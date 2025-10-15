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Первый визит Ахмеда аш-Шараа в Москву: Сирия добивается экстрадиции союзника Кремля Асада

Временный президент Сирии Ахмад аш-Шараа прибывает в Большой Кремлевский дворец на встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москве, 15 октября 2025 года.
Временный президент Сирии Ахмад аш-Шараа прибывает в Большой Кремлевский дворец на встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москве, 15 октября 2025 года. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Aleksandar Brezar
Опубликовано
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Cвергнутый диктатор Башар Асад получил убежище в России после своего отстранения от власти. Переговоры проходят за закрытыми дверями. Еще одна тема обсуждений - военные базы РФ в Сирии.

Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа прибыл в среду с беспрецедентным официальным визитом в Москву, менее чем через год после того, как он возглавил стремительное наступление повстанцев, сместившее одного из главных иностранных союзников России, диктатора Башара Асада.

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Асад был союзником России, и вмешательство Москвы для его поддержки десять лет назад переломило ход гражданской войны в Сирии, удерживая Асада на посту долгие годы до его стремительного свержения в декабре.

Теперь аль-Шараа, которого с почестями встретили в Кремле, как ожидается, потребует экстрадиции Асада, чтобы он мог предстать перед судом на родине.

Аш-Шараа, который с момента прихода к власти в декабре 2024 года обхаживает США и Запад, придерживается прагматичного подхода в отношениях с Москвой, позволяя России сохранять контроль над своими военно-воздушными и военно-морскими базами на сирийском побережье.

В преддверии встречи Кремль заявил, что вопрос о будущем баз стоит на повестке дня Москвы.

Аш-Шараа не упомянул российские базы в своем кратком телеобращении в начале встречи, но подчеркнул "исторические связи" между странами и отметил важность их развития.

В свою очередь, президент России Владимир Путин похвалил его за организацию парламентских выборов в Сирии, которые, по словам Путина, были "большим успехом".

Асад - непростая тема для Москвы

Москва, сосредоточившаяся на полномасштабной войне против Украины и сохранившая в Сирии лишь небольшой военный контингент, не попыталась прийти на помощь Асаду и оказать содействие в отражении наступления повстанцев. Однако Россия предоставила убежище Асаду после того, как он бежал из страны.

В недавнем интервью программе "60 минут" телеканала CBS News Ахмед аш-Шараа заявил, что сирийские власти "будут использовать все доступные правовые средства", чтобы потребовать суда над Асадом.

Кремль до сих пор в основном избегал этой темы.

Выступая перед журналистами в понедельник, министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Москва предоставила убежище Асаду по гуманитарным соображениям, поскольку "ему и его семье грозило физическое уничтожение".

Лавров отверг утверждения о том, что бывший президент Сирии недавно лечился от отравления, заявив, что у него "не было никаких проблем с проживанием в нашей столице, и никаких отравлений не было".

Конфетти и цветы сбрасывают с вертолета во время празднования 10-й годовщины победы повстанческих сил над армией Асада в Идлибе, 28 марта 2025 года
Конфетти и цветы сбрасывают с вертолета во время празднования 10-й годовщины победы повстанческих сил над армией Асада в Идлибе, 28 марта 2025 года. AP Photo

Поездке Ахмеда Аш-Шараа в Москву на высшем уровне предшествовали визиты российских делегаций в Дамаск в январе и сентябре, а министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани посетил Москву в июле.

Для нового сирийского правительства поддержание связей с Россией было важно для восстановления разрушенной войной страны и давало возможность диверсифицировать внешнюю политику.

Для Кремля важно сохранить свои военно-морские и военно-воздушные базы в Сирии - форпосты, имеющие решающее значение для поддержания военного присутствия России в Средиземноморье.

В интервью CBS аш-Шараа отметил, что "у России тесные и давние отношения с Сирией, которые касаются базовой структуры государства, энергетики и продовольствия, в которых Сирия частично зависит от российских поставок, а также некоторых старых стратегических интересов".

"Крепкий парень, сильное прошлое"

Война в Сирии, начавшаяся в марте 2011 года, унесла жизни почти 500 000 человек, а половина довоенного населения, составлявшего 23 миллиона человек, была вынуждена покинуть свои дома. Более 5 миллионов сирийцев бежали, некоторые из них - в Европу.

Хотя многие сирийцы изначально надеялись на стабильность после свержения Асада, нападения на представителей меньшинства алавитов в марте и друзского меньшинства в июле унесли сотни жизней и возродили опасения по поводу безопасности.

В мае Ахмед аш-Шараа провел личную встречу с президентом США Дональдом Трампом, на которой Трамп похвалил нового сирийского лидера, назвав его "молодым, привлекательным парнем".

"Крепкий парень. Сильное прошлое. Очень сильное прошлое. Боец", - сказал Трамп.

"У него есть реальный шанс удержаться на плаву... Он настоящий лидер. Он возглавил отряд, и он просто потрясающий", - добавил президент США.

Встреча двух лидеров открыла путь к отмене санкций США, введенных против Асада, чтобы оказать давление на его режим на фоне сообщений о военных преступлениях и нарушениях прав человека.

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Тактика "выжженной земли", которую Москва применяла во время военной интервенции в Сирию в пользу Асада, начавшейся в 2015 году, привела к гибели тысяч мирных жителей и усугубила кризис сирийских беженцев.

В докладе Совета ООН по правам человека от 2020 года говорится, что действия российских ВВС в Сирии "равносильны военному преступлению".

Дополнительные источники • AP

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