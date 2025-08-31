Президент Индонезии отменил визит в Китай из-за массовых протестов

Президент Индонезии Прабово Субианто отменил визит в Китай, где он планировал присутствовать на параде Победы в честь окончания Второй мировой войны и капитуляции Японии 3 сентября.

«Президент хочет непосредственно следить за ситуацией в Индонезии и искать наилучшие решения, поэтому он приносит извинения китайскому правительству за то, что не смог принять приглашение», — сообщили в офисе главы государства.

Акции протеста начались в Джакарте в пятницу. Непосредственным поводом стала мотоциклиста, которого сбила полицейская машина возле здания парламента.

Протесты в Индонезии Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Беспорядки быстро перекинулись на другие города: протестующие подожгли здания региональных парламентов в трёх провинциях. Причём в Макасаре жертвами пожара стали три человека.

На Бали против манифестантов был применён слезоточивый газ.

Роль социальных сетей

По мнению правительства, антиправительственные настроения подогреваются дезинформацией, распространяемой в социальных сетях. Власти призвали представителей платформ, включая TikTok и Meta, усилить модерацию контента и отключить функцию прямых трансляций, которая позволяет освещать события в режиме реального времени.