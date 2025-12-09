Германия: стартап LifeTeachUs приглашает экспертов в школы

Они внимательно слушают: около двух десятков учеников берлинской гимназии "Роза-Люксембург" в этот день получают знания совсем другого рода. По расписанию у них должен был быть учеников должен был быть урок немецкого языка. Но поскольку учитель находится в командировке, его заменяет Хенрик Шобер.

Политолог объясняет механизмы появления фальшивых новостей - эту тему он предложил сам. Обычно в берлинской школе упраления Hertie, где он преподает, напротив него сидят взрослые.

"Некоторые молодые люди проводят по несколько часов в день на YouTube, в Instagram, Snapchat и TikTok, - говорит Шобер. - Но и тех, кто мало общается с Интернетом, важно просвещать о рисках и опасностях. Я убеждён, что такие программы необходимы".

Уже в пятый раз Шобера привозит в школу стартап "LifeTeachUs". Такие добровольцы, как он, помогают стабилизировать перегруженную школьную систему. Кроме того, дети получают важные знания, которые в противном случае остались бы за бортом.

Школьницы выходят вперед, Берлин, 05.12.2025 Franziska Zimmer, Euronews

"Цель инициативы - наполнить практическим содержанием заменяющие уроки и отмененные занятия. В настоящее время в ней участвуют более 300 школ по всей Германии. Каждый день к ним присоединяются четыре новые школы, - объясняет основатель стартапа Людвиг Тиде. - Работа, которую мы проводим, находит огромный отклик. Мы понимаем, что многие родители и сами принимают в ней участие".

21 000 отмененных уроков в неделю

Поначалу учителя и родители относились к идее настороженно: ведь перед детьми выступали незнакомые люди без педагогического образования. Но теперь многие педагоги благодарны за то, что их занятия дополняются опытом экспертов.

Идея возникла у Тиде ещё десять лет назад, когда он сам был школьником и регулярно сталкивался с отменой уроков. Проблема нехватки учителей и отмененных уроков в немецких школах остаётся актуальной и сегодня.

Для учеников класса 7.2 "LifeTeacher" Шобера - желанное изменение по сравнению с обычными уроками-заменами. Дети внимательно слушают и с энтузиазмом принимают участие.

"Если бы пришел учитель-заместитель, я думаю, мы бы смотрели фильм", - говорит 12-летняя Паула. Она часто высказывалась во время урока.

"Мне это показалось интересным, потому что это пригодится в жизни, и ты научишься распознавать фальшивые новости", - резюмирует Элли, которой тоже 12 лет.

Только в Берлине каждую неделю отменяется почти 21 000 уроков без замены. Об этом говорится в отчете департамента образования, молодежи и семьи Сената Берлина. Кроме того, 67 000 уроков заменяются. В общей сложности более чем каждый десятый урок не проводится по плану.