Каталония: магазин детской книги исписали антисемитскими граффити

Антисемитские граффити появились в пригороде Барселоны.
Авторское право  Instagram
Авторское право Instagram
By Jesús Maturana
Опубликовано
Заведение обвинили в "сионизме" и "соучастии в геноциде", разукрасив палестинским флагом. Еврейская община Барселоны осудила это нападение, а хозяйка магазина заявила, что продолжит работать ради "детей и всего общества".

Детский книжный магазин Pati de Llibres, расположенный в Сан-Кугат-дель-Вальес, пригороде Барселоны, в среду стал объектом вандализма, что вызвало обеспокоенность властей и общественных организаций. На фасаде и витрине магазина появились надписи, обвиняющие заведение в "сионизме" и "соучастии в геноциде", сопровождаемые палестинским флагом.

Владелица магазина Монт Солер подтвердила инцидент на своей странице в Instagram, выразив своё "глубочайшее неприятие" произошедшего. Солер подчеркнула, что нападение направлено не только против её книжного магазина, но и "против ценностей сосуществования и уважения", которые она всегда отстаивала.

Книготорговец настаивает на том, что её заведение – "не место политической конфронтации", а место "культурного и общественного общения, где рады всем".

Гнев общины и рост антисемитизма

Еврейская община Барселоны выступила с заявлением, в котором решительно осудила нападение, назвав его актом, выходящим за рамки коммерческого вандализма. "Это нападение направлено не только против книжного магазина, но и против ценностей сосуществования, уважения и плюрализма, которые должны характеризовать наше общество", – заявили в организации.

Этот инцидент вызвал сравнение с аналогичными случаями в других европейских странах, например, с недавним случаем во Фленсбурге (Германия), где владелец магазина вывесил плакат с надписью "Евреям вход воспрещён", что напомнило о самых мрачных временах.

Местные и федеральные политики резко осудили инцидент, а уполномоченный по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн заявил об "антисемитизме в чистом виде".

Елена Рамальо, доктор права, заявила в социальных сетях, что "идёт атака еврейские предприятия, как в нацистской Германии", и предупредила о необходимости не допустить "повторения истории".

Ставка на диалог перед лицом ненависти

Еврейская община Барселоны выразила солидарность с Монт Солер и заявила, что "антисемитизму и любой форме нетерпимости нет места ни в Сан-Кугате, ни в Каталонии, ни где-либо ещё". Организация поблагодарила городской совет за быструю реакцию по удалению граффити и подчеркнула, что "лучший ответ на подобные нападенияпродолжать поддерживать книги, слова и диалог".

Солер, в свою очередь, подтвердила, что её книжный магазин останется "открытым и безопасным пространством, пространством уважения, где культура и слова являются инструментами диалога, а не ненависти". Владелица подтвердила, что её заведение работает ради "детей и всего общества", независимо от "расы, религии, этнической принадлежности или пола".

Этот инцидент подчёркивает тревожный рост актов антисемитизма в Европе и необходимость активного участия в защите подобных пространств для сосуществования и межкультурного диалога.

