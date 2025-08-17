Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Из Израиля в США - через Грецию: таможня Афин пресекла транзит полтонны наркотика Кат

В аэропорту «Элефтериос Венизелос» в Афинах сотрудники таможни изъяли полтонны наркотического вещества Кат, спрятанного в четырёх контейнерах с тканями. Это крупнейшая партия за последние годы, её стоимость оценивается в 1,5 млн евро.

Полтонны наркотического вещества Кат было обнаружено и изъято сотрудниками Независимого управления государственных доходов (ΑΑΔΕ) в международном аэропорту «Элефтериос Венизелос» в Афинах. Об этом было официально объявлено в воскресенье.

Кат, также известный как «натуральный кокаин», — это психотропное вещество, вызывающее зависимость. Его получают из растения Catha edulis, произрастающего в Сомали, на юге Аравийского полуострова, а также вдоль восточного побережья Африки.

Запрещённое вещество было спрятано в четырёх контейнерах. В таможенных документах груз был задекларирован как партия штор, простыней и тканей. Он следовал транзитом через Грецию из Израиля и предназначался для доставки в Соединённые Штаты Америки.

В ходе выборочной проверки, проведённой инспекторами отдела по борьбе с контрабандой таможенной службы аэропорта Афин на складе временного хранения, были обнаружены спрятанные упаковки с высушенными листьями Ката. Общий вес изъятого вещества составил полтонны.

По оценкам, стоимость изъятого составляет 1 500 000 евро.

Часть изъятого наркотика
Часть изъятого наркотика ΑΑΔΕ

Это крупнейшая партия Ката, изъятая в результате таможенного досмотра. Предыдущий рекорд был зафиксирован 4 декабря 2014 года, когда полицией было конфисковано 458 килограммов вещества. Последний аналогичный случай произошёл в 2022 году, тогда было изъято 34 килограмма.

