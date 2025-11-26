Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару начал отбывать 27-летний тюремный срок за руководство попыткой госпереворота после поражения на выборах 2022 года, несмотря на давление и протесты со стороны президента США Дональда Трампа.
Во вторник бывший президент Бразилии Жаир Болсонару начал отбывать 27-летний тюремный срок за попытку государственного переворота, к удивлению многих жителей южноамериканской страны, которые сомневались, что он когда-нибудь окажется за решеткой.
Судья Верховного суда Алешандре де Мораес, курировавший это дело, постановил, что Болсонару останется под стражей после предварительного ареста в субботу.
Сторонники и недоброжелатели бывшего лидера собрались возле штаб-квартиры федеральной полиции после того, как было опубликовано постановление: одни призывали освободить его, а другие праздновали его заключение.
Лидер ультраправых находился под домашним арестом с августа, а в субботу был взят под стражу после того, как попытался сломать свой электронный браслет. Болсонару обвинил во всем "галлюцинации", но де Мораес не посчитал объяснение убедительным.
Условия содержания Болсонару в тюрьме
Болсонару не будет иметь никаких контактов с другими немногочисленными заключенными в штаб-квартире федеральной полиции. В его камере площадью 12 квадратных метров есть кровать, ванная комната, кондиционер, телевизор и письменный стол.
Он будет иметь свободный доступ к своим врачам и адвокатам, но другие должны будут получить разрешение Верховного суда.
Во вторник де Мораес постановил, что защита Болсонару исчерпала все возможности обжаловать его приговор. Однако его адвокаты с этим не согласились и пообещали продолжить подачу ходатайств о домашнем аресте в связи с плохим состоянием здоровья бывшего лидера.
Судья Верховного суда уже вынес отрицательное решение, но оно может быть пересмотрено в случае изменения обстоятельств. "Юридической возможности для подачи какой-либо другой апелляции нет", — заявил де Мораес в своём решении.
Уголовное законодательство Бразилии также могло бы разрешить перевод 70-летнего политика в местную тюрьму или в тюремную камеру на военном объекте в столице Бразилиа.
Бывшие помощники и союзники осуждены
Бывший президент и несколько его союзников были осуждены коллегией судей Верховного суда за попытку свержения бразильской демократии после его поражения на выборах в 2022 году.
Заговор включал в себя планы убийства избранного на тот момент президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, вице-президента Жералду Алкмина и судьи де Мораеса. План также предусматривал подстрекательство к восстанию в начале 2023 года.
Бывший президент также был признан виновным по ряду обвинений, включая руководство вооруженной преступной организацией и попытку насильственного свержения демократического верховенства права.
Болсонару всегда заявлял о своей невиновности и отрицал любые правонарушения.
Также были осуждены два других помощника Болсонару - Аугусту Элену и Паулу Сержиу Ногейра, оба генералы армии, которые были отправлены на военный объект в столице Бразилии для отбывания наказания.
Бывший министр юстиции Андерсон Торрес сейчас находится в тюрьме Папуда, а адмирал Алмир Гарнье будет отбывать свой срок в военно-морских учреждениях, также расположенных в Бразилиа.
Соратник Болсонару и бывший министр обороны Вальтер Брага Нетту, еще один армейский генерал, также останется в тюрьме на военном объекте в Рио-де-Жанейро.
Де Мораес также подтвердил, что законодатель и бывший глава бразильской разведки Алешандре Рамагем находится на свободе в Соединенных Штатах. Судья приказал спикеру нижней палаты Конгресса Уго Мотте лишить Рамагема его мандата.
Напряженные отношения с США
Бывший президент является союзником президента США Дональда Трампа, который неоднократно называл судебный процесс над бывшим бразильским лидером "охотой на ведьм". Болсонару упоминался в июльском распоряжении администрации США о повышении тарифов на ряд бразильских экспортных товаров на 50%.
С тех пор отношения между двумя странами улучшились: Лула и Трамп встретились в Малайзии на саммите АСЕАН в октябре. Большинство повышенных тарифов было отменено. В то же время США также ввели санкции против де Мораеса и других бразильских чиновников, причастных к этому делу.
Меры в поддержку Болсонару не возымели желаемого эффекта, и судебный процесс все же состоялся. Популярность Лулы росла благодаря тому, что он защищал суверенитет Бразилии.
Болсонару - не первый бывший президент Бразилии, попавший за решетку: его предшественник Мишел Темер и преемник Лула да Силва также побывали в тюрьме. Фернанду Колор ди Мелу, возглавлявший страну в 1990-1992 годах, в настоящее время находится под домашним арестом в ожидании суда по делу о коррупции.
Однако Болсонару - первый, кто был осужден за попытку переворота.