Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Планета
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Паралич на польских железных дорогах: поезда отменяются, пассажиры ждут часами

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Авторское право X/@PKP_PLK_SA
Авторское право X/@PKP_PLK_SA
By Agata Todorow
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

Железнодорожное сообщение во многих регионах Польши парализовано. Поезда отменены, задержки составляют более 3 часов. Проблемы затрагивают региональное, дальнее и международное сообщение. Перевозчики объясняют трудности сложными погодными условиями и призывают следить за обновлением информации.

Сильный снег, ветер и гололёд парализовали железнодорожное сообщение во многих регионах Польши. Десятки поездов были отменены, другие задержались до трёх часов. В польской железнодорожной компании порекомендовали проверить расписание перед тем, как отправиться в путь.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Пассажирам пришлось ждать долгие часы. При этом ситуация менялась ежедневно, список проблем регулярно обновлялся.

Массовые задержки поездов

Самые большие задержки были зафиксированы у PKP Intercity: поезд USTRONIE (83170) из Колобжега в Краков-Глувны опоздал на 210 минут, международный ODRA (37004/54) из Кракова в Берлин Hbf - на 180 минут.

В понедельник были отменены поезда Нижнесилезской железной дороги, в том числе IZERY (66809) по маршруту Еленя-Гура - Сверадув-Здруй и поезд 66754 из Еленя-Гуры в Карпач. На участке Дзялдово - Ольштын-Глувны движение поездов и вовсе было приостановлено из-за сложных погодных условий.

"В связи с предупреждениями IMGW о сильном снегопаде, гололеде и ветре, возможны затруднения и задержки в движении поездов. Перед планированием поездки рекомендуется проверить расписание и ознакомиться с возможными изменениями в работе поездов", - говорится в опубликованном PKP LK сообщении.

В связи с отменой рейсов, PKP Intercity и POLREGIO запустили замену сообщений. Поезда PKP Intercity, которым разрешено движение, направлены по маршрутам отвода. Актуальная информация о задержках и отменах доступна на сайте portalpasazera.pl.

PKP Intercity напоминает пассажирам, что они могут подавать жалобы в случае возникновения проблем: "Мы хотели бы проинформировать вас о том, что вы имеете право подать жалобу, касающуюся комфорта вашего путешествия. Жалобы можно подать через специальную форму, размещённую на сайте, а также лично в любой билетной кассе, отмеченной логотипом компании PKP Intercity, и наконец по почте", говорится в заявлении перевозчика.

Прогноз погоды в ночь с 5 на 6 января: сильный мороз и метели

По данным IMGW, 5 января максимальная температура воздуха составит от -4°C до 0°C, а в предгорьях Карпат даже -6°C. Местами, преимущественно на севере, пройдут слабые, кратковременные снегопады. Ночь с 5 на 6 января обещает быть еще холоднее.

"Минимальные температуры от около -16°C в центре страны и в предгорьях, около -10°C на западе, до около -4°C на юго-востоке и на побережье", - добавляют в IMGW.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

