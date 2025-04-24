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Когда Россия впервые вторглась на украинскую территорию, отправив своих военных в Крым в 2014 году, зарубежные партнёры Киева просили властей полуострова "не провоцировать Россию", рассказал председатель меджлиса крымскотатарского народа в интервью Euronews. Рефат Чубаров отверг утверждения Дональда Трампа о том, что Украина "не боролась" за свою землю, отдав её "без единого выстрела".

"Все наши партнёры и союзники в то время говорили, что мы не должны провоцировать Россию, что они вместе с украинским государством обязательно найдут формы и способы разрешения этого кризиса. Я цитирую сказанное мне, когда я был в оккупированном Крыму", - сказал Рефат Чубаров.

Чубаров говорит, что практически ежедневно общался с послами разных стран. И почти все они выражали надежду на то, что "крымские татары не будут провоцировать российских военных".

"Ведь тогда начнутся погромы, будут очень трагические события, и они не смогут помочь мирным жителям", - вспоминает он.

После аннексии в марте 2014 года Москва объявила Меджлис - единственный уполномоченный представительный и исполнительный орган крымскотатарского народа - экстремистской организацией и запретила его деятельность в России и на оккупированном полуострове.

Наш собеседник был вынужден уехать оттуда.

В 2021 году московский суд заочно приговорил Чубарова к шести годам лишения свободы по сфабрикованным обвинениям в организации массовых беспорядков в 2014 году и попытках "нарушить целостность России".

"Те, кто упрекает нас в том, что мы не сопротивлялись, должны вспомнить трусливую позицию своих государств, которые выступали гарантами безопасности государства украинского в рамках Будапештского меморандума", - сказал нашему журналисту глава меджлиса, упомянув США как одну из стран, подписавших документ.

По нему, Украина отказывалась от своего ядерного оружия, надеясь, что другие подписанты защитят её.

"Но они испугались, и теперь упрекают нас в том, что мы не смогли противостоять ядерной державе, постоянному члену Совета Безопасности ООН. Они упрекают нас в том, что мы не справились", - рассуждает Чубаров.

"В то время не только и не столько Украина не смогла, сколько весь мир не смог остановить агрессию ядерного государства, которое является постоянным членом Совбеза ООН".

"Неуважение" к памяти погибших

Ещё одно утверждение президента США, которое возмутило и шокировало украинцев, крымских татар, - о том, что полуостров был якобы "передан России без единого выстрела".

Чубаров называет это проявлением "неуважения к украинским военным, которые были убиты в первые дни оккупации".

"В последующие месяцы - в мае и июне - наших молодых людей и девушек насильственно похищали. Некоторых из них мы потом нашли убитыми, некоторых до сих пор не можем найти, не знаем, где они", - сказал он.

"Говорить о том, что Крым был взят без единого выстрела или без единой жертвы, - это просто-напросто неуважительно по отношению к людям, оказавшимся в той ситуации, это признание невежества в отношении тех событий".

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Между тем, по словам Чубарова, Кремль не изменил своих планов по захвату всей Украины. Однако, учитывая, что России не удалось воплотить их в жизнь за три года полномасштабного вторжения, "она будет держаться за Крым до самого конца, потому что он нужен Путину для успокоения российского общества, ведь за три с лишним года его страна не смогла добиться ничего другого".

"Если президент США каким-то образом официально признает Крым российской территорией, это будет отличной возможностью для Путина выбраться из той передряги, в которой он оказался. Тогда он лично представит это российскому обществу как огромную победу", - добавил он.

Это только укрепит путинский режим и не приведёт к миру, заключил Рефат Чубаров.