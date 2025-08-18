Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Глава МИД ФРГ: "Война России в Украине стала возможной только благодаря Китаю"

ФИЛЬМ: Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефул прибывает на заседание кабинета министров в канцелярию в Берлине, 16 июля 2025 года.
ФИЛЬМ: Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефул прибывает на заседание кабинета министров в канцелярию в Берлине, 16 июля 2025 года. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Во время поездки в Японию в понедельник министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль также раскритиковал Китай за "поддержку российской военной машины" на фоне продолжающегося полномасштабного вторжения Москвы в Украину, которое длится уже четвертый год.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль раскритиковал Пекин за его "все более агрессивное поведение в Тайваньском проливе, Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях" и поддержку России в полномасштабной войне в Украине.

Вадефуль выступил с заявлением в воскресенье в преддверии своего официального визита в Японию, отметив, что Китай "все больше утверждает свое региональное превосходство и, делая это, ставит под сомнение принципы международного права".

После переговоров со своим японским коллегой, министром иностранных дел Такэси Ивая, Вадефуль добавил в понедельник, что "любая эскалация в этом чувствительном центре международной торговли будет иметь серьезные последствия для глобальной безопасности и мировой экономики".

Вадефуль также раскритиковал "поддержку Китаем российской военной машины" на фоне продолжающегося вторжения в Украину.

"Китай - крупнейший российский поставщик товаров двойного назначения и лучший российский потребитель нефти и газа", - сказал он. "Война России в Украине стала возможной только благодаря Китаю".

Его слова вызвали резкую реакцию Пекина, обвинившего Германию в "разжигании конфронтации и нагнетании напряженности".

"Мы призываем соответствующие стороны уважать страны региона, решать вопросы путем диалога и консультаций, защищать общие интересы мира и стабильности, а не разжигать конфронтацию и нагнетать напряженность", - заявила на пресс-конференции официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

В последнее время между Китаем и другими державами в Азиатско-Тихоокеанском регионе возникла напряженность из-за территориальных претензий.

Пекин также враждует с западными державами из-за своей постоянной поддержки России на фоне ее полномасштабного вторжения в Украину. Китай настаивает на том, что он не оказывает помощи российским военным и не принимает непосредственного участия в войне.

Слова Вадефуля прозвучали на фоне совместной поездки канцлера Германии Фридриха Мерца с другими европейскими лидерами в Вашингтон в понедельник для переговоров с президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским о прекращении войны России в Украине.

