Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Конгресс США постановил опубликовать все материалы по делу Эпштейна

Репортер Марджори Тейлор Грин, штат Северная Гауна, выступает на пресс-конференции, посвященной закону о прозрачности файлов Эпштейна, во вторник, 18 ноября 2025 г., возле Капитолия США в Вашингтоне.
Репортер Марджори Тейлор Грин, штат Северная Гауна, выступает на пресс-конференции, посвященной закону о прозрачности файлов Эпштейна, во вторник, 18 ноября 2025 г., возле Капитолия США в Вашингтоне. Авторское право  Julia Demaree Nikhinson/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
Авторское право Julia Demaree Nikhinson/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
By Malek Fouda & Euronews
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Голосование стало возможным после того, как Дональд Трамп, выступавший категорически против обнародования материалов дела против Эпштейна, имеющихся у Министерства юстиции, изменил свою позицию под давлением своих же сторонников. По словам президента, ему нечего скрывать.

Палата представителей и Сенат США практически единогласно проголосовали за закон, обязывающий Министерство юстиции обнародовать все материалы и доказательства по делу опального финансиста Джеффри Эпштейна, осуждённого за сексуальные преступления.

Законопроект поддержали 427 членов Палаты представителей, 1 проголосовал "против" (республиканец Клэй Хиггинс), и пятеро воздержались. Сенаторы одобрили его единогласно, даже не обсуждая текст.

В течение нескольких месяцев Дональд Трамп вёл настоящую кампанию, чтобы помешать проведению этого голосования, теперь же документ направят на подпись президенту.

Во время предвыборной кампании Трамп обещал своим сторонникам сенсационные разоблачения, но с момента своего возвращения в Белый дом он делал всё, чтобы погасить скандал вокруг дела Эпштейна и существования потенциального списка VIP-клиентов сексуального преступника, что вызвало гнев даже представителей движения "MAGA".

2 ноября конгрессмены-демократы опубликовали три электронных письма Эпштейна. Из этих документов следует, что Трамп мог быть в курсе преступной деятельности нью-йоркского финансиста, который скончался в тюремной камере в 2019 году, и якобы даже встречался с одной из жертв.

Сам президент заявил, что ничего об этом не знает, добавив, что он не хочет, чтобы дело Эпштейна "отвлекало внимание от больших успехов республиканцев". Он также перешёл в контратаку, потребовав расследования связей между финансистами и высокопоставленными членами Демократической партии, в том числе Биллом Клинтоном.

Дополнительные источники • AP

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Трамп призывает республиканцев проголосовать за публикацию "файлов Эпштейна"

Трамп распорядился провести расследование предполагаемых связей Джеффри Эпштейна с Клинтоном и крупными банками

Трамп подписал законопроект о финансировании правительства после самого длительного шатдауна