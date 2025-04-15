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"Давление идет в сторону России, а украинцы ждут"

Дельфийский экономический форум
Дельфийский экономический форум Авторское право euronews/
Авторское право euronews/
By Foteini Doulgkeri
Опубликовано Последние обновления
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На Дельфийском экономическом форуме вопрос о подготовке мирного соглашения для Украины был одним из самых актуальных. Аналитиков беспокоит, что предложение Вашингтона поверхностно и "лишено принципов".

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Переговоры между США и Россией об окончании войны в Украине длятся два месяца на фоне усиления обстрелов украинских городов. В Вашингтоне при этом считают, что переговорный процесс идет успешно, а в Москве не раскрывают своих карт. В уравнении со многими неизвестными неясно и будущее американской помощи Киеву. Этот вопрос в числе прочих был поднят на Дельфийском экономическом форуме.

Бронвен Мэддокс, директор и исполнительный директор аналитического центра Chatham House, обеспокоена поверхностностью американской концепции мира. "За ней нет принципов, таких как принцип суверенитета, возможности для людей выбирать собственное правительство, - отметила она. - США поддерживают попытку прекращения войн, и это само по себе неплохо, потому что кровопролитие порождает горечь и усложняет решение проблем, но в целом их подход запутан и без четких границ". По ее мнению, "США не хотят больше оказывать поддержку, это было ясно еще при Джо Байдене". "Вопрос в том, сохранит ли Вашингтон базовую помощь, включая "старлинки" Илона Маска, позволит ли другим странам заполнить пробел", - отметила Мэддокс.

Она обеспокоена и поверхностностью американской концепции мира. "За ней нет принципов, таких как принцип суверенитета, возможности для людей выбирать свое собственное правительство, - объяснила она. - США поддерживают попытку прекращения войны, и это само по себе неплохо, потому что кровопролитие порождает горечь и усложняет решение проблем, но в целом их подход остается запутанным и без четких границ".

Euronews
EuronewsСлавомир Сераковски на форуме.

Аналитики отмечают важность справедливого разрешения конфликта в Украине и для самой Америки, учитывая ее противостояние с Китаем. Если войну выиграет Россия, говорят они, вызовы со стороны Пекина станут еще весомее. Социолог, политолог и журналист Славомир Сераковски убежден: "Америке нужен успех в геополитике. После Афганистана, после Кабула, после других неудач США не могут просто потерять Украину, продать ее России. Думаю, что американцы осознают, что союз между Россией и Китаем все еще силен и что Россия не переметнется на другую сторону, это было бы чем-то из разряда научной фантастики".

Специалисты обращают внимание и на то, что, несмотря на усилия и потери, Россия не приблизилась к заявленным в начале войны целям. За минувший год она оккупировала территорию, равную трем площадям Киева. "Я разговаривал с министром иностранных дел Украины, и с их стороны особого пессимизма нет, так как страна согласна на мирные условия, - рассказывает Сераковски. - Давление сейчас идет в сторону России, а украинцы ждут. На линии фронта дела у них не так уж плохи".

Киев утверждает, что продолжение агрессии выгодно только Путину, подчеркивая, что война сегодня затрагивает не только Украину, но также Европу, Соединенные Штаты и глобальный порядок.

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