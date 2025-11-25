ЕС и Африканский союз будут укреплять партнерство

ЕС и Африканский союз будут и дальше укреплять партнерские отношения, основанные на общих ценностях. Об этом говорится в декларации по итогам саммита, завершившегося в столице Анголы Луанде.

Участники встречи особо подчеркнули необходимость достижения мира на всех континентах на основе многостороннего подхода.

Антониу Кошта, глава Евросовета: "Альтернативы многостороннему и основанному на правилах международному порядку нет, потому что альтернатива — это просто хаос. А нам нужно избегать хаоса. Нам необходимо поддерживать международный порядок в Украине, в ДР К, в Газе, в Судане и в других местах".

В свою очередь, Жуан Луренсу, президент Анголы и председатель Африканского союза, указал на необходимость структурных реформ, чтобы сделать международные институты более инклюзивными и представительными.

Инфраструктура, торговля, "зеленая" энергетика и миграция

Участники саммита приветствовали прогресс, достигнутый в реализации программы "Глобальный портал". Она направлена на укрепление экономического роста и ускорение климатического и цифрового перехода. Бюджет проекта - 150 миллиардов евро.

Например, ЕС инвестирует в развитие желенодорожного сообщения, дороги протяженностью 1300 км, которая проходит из Анголы в Демократическую Республику Конго (ДРК) и Замбию.

Участники саммита согласились с необходимостью ускорить реализацию Африканской континентальной зоны свободной торговли (AfCFTA) и призвали к улучшению реформы международной долговой инфраструктуры, чтобы уменьшить бремя долга для африканских стран.

Что касается энергетики, стороны обязались продолжать сотрудничество в рамках инициативы "Зеленая энергия" Африка-ЕС с целью обеспечить к 2030 году доступ к экологически чистой энергии по меньшей мере 100 миллионам человек в Африке.

Участники саммита также обязались укреплять сотрудничество по предотвращению нелегальной миграции, расширяя легальные пути миграции и мобильности, особенно для студентов и ученых. 8-й саммит Европейского союза и Африканского союза пройдет в Брюсселе.