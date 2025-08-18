Зеленский: военная машина РФ продолжает уничтожать жизни, именно поэтому нужны гарантии безопасности

"Российская военная машина продолжает уничтожать жизни", и "именно поэтому необходимы надежные гарантии безопасности", заявил президент Украины Владимир Зеленский в преддверии встречи со своим американским коллегой Дональдом Трампом и рядом ключевых союзников по ЕС в понедельник.

Зеленский уже прибыл в Вашингтон, и, как многие надеются, встреча в Белом доме может стать ключевой, поскольку Трамп продолжает искать возможность быстро заключить соглашение, чтобы положить конец тотальной войне России в Украине, которая длится уже четвертый год.

Состоявшиеся в пятницу на Аляске переговоры Трампа с президентом России Владимиром Путиным не принесли немедленных результатов.

Российские атаки на гражданские объекты в Украине продолжаются, и остается неясным, сохранит ли Москва свои требования, среди которых полный контроль над четырьмя украинскими областями - Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской, а также сохранение незаконно аннексированного Крыма.

"Именно в этот момент россияне бьют по Харькову, Запорожью, Сумской области, по Одессе, по жилым домам, по нашей гражданской инфраструктуре", - написал Зеленский в соцсети X в понедельник.

"Это сознательное убийство россиянами людей, убийство детей... Путин показательно будет убивать, чтобы и дальше давить на Украину, на Европу и чтобы унизить дипломатические усилия. Именно поэтому мы так ждем помощи с прекращением убийств," - подчеркнул президент Украины.

"Россия не должна получить никакого вознаграждения за эту войну. Войну надо завершать. И услышать "стоп" должна именно Москва", - резюмировал глава государства.

"Вспомните, как все начиналось"

Зеленский также примет участие во встрече вместе с другими европейскими лидерами, которые приехали в Вашингтон по просьбе украинского лидера в знак единства, несмотря на попытки администрации Трампа отстранить Европу от переговоров о прекращении полномасштабной войны России в Украине.

В понедельник в переговорах примут участие канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.

На встрече также будут присутствовать председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Меры безопасности, принимаемые в Вашингтоне, 18 августа 2025 года AP Photo

Между тем, слова Трампа в Truth Social вызвали у Киева и его союзников новые опасения, что президент США может добиваться широких уступок в своем стремлении быстро урегулировать продолжающуюся войну.

В коротком сообщении, опубликованном в понедельник, Трамп, похоже, переложил ответственность за прекращение войны с Москвой на Зеленского, который, по словам президента США, "может закончить войну с Россией практически немедленно, если захочет, или может продолжать воевать".

"Вспомните, как все начиналось", - добавил Трамп.

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года после того, как Путин выступил с длинной речью, в которой обвинил в войне НАТО и заявил о необходимости "денацифицировать" и "демилитаризовать" Украину, не предоставив при этом никаких обоснований своим заявлениям.

В записи в TruthSocial Трамп также заявил, что "никакого возвращения Крыма, отданного Обамой (12 лет назад, без единого выстрела!) — и НИКАКОГО ВСТУПЛЕНИЯ УКРАИНЫ В НАТО" не будет, намекая на то, что Москва требует, чтобы Киев ни при каких обстоятельствах не вступал в альянс.

Когда Россия впервые вторглась на территорию Украины и российские солдаты вошли в Крым в 2014 году, зарубежные партнеры Киева просили крымские власти "не провоцировать Россию", заявил в интервью Euronews председатель Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров, отвергая утверждения Трампа о том, что Украина не воевала за свою территорию, а "без единого выстрела передала России".

"Мы не оставим президента Зеленского одного"

Европейские лидеры неоднократно заявляли, что решение о любых территориальных уступках должно приниматься в Украине и украинцами, и что Киеву должны быть предоставлены гарантии безопасности в стремлении к справедливому и прочному миру, поскольку ее будущее остается приоритетом для континента.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в воскресенье похвалил канцлера Германии Фридриха Мерца и других европейских лидеров, которые планируют сопровождать Зеленского в Белый дом.

"Это показывает, во-первых, что ФРГ играет ведущую, умеренную и объединяющую роль в этом конфликте, а во-вторых, что Германия твердо стоит на стороне Украины", - сказал он.

"Мы не оставим президента Зеленского одного на этом сложном пути предстоящих переговоров", - добавил Вадефуль.

Французский президент еще более решительно высказался в поддержку Киева, повторив, что любые территориальные уступки в Украине могут только ухудшить ситуацию и послужить плацдармом для будущих вторжений Кремля.

"Если мы сегодня проявим слабость перед Россией, мы заложим почву для будущих конфликтов", - заявил Макрон в воскресенье вечером.

Путин и Трамп на Аляске AP Photo

Визит Зеленского в Белый дом в понедельник - первый после февральской драматической перепалки, произошедшей в Овальном кабинете между украинским лидером, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Во время этой встречи Трамп и члены его администрации публично отчитали украинского лидера за "недостаточную благодарность" и пожурили за то, что он пришел в Белый дом, "не надев костюм".

Следующая встреча состоялась в апреле в Ватикане на похоронах папы римского Франциска, что стало их "лучшим" обменом мнениями.

Вместе с этим Трамп устроил Путину прием с красной дорожкой и пролетом бомбардировщиков и истребителей в Анкоридже в прошлую пятницу, и оба лидера улыбались и жали друг другу руки в ходе саммита, который стал первой поездкой российского лидера на Запад после полномасштабного вторжения в Украину.