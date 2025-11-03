Украинские дроны атаковали НПЗ в Саратове

В ночь на понедельник 3 ноября Саратовский нефтеперерабатывающий завод, входящий в структуру компании "Роснефть", подвергся атаке украинских дронов. Об этом сообщают очевидцы и аналитики.

Минобороны РФ заявляет, что с 11 вечера воскресенья до семи утра понедельника"перехвачены и уничтожены 64 украинских беспилотных летательных аппарата", из них 29 БПЛА – над территорией Саратовской области. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил только об угрозе БПЛА, официальных комментариев об атаке на НПЗ нет.

Генштаб ВСУ в понедельник утром заявил, то в результате атаки "попадание по объекту и возгорание зафиксированы в районе нефтеперерабатывающего комплекса ЭЛОУ АВТ-6".

Саратовский нефтеперерабатывающий завод - одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России - в этом году был атакован несколько раз, последняя атака была совершена 16 октября.

Удары РФ по Украине

В понедельник утром Нацполиция Украины сообщила, что зафиксировала 2328 российских ударов по линии фронта и жилым районам в Донецкой области. Погибли трое мирных жителей, разрушены жилые дома.

Российские силы атаковали город Днепр ракетами. Местные власти сообщили об ущербе на предприятия (не уточняя каком), один человек пострадал.

В Сумской области ночью погиб местные житель в результате удара российского дрона.

В Харьковской области пять человек получили ранения в результате российских атак.