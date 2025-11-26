Во вторник бывший президент Бразилии Жаир Болсонару начал отбывать 27-летний тюремный срок за попытку государственного переворота, к удивлению многих жителей южноамериканской страны, которые сомневались, что он когда-нибудь окажется за решеткой.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

Судья Верховного суда Алешандре де Мораес, курировавший это дело, постановил, что Болсонару останется под стражей после предварительного ареста в субботу.

Сторонники и недоброжелатели бывшего лидера собрались возле штаб-квартиры федеральной полиции после того, как было опубликовано постановление: одни призывали освободить его, а другие праздновали его заключение.

Лидер ультраправых находился под домашним арестом с августа, а в субботу был взят под стражу после того, как попытался сломать свой электронный браслет. Болсонару обвинил во всем "галлюцинации", но де Мораес не посчитал объяснение убедительным.

Судья Александре де Мораес и президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва во время церемонии приведения к присяге в Бразилиа, Бразилия, понедельник, 29 сентября 2025 г. Eraldo Peres/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Условия содержания Болсонару в тюрьме

Болсонару не будет иметь никаких контактов с другими немногочисленными заключенными в штаб-квартире федеральной полиции. В его камере площадью 12 квадратных метров есть кровать, ванная комната, кондиционер, телевизор и письменный стол.

Он будет иметь свободный доступ к своим врачам и адвокатам, но другие должны будут получить разрешение Верховного суда.

Во вторник де Мораес постановил, что защита Болсонару исчерпала все возможности обжаловать его приговор. Однако его адвокаты с этим не согласились и пообещали продолжить подачу ходатайств о домашнем аресте в связи с плохим состоянием здоровья бывшего лидера.

Судья Верховного суда уже вынес отрицательное решение, но оно может быть пересмотрено в случае изменения обстоятельств. "Юридической возможности для подачи какой-либо другой апелляции нет", — заявил де Мораес в своём решении.

Уголовное законодательство Бразилии также могло бы разрешить перевод 70-летнего политика в местную тюрьму или в тюремную камеру на военном объекте в столице Бразилиа.

Сторонники бывшего президента Жаира Болсонару протестуют у здания федеральной полиции, где он содержится. Бразилиа, Бразилия, воскресенье, 23 ноября 2025 г. Eraldo Peres/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Бывшие помощники и союзники осуждены

Бывший президент и несколько его союзников были осуждены коллегией судей Верховного суда за попытку свержения бразильской демократии после его поражения на выборах в 2022 году.

Заговор включал в себя планы убийства избранного на тот момент президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, вице-президента Жералду Алкмина и судьи де Мораеса. План также предусматривал подстрекательство к восстанию в начале 2023 года.

Бывший президент также был признан виновным по ряду обвинений, включая руководство вооруженной преступной организацией и попытку насильственного свержения демократического верховенства права.

Болсонару всегда заявлял о своей невиновности и отрицал любые правонарушения.

Противники бывшего президента Жаира Болсонару празднуют его приговор. Бразилиа, Бразилия, вторник, 25 ноября 2025 г. Eraldo Peres/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Также были осуждены два других помощника Болсонару - Аугусту Элену и Паулу Сержиу Ногейра, оба генералы армии, которые были отправлены на военный объект в столице Бразилии для отбывания наказания.

Бывший министр юстиции Андерсон Торрес сейчас находится в тюрьме Папуда, а адмирал Алмир Гарнье будет отбывать свой срок в военно-морских учреждениях, также расположенных в Бразилиа.

Соратник Болсонару и бывший министр обороны Вальтер Брага Нетту, еще один армейский генерал, также останется в тюрьме на военном объекте в Рио-де-Жанейро.

Де Мораес также подтвердил, что законодатель и бывший глава бразильской разведки Алешандре Рамагем находится на свободе в Соединенных Штатах. Судья приказал спикеру нижней палаты Конгресса Уго Мотте лишить Рамагема его мандата.

Президент Дональд Трамп с президентом Бразилии Жаиром Болсонару в Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида, 7 марта 2020 года. Alex Brandon/Copyright 2020 The AP. All rights reserved.

Напряженные отношения с США

Бывший президент является союзником президента США Дональда Трампа, который неоднократно называл судебный процесс над бывшим бразильским лидером "охотой на ведьм". Болсонару упоминался в июльском распоряжении администрации США о повышении тарифов на ряд бразильских экспортных товаров на 50%.

С тех пор отношения между двумя странами улучшились: Лула и Трамп встретились в Малайзии на саммите АСЕАН в октябре. Большинство повышенных тарифов было отменено. В то же время США также ввели санкции против де Мораеса и других бразильских чиновников, причастных к этому делу.

Демонстранты протестуют против законопроекта об амнистии, который может принести пользу бывшему президенту Болсонару и его союзникам, осужденным за попытку переворота, в Рио-де-Жанейро, воскресенье, 21 сентября 2025 г. Silvia Izquierdo/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Меры в поддержку Болсонару не возымели желаемого эффекта, и судебный процесс все же состоялся. Популярность Лулы росла благодаря тому, что он защищал суверенитет Бразилии.

Болсонару - не первый бывший президент Бразилии, попавший за решетку: его предшественник Мишел Темер и преемник Лула да Силва также побывали в тюрьме. Фернанду Колор ди Мелу, возглавлявший страну в 1990-1992 годах, в настоящее время находится под домашним арестом в ожидании суда по делу о коррупции.

Однако Болсонару - первый, кто был осужден за попытку переворота.