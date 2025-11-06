Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Дроны ВСУ атаковали Волгоградский НПЗ и Костромскую ГРЭС. Удары РФ по Украине не прекращаются

Пожарные работают на месте пожара на нефтеперерабатывающем заводе, недалеко от города Ухта, Республика Коми, Россия, 2 июня 2024 г.
Пожарные работают на месте пожара на нефтеперерабатывающем заводе, недалеко от города Ухта, Республика Коми, Россия, 2 июня 2024 г. Авторское право  AP/Russian Emergency Ministry Press Service
Авторское право AP/Russian Emergency Ministry Press Service
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Copied

Минобороны РФ заявляет о десятках украинских дронов в Волгоградской области. В Украине под ночные российские удары попали энергообъекты и гражданская инфраструктура.

Целью украинских дронов в ночь на четверг стали Волгоградский нефтеперерабатывающий завод и Костромская ГРЭС.

В Telegram появились фотографии и видеоролики с сообщениями очевидцев.

Губернатор Волгоградской области заявил о массированной атаке БПЛА и пожаре на территории промзоны в Красноармейском районе, а также повреждениях в Кировском и других районах. По его словам, в результате попадания осколков от обстрела погиб мирный житель.

Нефтеперерабатывающий завод расположен примерно в 450 километрах от территории, контролируемой Украиной, и является крупнейшим производителем нефтепродуктов в Южном федеральном округе РФ.

Завод, управляемый российским нефтяным гигантом "Лукойл", играет ключевую роль в поставках топлива российским военным, в частности, подразделениям на украинском Донбассе - самой активной линии фронта в ходе почти четырехлетнего полномасштабного вторжения России.

Объект уже становился целью ВСУ и один раз был вынужден остановить производство, получив серьезные повреждения.

В Волгореченске Костромской области атаке беспилотников подверглась ГРЭС, которая находится в 750 километрах от линии фронта. Местные власти утверждают, что электроснабжение не нарушено и на объектах энергетической инфраструктуры устраняют последствия атаки.

Также поступили сообщения о дополнительных ударах по российским энергетическим объектам, включая нефтебазу в Симферополе в аннексированном Крыму, которая также играет ключевую роль в снабжении топливом близлежащих российских войск и подразделений.

Тем временем российские атаки на украинские города продолжаются. Восемь человек получили ранения в городе Каменское Днепропетровской области в результате массированной ночной атаки. В городе возникло несколько пожаров. В одном из подъездов четырехэтажного дома частично разрушены крыша и перекрытия, сообщили местные власти.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна пережила еще одну неспокойную ночь. "Целями являются наши критически важные объекты инфраструктуры – все, что обеспечивает нормальную жизнь гражданского населения", - заявил Зеленский.

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила, что из-за ударов РФ по энергетической инфраструктуре в нескольких областях произошли отключения электричества, в частности в Харьковской и Черниговской областях.

Во всех регионах Украины действуют меры по ограничению потребления из-за продолжающихся российских атак.

Власти Черниговской области сообщили, что за прошедшие сутки под атакой были 17 населенных пунктов, прогремели 104 взрыва.

Минобороны РФ утверждает, что поражены "объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, обеспечивающие деятельность ВСУ.

