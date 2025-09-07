В Бразилии проходят демонстрации сторонников и противников Жаира Болсонару

Десятки тысяч сторонников бывшего президента воспользовались Днем независимости, чтобы выйти на улицы и высказаться в его защиту. Акции проходят на фоне судебного процесса против Болсонару, которого обвиняют в попытке госпереворота.
В воскресенье, в 203-ю годовщину независимости Бразилии, в десятках городов страны проходят демонстрации сторонников и противников бывшего президента Жаира Болсонару, который обвиняется в попытке государственного переворота.
Основная демонстрация в поддержку Болсонару проходит в Рио-де-Жанейро. Она собрала десятки тысяч его сторонников.
"Всеобщая амнистия" - главный лозунг акции, участники которой призывают освободить и помиловать всех, кто обвиняется по "делу 8 января".
Помимо президента Лулы да Силва, главной мишенью протестующих стал судья Верховного суда Алешандре де Мораес, который председательствует на процессе против Болсонару.
Это первый митинг в поддержку Болсонару после того, как 20 августа он дал показания полиции и у него был изъят паспорт.
На митинге также звучали слова одобрения в адрес президента США Дональда Трампа, союзника экс-лидера Бразилии.
Сторонники действующего бразильского президента также вышли на улицы в День независимости и выразили поддержку своему избраннику.
Основные демонстрации в поддержку Лулы да Силвы проходят в Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу и Бразилиа.
Полиция позаботилась о том, чтобы демонстрации сторонников двух политиков проходили в разных районах городов на значительном отдалении друг от друга во избежание стычек и беспорядков.
Из-за суда над Болсонару Бразилия переживает один из самых напряженных моментов в новейшей истории, а раскол между левыми и правыми становится все более заметным.