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Члена ультраправой партии "АдГ" подозревают в продвижении за деньги кремлевской пропаганды

Демонстрация против АдГ, Берлин, февраль 2024
Демонстрация против АдГ, Берлин, февраль 2024 Авторское право Ebrahim Noroozi/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Liv Stroud
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Члена ультраправой партии "АдГ" Петра Быстрона подозревают в продвижении за деньги кремлевской пропаганды. Политик обвинения отрицает. В АдГ заявили, что на данный момент верят однопартийцу на слово.

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Получал ли политик крайне правой партии "Альтернатива для Германии" деньги за продвижение кремлевской пропаганды?

Петр Быстрон, занимающий второе место в списке кандидатов АдГ на июньских выборах в Европейский парламент, отрицает обвинения в распространении пророссийской информации.

Сопредседатель АдГ Тино Хрупалла во вторник прокомментировал сложившуюся вокруг однопартийца ситуацию в парламенте страны.

Тино Хрупалла, сопредседатель АдГ:"Итак, во-первых, вчера мы уже подробно высказались по вопросу, касающемуся Быстрона. И у него есть личное мнение. Я хотел бы сказать и нечто существенное по этому поводу, что я уже сделал вчера. Мы не терпимы к тому, чтобы член парламента мог менять свою позицию за вознаграждение. Это первое. Тем не менее презумпция невиновности распространяется и на Петра Быстрона. Мы говорим о подозрениях, обвинениях. На данный момент у нас нет никаких улик или доказательств. Поэтому действует презумпция невиновности. На данный момент мы больше верим на слово Петру Быстрону".

Информация о том, что Быстрон сотрудничал и, возможно, получал деньги от пророссийского пропагандистского медиапортала Voice of Europe, появилась в чешских и немецких СМИ. Сообщается, что чешские власти располагают якобы изобличающие записями, но пока не планируют их обнародовать. Быстрон утверждает, что никогда не брал денег у этого СМИ , а заявления о том, что он получил 25 000 евро, являются частью "клеветнической кампании".

Лив Страуд, Euronews:"Депутаты Европарламента требуют немедленно провести расследование на фоне скандала, разразившегося из-за обвинений в адрес кандидатов из шести стран ЕС, которые, возможно получали деньги за продвижение прокремлевской пропаганды".

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