Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Зеленский: военная машина РФ продолжает уничтожать жизни, именно поэтому нужны гарантии безопасности

Архив: президент США Дональд Трамп приветствует президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме в Вашингтоне, 28 февраля 2025 года.
Архив: президент США Дональд Трамп приветствует президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме в Вашингтоне, 28 февраля 2025 года. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Aleksandar Brezar
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

В понедельник Зеленский встретится с Трампом и лидерами ЕС в Вашингтоне, чтобы получить гарантии безопасности на фоне стремления США положить конец войне России в Украине.

"Российская военная машина продолжает уничтожать жизни", и "именно поэтому необходимы надежные гарантии безопасности", заявил президент Украины Владимир Зеленский в преддверии встречи со своим американским коллегой Дональдом Трампом и рядом ключевых союзников по ЕС в понедельник.

Зеленский уже прибыл в Вашингтон, и, как многие надеются, встреча в Белом доме может стать ключевой, поскольку Трамп продолжает искать возможность быстро заключить соглашение, чтобы положить конец тотальной войне России в Украине, которая длится уже четвертый год.

Состоявшиеся в пятницу на Аляске переговоры Трампа с президентом России Владимиром Путиным не принесли немедленных результатов.

Российские атаки на гражданские объекты в Украине продолжаются, и остается неясным, сохранит ли Москва свои требования, среди которых полный контроль над четырьмя украинскими областями - Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской, а также сохранение незаконно аннексированного Крыма.

"Именно в этот момент россияне бьют по Харькову, Запорожью, Сумской области, по Одессе, по жилым домам, по нашей гражданской инфраструктуре", - написал Зеленский в соцсети X в понедельник.

"Это сознательное убийство россиянами людей, убийство детей... Путин показательно будет убивать, чтобы и дальше давить на Украину, на Европу и чтобы унизить дипломатические усилия. Именно поэтому мы так ждем помощи с прекращением убийств," - подчеркнул президент Украины.

"Россия не должна получить никакого вознаграждения за эту войну. Войну надо завершать. И услышать "стоп" должна именно Москва", - резюмировал глава государства.

"Вспомните, как все начиналось"

Зеленский также примет участие во встрече вместе с другими европейскими лидерами, которые приехали в Вашингтон по просьбе украинского лидера в знак единства, несмотря на попытки администрации Трампа отстранить Европу от переговоров о прекращении полномасштабной войны России в Украине.

В понедельник в переговорах примут участие канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.

На встрече также будут присутствовать председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Меры безопасности, принимаемые в Вашингтоне, 18 августа 2025 года
Меры безопасности, принимаемые в Вашингтоне, 18 августа 2025 года AP Photo

Между тем, слова Трампа в Truth Social вызвали у Киева и его союзников новые опасения, что президент США может добиваться широких уступок в своем стремлении быстро урегулировать продолжающуюся войну.

В коротком сообщении, опубликованном в понедельник, Трамп, похоже, переложил ответственность за прекращение войны с Москвой на Зеленского, который, по словам президента США, "может закончить войну с Россией практически немедленно, если захочет, или может продолжать воевать".

"Вспомните, как все начиналось", - добавил Трамп.

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года после того, как Путин выступил с длинной речью, в которой обвинил в войне НАТО и заявил о необходимости "денацифицировать" и "демилитаризовать" Украину, не предоставив при этом никаких обоснований своим заявлениям.

Related

В записи в TruthSocial Трамп также заявил, что "никакого возвращения Крыма, отданного Обамой (12 лет назад, без единого выстрела!) — и НИКАКОГО ВСТУПЛЕНИЯ УКРАИНЫ В НАТО" не будет, намекая на то, что Москва требует, чтобы Киев ни при каких обстоятельствах не вступал в альянс.

Когда Россия впервые вторглась на территорию Украины и российские солдаты вошли в Крым в 2014 году, зарубежные партнеры Киева просили крымские власти "не провоцировать Россию", заявил в интервью Euronews председатель Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров, отвергая утверждения Трампа о том, что Украина не воевала за свою территорию, а "без единого выстрела передала России".

"Мы не оставим президента Зеленского одного"

Европейские лидеры неоднократно заявляли, что решение о любых территориальных уступках должно приниматься в Украине и украинцами, и что Киеву должны быть предоставлены гарантии безопасности в стремлении к справедливому и прочному миру, поскольку ее будущее остается приоритетом для континента.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в воскресенье похвалил канцлера Германии Фридриха Мерца и других европейских лидеров, которые планируют сопровождать Зеленского в Белый дом.

"Это показывает, во-первых, что ФРГ играет ведущую, умеренную и объединяющую роль в этом конфликте, а во-вторых, что Германия твердо стоит на стороне Украины", - сказал он.

"Мы не оставим президента Зеленского одного на этом сложном пути предстоящих переговоров", - добавил Вадефуль.

Французский президент еще более решительно высказался в поддержку Киева, повторив, что любые территориальные уступки в Украине могут только ухудшить ситуацию и послужить плацдармом для будущих вторжений Кремля.

"Если мы сегодня проявим слабость перед Россией, мы заложим почву для будущих конфликтов", - заявил Макрон в воскресенье вечером.

Путин и Трамп на Аляске
Путин и Трамп на Аляске AP Photo

Визит Зеленского в Белый дом в понедельник - первый после февральской драматической перепалки, произошедшей в Овальном кабинете между украинским лидером, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Во время этой встречи Трамп и члены его администрации публично отчитали украинского лидера за "недостаточную благодарность" и пожурили за то, что он пришел в Белый дом, "не надев костюм".

Следующая встреча состоялась в апреле в Ватикане на похоронах папы римского Франциска, что стало их "лучшим" обменом мнениями.

Вместе с этим Трамп устроил Путину прием с красной дорожкой и пролетом бомбардировщиков и истребителей в Анкоридже в прошлую пятницу, и оба лидера улыбались и жали друг другу руки в ходе саммита, который стал первой поездкой российского лидера на Запад после полномасштабного вторжения в Украину.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Папа римский поддержал американских епископов, осудивших ужесточение миграционной политики

"Всякое бывает". Трамп отверг критику в адрес саудовского принца в связи с убийством Хашогджи

Испания выделит Украине новый пакет военной помощи. Генштаб ВСУ заявил об ударе ракет ATACMS по РФ