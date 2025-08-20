Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Израиль «изучает» предложение о прекращении огня

Израильские солдаты стоят на вершине танка, припаркованного в районе границы между Израилем и Газой, как видно с юга Израиля, понедельник, 18 августа 2025 года.
Израильские солдаты стоят на вершине танка, припаркованного в районе границы между Израилем и Газой, как видно с юга Израиля, понедельник, 18 августа 2025 года.
Авторское право AP Photo/Maya Levin
ХАМАС уже «позитивно отреагировал» на предложение Катара

Израильские официальные лица изучают предложение о прекращении огня, внесённое ранее Катаром и Египтом. По данным СМИ, ответ может быть дан в ближайшие два дня, причём по данным журналистов, Израиль требует освобождения всех 50 живых заложников.

Ранее, по словам катарских дипломатов, представители ХАМАС «позитивно отреагировали» на этот документ.

Пресс-секретарь МИД Катара Маджид аль-Ансари отказался раскрыть подробности потенциальной сделки, но отметил, что она «почти идентична» предложению спецпосланника США Стива Виткоффа, которое Израиль ранее одобрил.

Американский документ предполагает 60-дневное перемирие, освобождение некоторых заложников, удерживаемых ХАМАС, в обмен на сотни палестинских заключенных, отправку гуманитарной помощи в Газу и переговоры о долгосрочном прекращении огня.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что только страх перед планами Израиля взять под контроль город Газу заставляет ХАМАС вернуться за стол переговоров. В понедельник Кац утвердил план захвата Газы, операция получила название «Колесницы Гидеона-2».

«После проведения операции город Газа изменит свой облик и больше не будет выглядеть как прежде», — заявил он.

Палестинцы разбирают гуманитарную помощь из ОАЭ, доставленную по воздуху, 19 августа 2025 г.
Палестинцы разбирают гуманитарную помощь из ОАЭ, доставленную по воздуху, 19 августа 2025 г.

ООН предупреждает о риске голода

Представители гуманитарных организаций заявляют, что израильские планы занять столицу Сектора приведут лишь к росту числа жертв и значительному ухудшению гуманитарной ситуации.

Поступающей сейчас гуманитарной помощи недостаточно, чтобы предотвратить массовый голод:

«Риск голода существует в Газе повсеместно. Это прямой результат политики израильского правительства по блокированию поставок гуманитарной помощи», — заявил журналистам Тамин аль-Хитан, пресс-секретарь Управления ООН по правам человека.

