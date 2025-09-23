Трамп - Европе: "Миграция разрушает ваши страны"

РЕКЛАМА

В своем первом с 2020 года выступлении на Генеральной Ассамблее ООН президент США Дональд Трамп во вторник предупредил Европу, что иммиграция уничтожает её наследие" и разрушает её страны.

Трамп назвал иммиграцию и политику противодействия изменению климата "двухвостым монстром", который разрушает европейский континент, особенно резко осудив то, что он назвал "неуправляемой иммиграционной катастрофой".

"Если вы не остановите людей, которых вы никогда не видели, с которыми у вас нет ничего общего, ваша страна потерпит крах,- сказал Трамп. - Я президент Соединенных Штатов, но я беспокоюсь о Европе. Я люблю Европу, я люблю европейский народ. И мне неприятно видеть, как ее опустошают энергетика и иммиграция, этот двухвостый монстр, который разрушает все на своем пути".

"Вы делаете это, потому что хотите быть хорошими, - сказал он, обращаясь непосредственно к европейским лидерам. - Вы хотите быть политкорректными, а сами разрушаете свое наследие".

Сказав, что сейчас он пытается остановить как конфликты на Ближнем Востоке, так и войну между Россией и Украиной, Трамп заявил, что уже не раз преуспел в такой миссии:

"Точно так же, всего за семь месяцев, я положил конец семи затяжным войнам. Они говорили, что эти войны не имеют конца, что их никогда не остановить. Некоторые продолжались 31 год - две из них - 31 год. Подумайте, 31 год! Одна - 36 лет, другая - 28 лет. Я закончил семь войн".

Коснулся президент США и Нобелевской премии мира, которую, по его словам, ему мнрогие прочат. По словам Трампа, он не претенлдует на премию, а хочет спасти жизни.

"Все говорят, что я должен получить Нобелевскую премию мира за каждое из этих достижений, но для меня настоящей наградой будут сыновья и дочери, которые вырастут вместе со своими матерями и отцами, потому что миллионы людей больше не будут убиты в бесконечных и бесславных войнах".

А самую резкую критику Трамп приберёг для Организации Объединенных Наций, посетовав на то, что она не попыталась помочь ему в решении ни одного из конфликтов:

"ООН не только не решает проблемы, которые должна решать, но и часто создает новые проблемы, которые должны решать мы. Лучший пример - политическая проблема номер один нашего времени: кризис неконтролируемой миграции. Она неконтролируема. Ваши страны разоряются. Организация Объединенных Наций финансирует наступление на западные страны и их границы".