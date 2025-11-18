Конгресс США постановил опубликовать все материалы по делу Эпштейна

Палата представителей и Сенат США практически единогласно проголосовали за закон, обязывающий Министерство юстиции обнародовать все материалы и доказательства по делу опального финансиста Джеффри Эпштейна, осуждённого за сексуальные преступления.

Законопроект поддержали 427 членов Палаты представителей, 1 проголосовал "против" (республиканец Клэй Хиггинс), и пятеро воздержались. Сенаторы одобрили его единогласно, даже не обсуждая текст.

В течение нескольких месяцев Дональд Трамп вёл настоящую кампанию, чтобы помешать проведению этого голосования, теперь же документ направят на подпись президенту.

Во время предвыборной кампании Трамп обещал своим сторонникам сенсационные разоблачения, но с момента своего возвращения в Белый дом он делал всё, чтобы погасить скандал вокруг дела Эпштейна и существования потенциального списка VIP-клиентов сексуального преступника, что вызвало гнев даже представителей движения "MAGA".

2 ноября конгрессмены-демократы опубликовали три электронных письма Эпштейна. Из этих документов следует, что Трамп мог быть в курсе преступной деятельности нью-йоркского финансиста, который скончался в тюремной камере в 2019 году, и якобы даже встречался с одной из жертв.

Сам президент заявил, что ничего об этом не знает, добавив, что он не хочет, чтобы дело Эпштейна "отвлекало внимание от больших успехов республиканцев". Он также перешёл в контратаку, потребовав расследования связей между финансистами и высокопоставленными членами Демократической партии, в том числе Биллом Клинтоном.