NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Лидер Меджлиса: Союзники просили Киев "не провоцировать Россию" во время аннексии Крыма

Местные жители держат флаги Украины и крымских татар в деревне Чонгар, Украина, в воскресенье, 20 сентября 2015 года.
Местные жители держат флаги Украины и крымских татар в деревне Чонгар, Украина, в воскресенье, 20 сентября 2015 года. Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Sasha Vakulina
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Заявление Дональда Трампа о том, что Украина не боролась за Крым 11 лет назад, "когда он был передан России без единого выстрела", - ложь и проявление неуважения, заявил председатель Меджлиса крымских татар в интервью Euronews.

РЕКЛАМА

Когда Россия впервые вторглась на украинскую территорию, отправив своих военных в Крым в 2014 году, зарубежные партнёры Киева просили властей полуострова "не провоцировать Россию", рассказал председатель меджлиса крымскотатарского народа в интервью Euronews. Рефат Чубаров отверг утверждения Дональда Трампа о том, что Украина "не боролась" за свою землю, отдав её "без единого выстрела".

"Все наши партнёры и союзники в то время говорили, что мы не должны провоцировать Россию, что они вместе с украинским государством обязательно найдут формы и способы разрешения этого кризиса. Я цитирую сказанное мне, когда я был в оккупированном Крыму", - сказал Рефат Чубаров.

Чубаров говорит, что практически ежедневно общался с послами разных стран. И почти все они выражали надежду на то, что "крымские татары не будут провоцировать российских военных".

"Ведь тогда начнутся погромы, будут очень трагические события, и они не смогут помочь мирным жителям", - вспоминает он.

После аннексии в марте 2014 года Москва объявила Меджлис - единственный уполномоченный представительный и исполнительный орган крымскотатарского народа - экстремистской организацией и запретила его деятельность в России и на оккупированном полуострове.

Наш собеседник был вынужден уехать оттуда.

В 2021 году московский суд заочно приговорил Чубарова к шести годам лишения свободы по сфабрикованным обвинениям в организации массовых беспорядков в 2014 году и попытках "нарушить целостность России".

"Те, кто упрекает нас в том, что мы не сопротивлялись, должны вспомнить трусливую позицию своих государств, которые выступали гарантами безопасности государства украинского в рамках Будапештского меморандума", - сказал нашему журналисту глава меджлиса, упомянув США как одну из стран, подписавших документ.

По нему, Украина отказывалась от своего ядерного оружия, надеясь, что другие подписанты защитят её.

"Но они испугались, и теперь упрекают нас в том, что мы не смогли противостоять ядерной державе, постоянному члену Совета Безопасности ООН. Они упрекают нас в том, что мы не справились", - рассуждает Чубаров.

"В то время не только и не столько Украина не смогла, сколько весь мир не смог остановить агрессию ядерного государства, которое является постоянным членом Совбеза ООН".

"Неуважение" к памяти погибших

Ещё одно утверждение президента США, которое возмутило и шокировало украинцев, крымских татар, - о том, что полуостров был якобы "передан России без единого выстрела".

Чубаров называет это проявлением "неуважения к украинским военным, которые были убиты в первые дни оккупации".

"В последующие месяцы - в мае и июне - наших молодых людей и девушек насильственно похищали. Некоторых из них мы потом нашли убитыми, некоторых до сих пор не можем найти, не знаем, где они", - сказал он.

"Говорить о том, что Крым был взят без единого выстрела или без единой жертвы, - это просто-напросто неуважительно по отношению к людям, оказавшимся в той ситуации, это признание невежества в отношении тех событий".

РЕКЛАМА

Между тем, по словам Чубарова, Кремль не изменил своих планов по захвату всей Украины. Однако, учитывая, что России не удалось воплотить их в жизнь за три года полномасштабного вторжения, "она будет держаться за Крым до самого конца, потому что он нужен Путину для успокоения российского общества, ведь за три с лишним года его страна не смогла добиться ничего другого".

Related

"Если президент США каким-то образом официально признает Крым российской территорией, это будет отличной возможностью для Путина выбраться из той передряги, в которой он оказался. Тогда он лично представит это российскому обществу как огромную победу", - добавил он.

Это только укрепит путинский режим и не приведёт к миру, заключил Рефат Чубаров.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Трамп надеется поговорить с Путиным после того, как США и Украина договорились о 30-дневном прекращении огня

США прекращают обмен разведданными с Украиной - директор ЦРУ

Рейтинг Зеленского вырос до 57% вопреки заявлению Трампа