Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль раскритиковал Пекин за его "все более агрессивное поведение в Тайваньском проливе, Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях" и поддержку России в полномасштабной войне в Украине.

Вадефуль выступил с заявлением в воскресенье в преддверии своего официального визита в Японию, отметив, что Китай "все больше утверждает свое региональное превосходство и, делая это, ставит под сомнение принципы международного права".

После переговоров со своим японским коллегой, министром иностранных дел Такэси Ивая, Вадефуль добавил в понедельник, что "любая эскалация в этом чувствительном центре международной торговли будет иметь серьезные последствия для глобальной безопасности и мировой экономики".

Вадефуль также раскритиковал "поддержку Китаем российской военной машины" на фоне продолжающегося вторжения в Украину.

"Китай - крупнейший российский поставщик товаров двойного назначения и лучший российский потребитель нефти и газа", - сказал он. "Война России в Украине стала возможной только благодаря Китаю".

Его слова вызвали резкую реакцию Пекина, обвинившего Германию в "разжигании конфронтации и нагнетании напряженности".

"Мы призываем соответствующие стороны уважать страны региона, решать вопросы путем диалога и консультаций, защищать общие интересы мира и стабильности, а не разжигать конфронтацию и нагнетать напряженность", - заявила на пресс-конференции официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

В последнее время между Китаем и другими державами в Азиатско-Тихоокеанском регионе возникла напряженность из-за территориальных претензий.

Пекин также враждует с западными державами из-за своей постоянной поддержки России на фоне ее полномасштабного вторжения в Украину. Китай настаивает на том, что он не оказывает помощи российским военным и не принимает непосредственного участия в войне.

Слова Вадефуля прозвучали на фоне совместной поездки канцлера Германии Фридриха Мерца с другими европейскими лидерами в Вашингтон в понедельник для переговоров с президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским о прекращении войны России в Украине.