"Евреям вход воспрещён" - плакат во Фленсбурге напомнил о самых мрачных временах

By Sonja Issel
Опубликовано
В Фленсбурге плакат на витрине магазина с надписью "Евреям вход воспрещён" вызвал общенациональное возмущение. Местные политики резко осудили инцидент, а уполномоченный по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн говорит об "антисемитизме в чистом виде".

Во Фленсбурге владелец небольшого магазина на Дубургерштрассе вызвал возмущение далеко за пределами города своим плакатом, написанном от руки. Ханс Вельтен Райш разместил его в витрине записку. Надпись на плакате гласила: г "Евреям вход воспрещён! Ничего личного. Никакого антисемитизма. Просто я вас терпеть не могу".

Полиция узнала об этом плакате около 18:45 в среду вечером. Как пояснил Förde.news представитель полиции Филипп Ренонкур, стражи порядка убрали его, чтобы предотвратить эскалацию или возможную угрозу общественному порядку.

Однако сообщение не исчезло полностью: по словам репортёров, плаката в витрине больше нет, нро есть другой на стене напротив входной двери внутри магазина.

Этот случай вызвал дискуссию во Фленсбурге и за его пределами, а также бурную реакцию в социальных сетях. Многие пользователи выразили своё возмущение и осудили дискриминационный контент. Некоторые заявили, что почувствовали себя вернувшимися в эпоху нацизма.

Многие призывали к бойкоту магазина. В некоторых случаях даже звучали призывы "оклеветать" магазин или поджечь его. В четверг утром на витрине уже красовпались лозунги типа: "Нацисты, вон отсюда!"

"Напоминает о самых мрачных главах истории".

Городской совет немедленно отреагировал на вывеску. Мэр Фабиан Гейер (беспартийный) сказал:

"Это напоминание о самых мрачных главах истории Германии, и ему совершенно не место в этом городе. Этот плакат был не выражением мнения, а четким демаршем против евреев в нашем обществе".

Политическая реакция последовала также от "зелёных" и СДПГ. В своем заявлении "зелёные" Фленсбурга назвали плакат "явным проявлением антисемитизма", высмеивающим тяжёлый исторический опыт евреев, релятивизирующим преступления нацистов и посягательством на основы открытого общества.

Киануш Штендер, член земельного парламента от СДПГ, подчеркнул:

"Мы - открытый, красочный город, который обязан, исходя только из своей исторической ответственности, выступать против антисемитизма всегда и везде".

Отреагировала и бывший мэр Фленсбурга Симона Ланге (СДПГ). Она заявила в Facebook, что лично сообщила об инциденте в полицию.

"Явный случай антисемитизма"

Этот инцидент вызвал бурную реакцию и за пределами Фленсбурга. Феликс Кляйн, уполномоченный федерального правительства по вопросам еврейской жизни в Германии и борьбы с антисемитизмом, осудил поступок владельца магазина в интервью Welt TV:

"Это явный случай антисемитизма, и мы должны вмешаться".

Он приветствовал уже поступившие сообщения и указал на прямые ссылки на нацистскую эпоху.

"С этим нельзя мириться ни в коем случае", - сказал Кляйн.

Эту позицию поддержала федеральный министр образования Карин Приен (ХДС). Она сказала издателю газеты "Шлезвиг-Гольштейн ":

"Любой, кто выражает и оправдывает антисемитизм, идёт вразрез со всем, на чём основано наше демократическое сосуществование".

Она выразила благодарность за то, что уже были выдвинуты обвинения, и призвала власти к последовательной реакции.

Евродепутат Расмус Андресен ("зеленые") также высказался. Он решительно осудил "бесчеловечный знак". Теперь лорд-мэр должен рассмотреть вопрос о том, может ли служба общественного порядка также вмешаться в ситуацию. В то же время Андресен обратился и к Брюсселю:

"ЕС должен стать союзом по правам человека, в котором все люди будут защищены от дискриминации".

Владелец магазина Ханс Вельтен Райш: "Я не нацист"

60-летний Ханс Вельтен Райш управляет магазином на Дубургерштрассе во Фленсбурге с 2016 года. Его ассортимент включает в себя техническую литературу, особенно оригинальные руководства по эксплуатации автомобилей и мотоциклов.

Сам Райш отвергает причисление себя к экстремистам. В интервью Förde.news он объяснил , что он "немного левее, немного правее - но не радикал".

"Я не нацист", - подчеркнул он.

В то же время Райш подверг критике сегодняшнее использование терминов. По его мнению, такие слова, как "расизм", используются слишком легкомысленно. "Сегодня вы уже нацист, если заказываете цыганский шницель", - сказал Райш.

В интервью местной газете он также подробно рассказал о своем разочаровании политикой и обществом. Его критике подверглись бюрократия и освещения в СМИ до ближневосточного конфликта, вопросы свободы слова и личных разочарований в социальном окружении. Особенно критично Райш отозвался о текущей политике в отношении Израиля, которую он назвал "лицемерием" со стороны Запада.

Райш объяснил, что решил прекратить обслуживать клиентов, которые, по его мнению, поддерживают войну в Израиле.

"Мне не нужны здесь такие люди - ни в бизнесе, ни в частной жизни", - сказал он, в то же время подчеркнув, что не имеет ничего против евреев, которые явно дистанцируются от войны:

"Они тоже могут выпить кофе".

Райш был удивлен огромным откликом.

"Я никогда не думал, что это вызовет такой резонанс, - сказал он. Изначально знак предназначался только для его ближайшего окружения. - Я не разжигаю ненависть, я просто говорю то, что думаю".

Прокуратура расследует обвинение в разжигании ненависти

В четверг утром полиция Фленсбурга подтвердила журналу Stern, что получила по меньшей мере четыре жалобы на Ханса Вельтена Райша.

"Сейчас они рассматриваются прокуратурой на предмет возможных правонарушений,- сказал представитель полиции. - Среди прочего, рассматривается обвинение в подстрекательстве".

Поделиться статьей Комментарии

Также по теме

