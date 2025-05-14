Встреча Трампа и аш-Шараа: США снимают санкции с Сирии

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Президент США Дональд Трамп встретился с президентом Сирии переходного периода Ахмедом аш-Шараа в Саудовской Аравии. Это первая встреча лидеров этих двух стран за последние 25 лет. Но исторической ее можно назвать еще и потому, что накануне американский президент заявил об отмене санкций против Дамаска.

Когда Трамп в среду покидал Эр-Рияд, он прокомментировал встречу с аш-Шараа, назвав его "молодым, привлекательным парнем". "У него сильное прошлое, очень впечатляющее прошлое, у него есть реальный шанс удержаться, - сказал президент США. - Он настоящий лидер, возглавил натиск, он по-настоящему впечатляет".

Встреча, состоявшаяся в кулуарах саммита США и стран Персидского залива в Эр-Рияде, знаменует собой значительный шаг вперед для Сирии, которая стремится вернуться в мировую экономику после свержения Башара Асада в декабре прошлого года.

После встречи с аш-Шараа Трамп сообщил лидерам Совета сотрудничества арабских государств Персидского Залива, что "приказывает отменить санкции против Сирии, чтобы дать им возможность начать все с чистого листа".

"Это даст им шанс на величие. Санкции были действительно калечащими, очень мощными", — сказал он.

В свою очередь, Министерство иностранных дел Сирии сообщило, что Трамп и аш-Шараа обсудили, как США и Сирия могли бы сотрудничать в борьбе с группировками, такими как "Исламское государство", которые угрожают стабильности в регионе.

В Дамаске тысячи людей в нескольких городах вышли на улицы с фейерверками и флагами, чтобы отпраздновать снятие санкций.

Сирийцы радуются заявлению Дональда Трампа об отмене санкций, 13 мая 2025 AP Photo

Встреча Дональда Трампа и Ахмеда аш-Шараа была особенно примечательной, поскольку сирийский лидер ранее был связан с "Аль-Каидой" и сражался с американскими войсками в Ираке. Несколько лет он провел в американском плену.

Встреча состоялась, несмотря на то, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал Дональда Трампа не отменять санкции против Сирии, что вызвало слухи о растущем разрыве между Вашингтоном и Тель-Авивом.

Как прошла историческая встреча?

По данным Белого дома, встреча Трампа с аш-Шараа проходила за закрытыми дверями и длилась чуть более 30 минут.

По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, американский президент призвал сирийского лидера "сказать всем иностранным террористам покинуть Сирию", признать существование Израиля и помочь США предотвратить возрождение ИГ.

В последний раз с американским президентом — Биллом Клинтоном — встречался Хафез Асад в Женеве в 2000 году.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, как сообщается, присоединился к встрече по телефону. Турция — один из главных сторонников аш-Шараа и его повстанческой группировки.

"Это дает им хороший, серезный шанс. И для меня было честью сделать это", — подчеркнул Дональд Трамп.

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Госсекретарь США Марко Рубио, президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман на кофейной церемонии в Эр-Рияде, 13 мая 2025 AP Photo

Арабские лидеры поддержали аш-Шараа

Дональд Трамп объяснил свое решение о снятии санкций с Сирии в значительной степени вмешательством саудовского принца Мухаммеда бин Салмана Аль Сауда.

"Мы произнесли речь вчера вечером, и это было то, что вызвало самые бурные аплодисменты в зале", — сказал он.

Саудовский принц, в свою очередь, заявил, что это решение "облегчит страдания сирийского народа".

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До разрушительной гражданской войны, начавшейся в 2011 году, Сирия жила в условиях жесткого государственного контроля и санкций, введенных США, которые впервые признали ее государством-спонсором терроризма в 1979 году.

Аналитики считают, что открытие Дамаска может стать поворотным моментом для нового правительства, которое поддерживают многие арабские лидеры.

Перед вылетом из Эр-Рияда Дональд Трамп похвалил Ахмеда аш-Шараа перед журналистами, сказав, что он "молодой, приятный парень. Крепкий парень. Сильное прошлое. Очень сильное прошлое. Боец".

"У него есть реальный шанс удержать Сирию. Он настоящий лидер. Он возглавил страну, и он просто потрясающий", — сказал он.