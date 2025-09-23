Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Трамп - Европе: "Миграция разрушает ваши страны"

Президент США Дональд Трамп выступает на Генеральной Ассамблее ООН, 23 сентября 2025 г.
Президент США Дональд Трамп выступает на Генеральной Ассамблее ООН, 23 сентября 2025 г.
By Euronews
Опубликовано
В своей речи в ООН Трамп предупредил Европу, что иммиграция и климатическая политика разрушают ее наследие и приводят к "неслыханной катастрофе".

РЕКЛАМА

В своем первом с 2020 года выступлении на Генеральной Ассамблее ООН президент США Дональд Трамп во вторник предупредил Европу, что иммиграция уничтожает её наследие" и разрушает её страны.

Трамп назвал иммиграцию и политику противодействия изменению климата "двухвостым монстром", который разрушает европейский континент, особенно резко осудив то, что он назвал "неуправляемой иммиграционной катастрофой".

"Если вы не остановите людей, которых вы никогда не видели, с которыми у вас нет ничего общего, ваша страна потерпит крах,- сказал Трамп. - Я президент Соединенных Штатов, но я беспокоюсь о Европе. Я люблю Европу, я люблю европейский народ. И мне неприятно видеть, как ее опустошают энергетика и иммиграция, этот двухвостый монстр, который разрушает все на своем пути".

"Вы делаете это, потому что хотите быть хорошими, - сказал он, обращаясь непосредственно к европейским лидерам. - Вы хотите быть политкорректными, а сами разрушаете свое наследие".

Сказав, что сейчас он пытается остановить как конфликты на Ближнем Востоке, так и войну между Россией и Украиной, Трамп заявил, что уже не раз преуспел в такой миссии:

"Точно так же, всего за семь месяцев, я положил конец семи затяжным войнам. Они говорили, что эти войны не имеют конца, что их никогда не остановить. Некоторые продолжались 31 год - две из них - 31 год. Подумайте, 31 год! Одна - 36 лет, другая - 28 лет. Я закончил семь войн".

Коснулся президент США и Нобелевской премии мира, которую, по его словам, ему мнрогие прочат. По словам Трампа, он не претенлдует на премию, а хочет спасти жизни.

"Все говорят, что я должен получить Нобелевскую премию мира за каждое из этих достижений, но для меня настоящей наградой будут сыновья и дочери, которые вырастут вместе со своими матерями и отцами, потому что миллионы людей больше не будут убиты в бесконечных и бесславных войнах".

А самую резкую критику Трамп приберёг для Организации Объединенных Наций, посетовав на то, что она не попыталась помочь ему в решении ни одного из конфликтов:

"ООН не только не решает проблемы, которые должна решать, но и часто создает новые проблемы, которые должны решать мы. Лучший пример - политическая проблема номер один нашего времени: кризис неконтролируемой миграции. Она неконтролируема. Ваши страны разоряются. Организация Объединенных Наций финансирует наступление на западные страны и их границы".

Дополнительные источники • AP

