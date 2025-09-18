"Евреям вход воспрещён" - плакат во Фленсбурге напомнил о самых мрачных временах

В Фленсбурге плакат на витрине магазина с надписью "Евреям вход воспрещён" вызвал общенациональное возмущение. Местные политики резко осудили инцидент, а уполномоченный по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн говорит об "антисемитизме в чистом виде".
Во Фленсбурге владелец небольшого магазина на Дубургерштрассе вызвал возмущение далеко за пределами города своим плакатом, написанном от руки. Ханс Вельтен Райш разместил его в витрине записку. Надпись на плакате гласила: г "Евреям вход воспрещён! Ничего личного. Никакого антисемитизма. Просто я вас терпеть не могу".
Полиция узнала об этом плакате около 18:45 в среду вечером. Как пояснил Förde.news представитель полиции Филипп Ренонкур, стражи порядка убрали его, чтобы предотвратить эскалацию или возможную угрозу общественному порядку.
Однако сообщение не исчезло полностью: по словам репортёров, плаката в витрине больше нет, нро есть другой на стене напротив входной двери внутри магазина.
Этот случай вызвал дискуссию во Фленсбурге и за его пределами, а также бурную реакцию в социальных сетях. Многие пользователи выразили своё возмущение и осудили дискриминационный контент. Некоторые заявили, что почувствовали себя вернувшимися в эпоху нацизма.
Многие призывали к бойкоту магазина. В некоторых случаях даже звучали призывы "оклеветать" магазин или поджечь его. В четверг утром на витрине уже красовпались лозунги типа: "Нацисты, вон отсюда!"
"Напоминает о самых мрачных главах истории".
Городской совет немедленно отреагировал на вывеску. Мэр Фабиан Гейер (беспартийный) сказал:
"Это напоминание о самых мрачных главах истории Германии, и ему совершенно не место в этом городе. Этот плакат был не выражением мнения, а четким демаршем против евреев в нашем обществе".
Политическая реакция последовала также от "зелёных" и СДПГ. В своем заявлении "зелёные" Фленсбурга назвали плакат "явным проявлением антисемитизма", высмеивающим тяжёлый исторический опыт евреев, релятивизирующим преступления нацистов и посягательством на основы открытого общества.
Киануш Штендер, член земельного парламента от СДПГ, подчеркнул:
"Мы - открытый, красочный город, который обязан, исходя только из своей исторической ответственности, выступать против антисемитизма всегда и везде".
Отреагировала и бывший мэр Фленсбурга Симона Ланге (СДПГ). Она заявила в Facebook, что лично сообщила об инциденте в полицию.
"Явный случай антисемитизма"
Этот инцидент вызвал бурную реакцию и за пределами Фленсбурга. Феликс Кляйн, уполномоченный федерального правительства по вопросам еврейской жизни в Германии и борьбы с антисемитизмом, осудил поступок владельца магазина в интервью Welt TV:
"Это явный случай антисемитизма, и мы должны вмешаться".
Он приветствовал уже поступившие сообщения и указал на прямые ссылки на нацистскую эпоху.
"С этим нельзя мириться ни в коем случае", - сказал Кляйн.
Эту позицию поддержала федеральный министр образования Карин Приен (ХДС). Она сказала издателю газеты "Шлезвиг-Гольштейн ":
"Любой, кто выражает и оправдывает антисемитизм, идёт вразрез со всем, на чём основано наше демократическое сосуществование".
Она выразила благодарность за то, что уже были выдвинуты обвинения, и призвала власти к последовательной реакции.
Евродепутат Расмус Андресен ("зеленые") также высказался. Он решительно осудил "бесчеловечный знак". Теперь лорд-мэр должен рассмотреть вопрос о том, может ли служба общественного порядка также вмешаться в ситуацию. В то же время Андресен обратился и к Брюсселю:
"ЕС должен стать союзом по правам человека, в котором все люди будут защищены от дискриминации".
Владелец магазина Ханс Вельтен Райш: "Я не нацист"
60-летний Ханс Вельтен Райш управляет магазином на Дубургерштрассе во Фленсбурге с 2016 года. Его ассортимент включает в себя техническую литературу, особенно оригинальные руководства по эксплуатации автомобилей и мотоциклов.
Сам Райш отвергает причисление себя к экстремистам. В интервью Förde.news он объяснил , что он "немного левее, немного правее - но не радикал".
"Я не нацист", - подчеркнул он.
В то же время Райш подверг критике сегодняшнее использование терминов. По его мнению, такие слова, как "расизм", используются слишком легкомысленно. "Сегодня вы уже нацист, если заказываете цыганский шницель", - сказал Райш.
В интервью местной газете он также подробно рассказал о своем разочаровании политикой и обществом. Его критике подверглись бюрократия и освещения в СМИ до ближневосточного конфликта, вопросы свободы слова и личных разочарований в социальном окружении. Особенно критично Райш отозвался о текущей политике в отношении Израиля, которую он назвал "лицемерием" со стороны Запада.
Райш объяснил, что решил прекратить обслуживать клиентов, которые, по его мнению, поддерживают войну в Израиле.
"Мне не нужны здесь такие люди - ни в бизнесе, ни в частной жизни", - сказал он, в то же время подчеркнув, что не имеет ничего против евреев, которые явно дистанцируются от войны:
"Они тоже могут выпить кофе".
Райш был удивлен огромным откликом.
"Я никогда не думал, что это вызовет такой резонанс, - сказал он. Изначально знак предназначался только для его ближайшего окружения. - Я не разжигаю ненависть, я просто говорю то, что думаю".
Прокуратура расследует обвинение в разжигании ненависти
В четверг утром полиция Фленсбурга подтвердила журналу Stern, что получила по меньшей мере четыре жалобы на Ханса Вельтена Райша.
"Сейчас они рассматриваются прокуратурой на предмет возможных правонарушений,- сказал представитель полиции. - Среди прочего, рассматривается обвинение в подстрекательстве".