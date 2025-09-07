В Бразилии проходят демонстрации сторонников и противников Жаира Болсонару

В воскресенье, в 203-ю годовщину независимости Бразилии, в десятках городов страны проходят демонстрации сторонников и противников бывшего президента Жаира Болсонару, который обвиняется в попытке государственного переворота.

Основная демонстрация в поддержку Болсонару проходит в Рио-де-Жанейро. Она собрала десятки тысяч его сторонников.

"Всеобщая амнистия" - главный лозунг акции, участники которой призывают освободить и помиловать всех, кто обвиняется по "делу 8 января".

Помимо президента Лулы да Силва, главной мишенью протестующих стал судья Верховного суда Алешандре де Мораес, который председательствует на процессе против Болсонару.

Сторонники Болсонару недовольны действиями судьи Алешандре де Мораеса Luís Nova/AP

Это первый митинг в поддержку Болсонару после того, как 20 августа он дал показания полиции и у него был изъят паспорт.

На митинге также звучали слова одобрения в адрес президента США Дональда Трампа, союзника экс-лидера Бразилии.

Сторонники действующего бразильского президента также вышли на улицы в День независимости и выразили поддержку своему избраннику.

Лула и первая леди Розангела да Силва на праздновании Дня независимости в Бразилиа Eraldo Peres/AP

Основные демонстрации в поддержку Лулы да Силвы проходят в Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу и Бразилиа.

Полиция позаботилась о том, чтобы демонстрации сторонников двух политиков проходили в разных районах городов на значительном отдалении друг от друга во избежание стычек и беспорядков.

Из-за суда над Болсонару Бразилия переживает один из самых напряженных моментов в новейшей истории, а раскол между левыми и правыми становится все более заметным.