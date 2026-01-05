Сильный снег, ветер и гололёд парализовали железнодорожное сообщение во многих регионах Польши. Десятки поездов были отменены, другие задержались до трёх часов. В польской железнодорожной компании порекомендовали проверить расписание перед тем, как отправиться в путь.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

Пассажирам пришлось ждать долгие часы. При этом ситуация менялась ежедневно, список проблем регулярно обновлялся.

Массовые задержки поездов

Самые большие задержки были зафиксированы у PKP Intercity: поезд USTRONIE (83170) из Колобжега в Краков-Глувны опоздал на 210 минут, международный ODRA (37004/54) из Кракова в Берлин Hbf - на 180 минут.

В понедельник были отменены поезда Нижнесилезской железной дороги, в том числе IZERY (66809) по маршруту Еленя-Гура - Сверадув-Здруй и поезд 66754 из Еленя-Гуры в Карпач. На участке Дзялдово - Ольштын-Глувны движение поездов и вовсе было приостановлено из-за сложных погодных условий.

"В связи с предупреждениями IMGW о сильном снегопаде, гололеде и ветре, возможны затруднения и задержки в движении поездов. Перед планированием поездки рекомендуется проверить расписание и ознакомиться с возможными изменениями в работе поездов", - говорится в опубликованном PKP LK сообщении.

В связи с отменой рейсов, PKP Intercity и POLREGIO запустили замену сообщений. Поезда PKP Intercity, которым разрешено движение, направлены по маршрутам отвода. Актуальная информация о задержках и отменах доступна на сайте portalpasazera.pl.

PKP Intercity напоминает пассажирам, что они могут подавать жалобы в случае возникновения проблем: "Мы хотели бы проинформировать вас о том, что вы имеете право подать жалобу, касающуюся комфорта вашего путешествия. Жалобы можно подать через специальную форму, размещённую на сайте, а также лично в любой билетной кассе, отмеченной логотипом компании PKP Intercity, и наконец по почте", говорится в заявлении перевозчика.

Прогноз погоды в ночь с 5 на 6 января: сильный мороз и метели

По данным IMGW, 5 января максимальная температура воздуха составит от -4°C до 0°C, а в предгорьях Карпат даже -6°C. Местами, преимущественно на севере, пройдут слабые, кратковременные снегопады. Ночь с 5 на 6 января обещает быть еще холоднее.

"Минимальные температуры от около -16°C в центре страны и в предгорьях, около -10°C на западе, до около -4°C на юго-востоке и на побережье", - добавляют в IMGW.