, 67 000 уроков заменяются. В общей сложности более чем каждый десятый урок не проводится по плану.

Поделиться Комментарии

